Meghozta a döntést Zelenszkij: váratlan helyen bukkanhatnak fel az ukrán drónok – de szabtak egy fontos feltételt

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy az ország védelmi miniszterével, Mihajlo Fedorovval együtt dolgozik azon, hogy feloldják Ukrajna fegyverexport-tilalmát. Ez amiatt lenne indokolt, mivel számos külföldi hadsereg érdeklődik az ukrán pilóta nélküli rendszerek, drónelhárító rendszerek és egyéb megoldások iránt, miután a több mint négy éve tartó orosz-ukrán háború során ezek a technológiák a számos éles bevetés során rengeteg tapasztalatot szereztek a modern hadviselésről.

Számos ország érdeklődését felkeltette az ukrán technológia

A DefenseNewsnak nyilatkozó ukrán tisztviselők szerint az első exportmegállapodások akár már 2026-ban megszülethetnek.

„Részletesen egyeztettünk Ukrajna védelmi miniszterével a fegyverexport elindításáról, különösen azokról a szabályozási lépésekről, amelyek államunk megállapodásait és fegyvergyártását hivatottak támogatni” – írta Volodimir Zelenszkij még április végén a közösségi médiás bejegyzésében.

Az ukrán fegyvergyártók azzal népszerűsítik termékeiket, hogy azokat sikeresen alkalmazták egy olyan intenzív szárazföldi konfliktusban, amilyenre Európában a második világháború óta nem volt példa. Ugyanakkor az ukrán védelmi ipart törvény kötelezi arra, hogy a teljes termelését az ország fegyveres erőinek rendelkezésre bocsássa.

Vadim Ivcsenko parlamenti képviselője a Defense Newsnak elmondta, hogy pártállástól független politikai konszenzus alakult ki arról, hogy engedélyezni kell az ukrán védelmi ipar számára az exportértékesítést. Hozzátette azonban, hogy elsődleges prioritásnak kell maradnia az ukrán védelmi erők igényeinek kielégítése, és csak ezt követően lehet szó a többletkapacitások értékesítéséről a befektetések bevonzása érdekében.

A képviselő hozzátette, hogy mivel Ukrajna elnöke már jóváhagyta az úgynevezett „Drone Deals” keretrendszert, az ország immár hivatalosan, állami szinten koordinálja az export részleteit. Ivcsenko szerint az ukrán védelmi ipar zászlóshajó exporttermékei várhatóan a különböző típusú drónok lesznek.

Az iráni háború adhat lendületet az ukrán fegyverexportnak

Mivel a Perzsa-öböl térségének országai Ukrajnáéhoz hasonló fenyegetésekkel néznek szembe, a közel-kelti régió tisztviselői érdeklődést mutattak az ukrán védelmi ipar termékei iránt, ami lendületet adhat az ágazat közel-keleti terjeszkedésének.