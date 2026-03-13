Kitört a botrány: a lengyel elnök megvétózta a gigantikus uniós hitelt, rendkívüli kormányülést hívtak össze – "Amit Nawrocki tett, az hazaárulás"

A lengyel elnök megvétózza a védelmi képességek fejlesztését célzó uniós SAFE-eszközök lengyelországi lehívásáról szóló törvényt. Döntéséről Karol Nawrocki a több tévécsatornán és a közösségi médiában közvetített nyilatkozatában tájékoztatta csütörtök este a közvéleményt.

Karol Nawrocki kifogásolta a SAFE uniós program feltételrendszerét / Fotó: NurPhoto via AFP

Az államfő egyebek között azzal érvelt, hogy a csaknem 43,7 milliárd euróra szóló SAFE-hitel összegével együtt – a jegybank számításai szerint – 42,2 milliárd euró kamatot is vissza kellene fizetni. Kifogásolta az uniós program feltételrendszerét is, amelyben az szerepel Nawrocki szerint, hogy Brüsszel önkényesen felfüggeszthetné a finanszírozást.

Felszólította a kormánykoalíciót, hogy sürgősen dolgozzon az uniós hitelprogramhoz alternatív, a lengyel jegybank közreműködésével előkészített, a bank aranykészleteire alapozó tervezeten, amelyet ő ezen a héten nyújtott be a parlamentnek.

A jegybanki finanszírozási mechanizmust Nawrocki kedden Donald Tusk kormányfővel, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nemzetvédelmi miniszterrel és Andrzej Domanski pénzügyminiszterrel ismertette. Tusk a megbeszélés után nem zárta ki az elnöki projekt elemzését, egyúttal a SAFE-tervezet azonnali aláírására szólította fel Nawrockit.

Éles politikai vita robbant ki a SAFE körül

Wlodzimierz Czarzasty házelnök szerdán közölte: az elnöki tervezetet nem tűzi a parlament napirendjére, amíg véget nem ér SAFE-ről szóló törvény jóváhagyási folyamata. Nawrocki a csütörtöki nyilatkozatában ebben az összefüggésben kijelentette: a kormány a párbeszéd helyett a konfrontációt választotta, ez a pártpolitikai elfogultság pedig árt a lengyel hadseregnek és a biztonságnak.

Hangsúlyozta: nem ír alá egy olyan törvényt, amely sérti Lengyelország szuverenitását, függetlenségét, gazdasági és katonai biztonságát. Figyelmeztetett arra, hogy az ország külföldi eladósodására tett jogtalan, hátsó kapun át megvalósuló esetleges próbálkozások politikai és jogi következményeket vonnának maguk után.

Az elnök ezzel azokra a korábbi kormányzati bejelentésekre utalt, melyek szerint az elnöki vétó esetén Lengyelország egy B terv szerint él a SAFE-hitellel. Nawrocki vétójára reagálva Kosiniak-Kamysz az X-en azt írta: az elnök lépése Lengyelország biztonsága ellen irányul, a kormány a B tervet fogja megvalósítani, mert erre inti az államérdek.