Zelenszkij elárulta, mire költi a 90 milliárdot: nem úgy jön a pénz, ahogy azt gondoltuk – váratlant húzott az ukrán elnök

Volodimir Zelenszkij elárulta, hogy Ukrajna nem általános költségvetési lyukak betömésére vagy nagyszabású újjáépítési projektekre fordítja az Európai Unió által felszabadított 90 milliárd eurós támogatási keret első részét, hanem elsősorban a hazai fegyvergyártás felpörgetésére. Az ukrán elnök szerint az első forráscsomagból a drónipar, a haditechnológiai fejlesztések és a teljes védelmi ipari kapacitás erősítése kap prioritást, miközben az energetikai infrastruktúra védelme is kiemelt cél marad.

Zelenszkij elárulta, mire költi a 90 milliárdot: nem úgy jön a pénz, ahogy gondoltuk – meglepő dologra nem költ az ukrán elnök / Fotó: Hans Lucas via AFP

Zelenszkij vasárnap Maia Sandu moldovai elnökkel közösen tartott kijevi sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy az Európai Unió által jóváhagyott 90 milliárd eurós csomagból 2026-ra egyelőre 45 milliárd euró (nagyjából 18 ezermilliárd forint) felhasználása körvonalazódik, több részletben érkező források formájában.

Az ukrán elnök hangsúlyozta:

az első pénzeket egyértelműen a belső védelmi termelésre irányítják.

Ez nemcsak a klasszikus hadiipart jelenti, hanem elsősorban a dróngyártást, a katonai technológiai fejlesztéseket és az úgynevezett miltech szektort, vagyis azokat a védelmi innovációkat, amelyek a fronton közvetlenül befolyásolják Ukrajna túlélési esélyeit.

Ez azért különösen fontos, mert Kijev egyre inkább arra törekszik, hogy ne kizárólag nyugati fegyverszállításokra támaszkodjon, hanem saját gyártási kapacitást építsen ki. A hazai fegyvergyártás felpörgetése nemcsak katonai, hanem gazdasági kérdés is: munkahelyeket teremt, csökkenti a külső függőséget, és gyorsabb reagálást tesz lehetővé a fronthelyzet változásaira – írja az Interfax.

A fegyverek után jöhet csak az energiaellátás

A második nagy terület az energiaellátás védelme lesz. Zelenszkij szerint a következő hónapokban az egyik legfontosabb feladat az energetikai infrastruktúra megerősítése és a télre való felkészülés, különösen az orosz támadások miatt sérülékeny villamosenergia-rendszer miatt. Az ukrán vezetés több milliárd eurót szeretne kifejezetten erre a célra fordítani.

Az elnök elismerte, hogy a támogatások késlekedése miatt Ukrajna időt vesztett.

A pénzek csúszása miatt az elmúlt két hónapban lassabban haladt a hazai hadiipari termelés bővítése,

mert korábban nagyobb összegeket akartak befektetni a saját gyártásba. Ugyanez igaz az energetikai védelemre is, ahol Zelenszkij szerint legalább egy hónap elveszett a szükséges beruházások elindításában.