A korrupt EU-biztos naponta kétszer lottózott, most megbüntették a bankját, de nem őt magát: rá se fütyültek a jogállamra

Megbüntették Didier Reynders bankját, de nem fog belerokkanni. A korrupt EU-biztos ügyéről közben érdekes részletek derültek ki. Ursula von der Leyen pénzmosással vádolt volt igazságügyi biztosáról köztudott, hogy hivatalából rendre Magyarországot és Lengyelországot bírálta a jogállamiság állapota miatt.
Pető Sándor
2026.05.06, 07:30
Frissítve: 2026.05.06, 09:36

Új fejlemény Didier Reynders ügyében: büntetést fizet Ursula von der Leyen első európai bizottsági elnöksége igazságügyi biztosának bankja. Közben érdekes részleteket közölt az ügyről a belga sajtó. Reynders annak idején rendszeresen Magyarországot és Lengyelországot bírálta a jogállamiság állapota miatt Brüsszelből, most hétszázezer eurónyi pénzmosással gyanúsítják. Másfél éve húzódik az ügy, amit csak akkor indítottak el, mikor lejárt a csúcsbürokrata brüsszeli biztosi mandátuma.

Korrupt EU-biztos: másfél éve folyik a vizsgálat, eddig csak az ING fizetett rá, bűnössége elismerése nélkül – Reyndersre pedig még nem bizonyították rá a pénzmosást

Friss hír a Het Nieuwsblad jelentése szerint, hogy az ING Belgium peren kívüli megállapodást kötött a korábbi többszörös belga miniszter és európai biztos, Didier Reynders állítólagos pénzmosási gyakorlataival kapcsolatos ügyben – közölte kedden a brüsszeli ügyészség. 

A bank ezért 1,6 millió eurót fizetett (580 millió forintot). A megállapodás azt követően született, hogy a Nemzeti Bank 2025 áprilisában feljelentést tett az ING Belgium ellen, lehetséges pénzmosásban való közreműködés miatt. Reynders ellen már az előző év decemberében indult vizsgálat, alighogy letette EU-biztosi posztját.

Az 1,6 milliós büntetés a jelentés szerint – amit az ügyészség javasolt és a pénzintézet elfogadott – a pénzmosás esetében kiszabható maximális összeg, ugyanakkor kevesebb mint a bank tavalyi nettó profitjának 0,2 százaléka. A bank fizetett, de azt nem ismerte el, hogy bűnös.

Az ING Belgium – korrekciós intézkedéseket tanúsítva, ugyanakkor anélkül, hogy ez bűnösségének elismerését jelentené – elfogadta ezt

áll a flamand lap szerint a közleményben, amely hozzáteszi: „Mivel a bank azóta megfizette a javasolt összeget, az ellene folyó eljárásokat megszüntették.”

A korrupt EU-biztos és a 779 e-lottó-tranzakció: nem jelentették

A brüsszeli ügyészség vizsgálatot indított az ING Belgium ellen annak megállapítására is, hogy a bank miért nem jelentette Didier Reynders 245 készpénzbefizetését és 779 e-lottó tranzakcióját, amelyek összértéke 1 038 991,35 euró volt, a Pénzügyi Információfeldolgozó Egységnek 2023. december 21. előtt – folytatja a Het Nieuwsblad.

Az ügyészség emlékeztet:

A pénzmosás elleni küzdelem csak akkor lehet komoly és hatékony, ha a banki intézmények – minden kiváltság nélkül és az ügyfél státuszától függetlenül – betartják a törvény által előírt pénzmosás elleni kötelezettségeiket. A bankok fokozott ébersége különösen indokolt, ha magas rangú közéleti szereplőkről van szó. A pénzmosási tevékenységek be nem jelentése lehetővé teszi ezek időbeli folytatását, és segíti az elkövetőket a bűncselekmény végrehajtásában.

A 779 lottós tranzakcióval nem az a baj, hogy a brüsszeli csúcsbürokrata a szerencsejáték szerelmese lett volna, ha egyszer legalább naponta kétszer nyúlt a fiókjához.

Nem ekkora számú lottónyereményről van szó, a belga állami lottóvállalatot emiatt nem kell, hogy gyanú érje. A bankot azonban igen, és erre jutottak az ügyészek is.

Ha belegondolunk, átlagban hányszor teszi egy átlagos lottózó azt, amit Reynders és neje folyamatosan, a banknál fel kellett volna tűnnie, hogy valaki ilyen sok tranzakciót hajt végre, ki- és befizetésekkel, és ami főleg feltűnő: egymillió euró feletti összeggel.  

Emellett, átlagosan 3414 eurót (1 235 000 forintot) helyezett el  készpénzbetétként – nem kevesebb mint 245 alkalommal. Nem jelentették. 

