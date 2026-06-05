Deviza
EUR/HUF354,23 +0,04% USD/HUF304,32 -0,18% GBP/HUF409,67 +0,08% CHF/HUF386,25 0% PLN/HUF83,65 +0,13% RON/HUF67,37 +0,03% CZK/HUF14,66 +0,19% EUR/HUF354,23 +0,04% USD/HUF304,32 -0,18% GBP/HUF409,67 +0,08% CHF/HUF386,25 0% PLN/HUF83,65 +0,13% RON/HUF67,37 +0,03% CZK/HUF14,66 +0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX134 424,1 +0,62% MTELEKOM2 656 -0,23% MOL3 922 +0,15% OTP41 000 +0,73% RICHTER12 010 +1,08% OPUS419 +2,74% ANY7 970 -0,25% AUTOWALLIS147 +0,68% WABERERS5 000 +4,4% BUMIX9 333,73 +0,44% CETOP4 547,46 -0,05% CETOP NTR2 870,04 -0,35% BUX134 424,1 +0,62% MTELEKOM2 656 -0,23% MOL3 922 +0,15% OTP41 000 +0,73% RICHTER12 010 +1,08% OPUS419 +2,74% ANY7 970 -0,25% AUTOWALLIS147 +0,68% WABERERS5 000 +4,4% BUMIX9 333,73 +0,44% CETOP4 547,46 -0,05% CETOP NTR2 870,04 -0,35%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
versenyhatóság
bírság
GVH

Rajtaütöttek a nagy hazai üdítőgyártón és hatalmas bírságot kapott

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Több százmillió forintos bírságot kapott a Maspex Olympos Kft., miután a Gazdasági Versenyhivatal szerint jogellenesen korlátozta a nagykereskedők árképzési szabadságát. A hatóság megállapította, hogy a cég minimális viszonteladási árakat írt elő partnereinek, ami sértette a versenyjogi szabályokat.
VG
2026.06.05, 09:33
Frissítve: 2026.06.05, 10:14

Mintegy 336 millió forintos bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a Maspex Olympos Kft.-re, miután feltárta, hogy a vállalat nagykereskedelmi partnereinek előírta termékei minimális viszonteladási árát, ezzel korlátozva a piaci versenyt.

GVH
Több százmillió forintos bírságot kapott a Maspex Olympos Kft., miután a GVH szerint jogellenesen korlátozta a nagykereskedők árképzési szabadságát / Fotó: Verbau Kft. / Facebook

A GVH még 2022 végén indított versenyfelügyeleti eljárást a Magyarországon számos ismert üdítőital- és italmárkát forgalmazó társasággal szemben. A lengyel tulajdonú Maspex csoport hazai leányvállalata többek között 

  • az Olympos, 
  • a Kubu, 
  • az Apenta, 
  • a Figo, 
  • a Topjoy, 
  • a Nestea 
  • és a Tiger 

márkák magyarországi forgalmazója.

A versenyhatóság figyelme egy korábbi ágazati vizsgálat során irányult a cégre. A GVH az italforgalmazási szektor kedvezményrendszereit és szerződéses gyakorlatait elemezve észlelte, hogy a vállalat egyes megállapodásaiban meghatározhatta partnerei számára a termékek legalacsonyabb értékesítési árát.

A vizsgálat megállapította, hogy a Maspex Kft. szerződéses formában írta elő nagykereskedelmi partnereinek az általa gyártott vagy forgalmazott alkoholos és alkoholmentes italok ajánlott minimum árait. 

Emellett rendszeresen akciós árlistákat is küldött partnereinek, amelyekben felhívta a figyelmet arra, hogy az ott szereplő árszint alá ne menjenek. Ha mégis alacsonyabb árat alkalmaztak volna, azt a vállalat szerint nem a konkrét ár feltüntetésével, hanem olyan marketingkifejezésekkel kellett volna reklámozniuk, mint a „TOP ÁR” vagy a „BOMBA ÁR”.

A GVH Versenytanácsa szerint a vállalat ezzel egységes és folyamatos versenykorlátozó magatartást tanúsított, megsértve mind a magyar, mind az európai uniós versenyjogi szabályokat. Az eljárás során a cég együttműködött a hatósággal, és egyezségi eljárás keretében elismerte a jogsértést, ami a bírság mértékének meghatározásakor enyhítő körülménynek számított.

Ennek eredményeként a versenyhatóság 335,95 millió forintos bírságot szabott ki a vállalatra. A Maspex emellett további két évig köteles fenntartani azt a megfelelési programot, amelyet már az eljárás megindítását követően bevezetett.

A GVH hangsúlyozta: a viszonteladási ármegkötés – nemzetközi nevén Resale Price Maintenance (RPM) – a versenyjog egyik legsúlyosabb megsértésének számít. Az ilyen megállapodások korlátozzák a kereskedők árképzési szabadságát, csökkentik az árversenyt, és végső soron magasabb fogyasztói árakhoz vezethetnek.

A hatóság szerint a jogsértés akkor is megvalósulhat, ha a minimális árak csak a szerződésekben jelennek meg, és a gyakorlatban nem minden esetben érvényesülnek. 

Már önmagában az ilyen kikötések is visszatarthatják a kereskedőket az árcsökkentéstől, mivel tartanak a szerződésszegés következményeitől, vagy arra számítanak, hogy versenytársaik sem térnek el az előírt árszinttől. Ezért az ilyen gyakorlatokat a versenyhatóság különösen szigorúan szankcionálja.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu