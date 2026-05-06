Deviza
EUR/HUF360,23 -0,29% USD/HUF306,94 -0,46% GBP/HUF417,19 -0,29% CHF/HUF393,24 -0,35% PLN/HUF84,98 -0,14% RON/HUF68,72 -0,36% CZK/HUF14,79 -0,18% EUR/HUF360,23 -0,29% USD/HUF306,94 -0,46% GBP/HUF417,19 -0,29% CHF/HUF393,24 -0,35% PLN/HUF84,98 -0,14% RON/HUF68,72 -0,36% CZK/HUF14,79 -0,18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX136 433,58 +0,37% MTELEKOM2 498 +0,8% MOL4 238 -1,79% OTP43 340 +1,78% RICHTER12 770 -0,55% OPUS322 -2,33% ANY7 440 +1,48% AUTOWALLIS149,5 +1% WABERERS4 580 +3,71% BUMIX9 105,83 +0,5% CETOP4 380,94 +1,08% CETOP NTR2 800,14 +1,77% BUX136 433,58 +0,37% MTELEKOM2 498 +0,8% MOL4 238 -1,79% OTP43 340 +1,78% RICHTER12 770 -0,55% OPUS322 -2,33% ANY7 440 +1,48% AUTOWALLIS149,5 +1% WABERERS4 580 +3,71% BUMIX9 105,83 +0,5% CETOP4 380,94 +1,08% CETOP NTR2 800,14 +1,77%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
program
Európai Bizottság
Lengyelország

Tusk terve bevált: ömlik a pénz a lengyeleknek Brüsszelből – megvan, mire költik, ettől Moszkva nem lesz boldog

Lengyelország megkapta az Európai Bizottság jóváhagyását a közel 190 milliárd zloty értékű SAFE védelmi hitel lehívására, amelyből többek között légvédelmi és drónelhárító fejlesztéseket finanszíroznának. A megállapodást pénteken írják alá.
VG/MTI
2026.05.06, 07:11
Frissítve: 2026.05.06, 08:26

Az Európai Bizottság jóváhagyta a Lengyelországnak szánt, közel 190 milliárd zloty (16,2 ezer milliárd forint) SAFE hitelszerződést – közölte Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter kedd este az X-en.

Lengyelország
Brüsszel jóváhagyta a SAFE hitelprogramot Lengyelország számára / Fotó: NurPhoto via AFP

A miniszter kiemelte: Lengyelország a legnagyobb kedvezményezettje a védelmi képességek fejlesztését célzó SAFE programnak. 

A biztonság terén megerősítjük vezető szerepünket a keleti szárnyon!

– fogalmazott a tárcavezető a NATO keleti szárnyára utalva.

Az uniós programból finanszírozandó lengyelországi projektek közül Kosiniak-Kamysz egyebek mellett a Piorun hordozható légvédelmi rakétavetők gyártását említette, valamint a San elnevezésű drónvédelmi projektet is, mely a Keleti pajzs nevű védelmi rendszer részét fogja képezni az orosz és a fehérorosz határ mentén.

A politikus megerősítette: a SAFE lehívásáról szóló szerződést pénteken írják alá.

Korábbi bejelentések szerint az aláírásra Varsóban kerül sor a lengyel kormány képviselői, valamint Andrius Kubilius védelemért felelős és Piotr Serafin költségvetésért felelős uniós biztos részvételével.

A szerződést annak ellenére írják alá, hogy Karol Nawrocki lengyel elnök márciusban megvétózta a SAFE-eszközök lengyelországi lehívásáról szóló törvényt. 

A Donald Tusk vezette kabinet ezt követően úgy döntött, hogy a hitelt egy kormányhatározat alapján hívják le.

Nawrocki a vétót egyebek között azzal indokolta meg, hogy a SAFE-hitel összegével együtt rendkívül magas kamatot is vissza kell fizetni. 

Kifogásolta az uniós program feltételrendszerét is, amely alapján Brüsszel felfüggesztheti a finanszírozást. Az elnök egy alternatív, a lengyel jegybank aranykészleteire alapozó finanszírozást javasolt a védelmi képességek fejlesztésére, ezt azonban a kormánykoalíció elutasította. 

Korábban megírtuk, hogy a lengyel elnök azt mondta, megvétózná a védelmi képességek fejlesztését célzó uniós SAFE-eszközök lengyelországi lehívásáról szóló törvényt. 

Az államfő egyebek között azzal érvelt, hogy a csaknem 43,7 milliárd euróra szóló SAFE-hitel összegével együtt – a jegybank számításai szerint – 42,2 milliárd euró kamatot is vissza kellene fizetni. Kifogásolta az uniós program feltételrendszerét is, amelyben az szerepel Nawrocki szerint, hogy Brüsszel önkényesen felfüggeszthetné a finanszírozást.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu