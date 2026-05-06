Trump váratlan döntést hozott: fokozódik a bizonytalanság a Hormuzi-szorosban
Az amerikai elnök kedden bejelentette, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen felfüggeszti a Hormuzi-szoros hajóforgalmának biztosítására indított Project Freedom műveletet, alig két nappal annak meghirdetése után.
Donald Trump a közösségi médiában azt írta, hogy
közös megállapodás született arról, hogy a blokád ugyan érvényben marad, de a műveletet rövid időre leállítják
annak érdekében, hogy esélyt adjanak egy esetleges megállapodás véglegesítésére és aláírására. Teherán részéről szerda hajnalig nem érkezett hivatalos reakció.
A Reuters cikke szerint az amerikai elnök vasárnap jelentette be a Project Freedom elindítását, amelynek célja az volt, hogy az amerikai haditengerészet biztonságosan kísérje át a kereskedelmi hajókat a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoroson.
Trump akkor humanitárius gesztusnak nevezte az akciót, amely szerinte a semleges országok ellátásának biztosítását szolgálja.
Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter és Dan Caine vezérkari főnök kedden hangsúlyozta, hogy a Project Freedom különálló művelet az Irán ellen zajló Operation Epic Fury katonai akciótól.
„A Project Freedom védelmi jellegű, korlátozott célú és ideiglenes művelet, amelynek egyetlen küldetése az ártatlan kereskedelmi hajók megvédése az iráni agresszióval szemben” – mondta Hegseth. Hozzátette: az amerikai erőknek nem kell iráni felségvizekre vagy légtérbe belépniük, és Washington nem keres katonai összecsapást.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter szintén azt hangsúlyozta órákkal a felfüggesztés előtt, hogy a művelet különálló, kisebb és védelmi jellegű, és az Egyesült Államok csak akkor lépne katonailag közbe, ha rálőnek.
Közben két amerikai zászló alatt közlekedő kereskedelmi hajó is sikeresen elhagyta a Perzsa-öblöt amerikai katonai védelem mellett.
A Stolt Tankers közlése szerint a CS Anthem vegyianyag-szállító tanker hétfőn haladt át a szoroson, míg a Maersk arról számolt be, hogy a Farrell Lines leányvállalata által üzemeltetett Alliance Fairfax járműszállító hajó szintén kijutott az öbölből.
A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonala: a globális olaj- és cseppfolyósított földgázszállítás mintegy ötöde halad át rajta.
A mindössze 33 kilométer széles tengeri átjáró Irán és Omán között helyezkedik el, és kulcsszerepet játszik Szaúd-Arábia, Irak, Kuvait, az Egyesült Arab Emírségek és Katar energiahordozó-exportjában.
A háborús helyzet miatt a hajóforgalom gyakorlatilag leállt a térségben. Míg korábban naponta 125–140 hajó haladt át a szoroson, jelenleg ennek csak töredéke közlekedik.
Esnek az olajárak Trump békeüzenete után
Második napja csökkentek az olajárak szerdán, miután Donald Trump arra utalt, hogy közeledhet egy megállapodás Iránnal, amely véget vethet a közel-keleti konfliktusnak.
A Brent típusú nyersolaj ára szerda reggel 1,7 százalékkal, hordónként 107,98 dollárra esett, miután előző nap már 4 százalékos mínuszban zárt.
Az amerikai WTI jegyzése 1,8 százalékkal, 100,44 dollárra csökkent, a keddi közel 4 százalékos visszaesést követően.
„Ez az eszkaláció enyhülésének lehetőségét jelzi, és reményt ad arra, hogy a Perzsa-öbölben rekedt hajók fokozatosan újra elindulhatnak, ami visszahozhatja a kiesett kínálatot a piacra” – mondta Anh Pham, az LSEG olajpiaci elemzője.
A szakértő ugyanakkor hangsúlyozta:
az árak továbbra is magasak, mivel a békemegállapodás esélyei bizonytalanok,
és még egy esetleges egyezség után is időre lesz szükség a kereskedelmi útvonalak teljes helyreállításához.
A Hormuzi-szoros részleges lezárása az elmúlt hetekben jelentős kínálati kiesést okozott, ami múlt héten 2022 márciusa óta nem látott magasságba emelte a Brent árfolyamát.
A szoros körüli válság a globális készleteket is megterhelte. Az Amerikai Kőolajintézet (API) adatai szerint az Egyesült Államok nyersolajkészletei immár harmadik hete csökkennek. A múlt héten 8,1 millió hordóval esett a nyersolajkészlet, miközben a benzin- és dízelkészletek is jelentősen