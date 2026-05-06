A korrupt EU-biztos naponta kétszer lottózott, most megbüntették a bankját, de nem őt magát: rá se fütyültek a jogállamra
Új fejlemény Didier Reynders ügyében: büntetést fizet Ursula von der Leyen első európai bizottsági elnöksége igazságügyi biztosának bankja. Közben érdekes részleteket közölt az ügyről a belga sajtó. Reynders annak idején rendszeresen Magyarországot és Lengyelországot bírálta a jogállamiság állapota miatt Brüsszelből, most hétszázezer eurónyi pénzmosással gyanúsítják. Másfél éve húzódik az ügy, amit csak akkor indítottak el, mikor lejárt a csúcsbürokrata brüsszeli biztosi mandátuma.
Friss hír a Het Nieuwsblad jelentése szerint, hogy az ING Belgium peren kívüli megállapodást kötött a korábbi többszörös belga miniszter és európai biztos, Didier Reynders állítólagos pénzmosási gyakorlataival kapcsolatos ügyben – közölte kedden a brüsszeli ügyészség.
A bank ezért 1,6 millió eurót fizetett (580 millió forintot). A megállapodás azt követően született, hogy a Nemzeti Bank 2025 áprilisában feljelentést tett az ING Belgium ellen, lehetséges pénzmosásban való közreműködés miatt. Reynders ellen már az előző év decemberében indult vizsgálat, alighogy letette EU-biztosi posztját.
Az 1,6 milliós büntetés a jelentés szerint – amit az ügyészség javasolt és a pénzintézet elfogadott – a pénzmosás esetében kiszabható maximális összeg, ugyanakkor kevesebb mint a bank tavalyi nettó profitjának 0,2 százaléka. A bank fizetett, de azt nem ismerte el, hogy bűnös.
Az ING Belgium – korrekciós intézkedéseket tanúsítva, ugyanakkor anélkül, hogy ez bűnösségének elismerését jelentené – elfogadta ezt
– áll a flamand lap szerint a közleményben, amely hozzáteszi: „Mivel a bank azóta megfizette a javasolt összeget, az ellene folyó eljárásokat megszüntették.”
A brüsszeli álszentség csimborasszója – a politikus, aki végig minket vádolt a jogállamiság megsértésével, most korrupció miatt felel tetteiért
2025. 11. 12. Korrupciós vádakkal áll bíróság elé Didier Reynders, az Európai Bizottság volt igazságügyi biztosa. Az a politikus, aki korábban rendre Magyarországot és Lengyelországot bírálta a jogállamiság állapota miatt Brüsszelből, most maga is pénzmosás gyanújába keveredett – több mint hétszázezer eurónyi gyanús befizetésről szólnak a vádak.
A korrupt EU-biztos és a 779 e-lottó-tranzakció: nem jelentették
A brüsszeli ügyészség vizsgálatot indított az ING Belgium ellen annak megállapítására is, hogy a bank miért nem jelentette Didier Reynders 245 készpénzbefizetését és 779 e-lottó tranzakcióját, amelyek összértéke 1 038 991,35 euró volt, a Pénzügyi Információfeldolgozó Egységnek 2023. december 21. előtt – folytatja a Het Nieuwsblad.
Az ügyészség emlékeztet:
A pénzmosás elleni küzdelem csak akkor lehet komoly és hatékony, ha a banki intézmények – minden kiváltság nélkül és az ügyfél státuszától függetlenül – betartják a törvény által előírt pénzmosás elleni kötelezettségeiket. A bankok fokozott ébersége különösen indokolt, ha magas rangú közéleti szereplőkről van szó. A pénzmosási tevékenységek be nem jelentése lehetővé teszi ezek időbeli folytatását, és segíti az elkövetőket a bűncselekmény végrehajtásában.
A 779 lottós tranzakcióval nem az a baj, hogy a brüsszeli csúcsbürokrata a szerencsejáték szerelmese lett volna, ha egyszer legalább naponta kétszer nyúlt a fiókjához.
Nem ekkora számú lottónyereményről van szó, a belga állami lottóvállalatot emiatt nem kell, hogy gyanú érje. A bankot azonban igen, és erre jutottak az ügyészek is.
Ha belegondolunk, átlagban hányszor teszi egy átlagos lottózó azt, amit Reynders és neje folyamatosan, a banknál fel kellett volna tűnnie, hogy valaki ilyen sok tranzakciót hajt végre, ki- és befizetésekkel, és ami főleg feltűnő: egymillió euró feletti összeggel.
Emellett, átlagosan 3414 eurót (1 235 000 forintot) helyezett el készpénzbetétként – nem kevesebb mint 245 alkalommal. Nem jelentették.