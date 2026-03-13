Deviza
EUR/HUF392,62 +0,12% USD/HUF342,7 +0,69% GBP/HUF454,96 +0,14% CHF/HUF434,97 +0,39% PLN/HUF91,98 +0,17% RON/HUF77,07 +0,12% CZK/HUF16,07 +0,11% EUR/HUF392,62 +0,12% USD/HUF342,7 +0,69% GBP/HUF454,96 +0,14% CHF/HUF434,97 +0,39% PLN/HUF91,98 +0,17% RON/HUF77,07 +0,12% CZK/HUF16,07 +0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 317,13 -0,58% MTELEKOM2 020 -1,49% MOL3 900 -0,56% OTP35 250 -0,71% RICHTER11 770 -0,34% OPUS507 -0,2% ANY7 200 +0,56% AUTOWALLIS155 +0,65% WABERERS4 760 0% BUMIX9 400,26 +0,16% CETOP4 097,07 -1,15% CETOP NTR2 546,19 -0,81% BUX121 317,13 -0,58% MTELEKOM2 020 -1,49% MOL3 900 -0,56% OTP35 250 -0,71% RICHTER11 770 -0,34% OPUS507 -0,2% ANY7 200 +0,56% AUTOWALLIS155 +0,65% WABERERS4 760 0% BUMIX9 400,26 +0,16% CETOP4 097,07 -1,15% CETOP NTR2 546,19 -0,81%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Lengyelország
Karol Nawrocki
Európai Unió

Kitört a botrány: a lengyel elnök megvétózta a gigantikus uniós hitelt, rendkívüli kormányülést hívtak össze – "Amit Nawrocki tett, az hazaárulás"

Karol Nawrocki lengyel elnök megvétózta a SAFE uniós hitelprogram lengyelországi lehívását lehetővé tevő törvényt. Hangsúlyozta: nem ír alá egy olyan törvényt, amely sérti Lengyelország szuverenitását, függetlenségét, gazdasági és katonai biztonságát.
VG/MTI
2026.03.13, 06:50
Frissítve: 2026.03.13, 08:25

A lengyel elnök megvétózza a védelmi képességek fejlesztését célzó uniós SAFE-eszközök lengyelországi lehívásáról szóló törvényt. Döntéséről Karol Nawrocki a több tévécsatornán és a közösségi médiában közvetített nyilatkozatában tájékoztatta csütörtök este a közvéleményt.

Official Visit Of The Swedish Royal Couple To Poland A lengyel elnök megvétózza a SAFE-eszközök lengyelországi lehívását célzó törvényt
Karol Nawrocki kifogásolta a SAFE uniós program feltételrendszerét / Fotó: NurPhoto via AFP

Az államfő egyebek között azzal érvelt, hogy a csaknem 43,7 milliárd euróra szóló SAFE-hitel összegével együtt – a jegybank számításai szerint – 42,2 milliárd euró kamatot is vissza kellene fizetni. Kifogásolta az uniós program feltételrendszerét is, amelyben az szerepel Nawrocki szerint, hogy Brüsszel önkényesen felfüggeszthetné a finanszírozást.

Felszólította a kormánykoalíciót, hogy sürgősen dolgozzon az uniós hitelprogramhoz alternatív, a lengyel jegybank közreműködésével előkészített, a bank aranykészleteire alapozó tervezeten, amelyet ő ezen a héten nyújtott be a parlamentnek.

A jegybanki finanszírozási mechanizmust Nawrocki kedden Donald Tusk kormányfővel, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nemzetvédelmi miniszterrel és Andrzej Domanski pénzügyminiszterrel ismertette. Tusk a megbeszélés után nem zárta ki az elnöki projekt elemzését, egyúttal a SAFE-tervezet azonnali aláírására szólította fel Nawrockit.

Éles politikai vita robbant ki a SAFE körül

Wlodzimierz Czarzasty házelnök szerdán közölte: az elnöki tervezetet nem tűzi a parlament napirendjére, amíg véget nem ér SAFE-ről szóló törvény jóváhagyási folyamata. Nawrocki a csütörtöki nyilatkozatában ebben az összefüggésben kijelentette: a kormány a párbeszéd helyett a konfrontációt választotta, ez a pártpolitikai elfogultság pedig árt a lengyel hadseregnek és a biztonságnak.

Hangsúlyozta: nem ír alá egy olyan törvényt, amely sérti Lengyelország szuverenitását, függetlenségét, gazdasági és katonai biztonságát. Figyelmeztetett arra, hogy az ország külföldi eladósodására tett jogtalan, hátsó kapun át megvalósuló esetleges próbálkozások politikai és jogi következményeket vonnának maguk után.

Az elnök ezzel azokra a korábbi kormányzati bejelentésekre utalt, melyek szerint az elnöki vétó esetén Lengyelország egy B terv szerint él a SAFE-hitellel. Nawrocki vétójára reagálva Kosiniak-Kamysz az X-en azt írta: az elnök lépése Lengyelország biztonsága ellen irányul, a kormány a B tervet fogja megvalósítani, mert erre inti az államérdek.

Wlodzimierz Czarzasty hazaárulásnak nevezte az elnök lépését, és úgy látta: Nawrocki meghiúsította a hadsereg reményeit. Donald Tusk az X-en úgy fogalmazott: az elnök elszalasztotta a lehetőséget, hogy hazafiként viselkedjen. A kormány péntek reggelre összehívott rendkívüli ülésén választ adnak Nawrocki vétójára – jelentette be a miniszterelnök.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu