Új olajvezeték épül a magyar határtól: ezen akar orosz olajat kapni a szomszédos ország, beadták a kérelmet – itt halad a nyomvonala
Új magyar-szerb kőolajvezeték terve körvonalazódik: a szerb Transnafta benyújtotta a környezetvédelmi minisztériumnak a beruházás hatástanulmányát, és kérte annak jóváhagyását. A Horgos térségétől Újvidékig húzódó vezeték új északi beszerzési útvonalat nyitna Szerbiának, amely jelenleg kizárólag Horvátország felől, a Janaf rendszerén keresztül jut importált nyersolajhoz.
A projekt célja nem egyszerűen egy újabb csővezeték megépítése. Belgrád a horvát tranzitútvonaltól való kiszolgáltatottságát csökkentené azzal, hogy Magyarország felől is fogadhatna olajat. A szerb dokumentáció külön kiemeli, hogy Magyarországon halad keresztül a Barátság kőolajvezeték, amelyen keresztül jelentős mennyiségű nyersolaj érkezik Európába. Ez a gyakorlatban lehetőséget teremtene arra, hogy a Magyarországra a Barátság vezetéken beérkező, akár orosz eredetű nyersolaj továbbhaladjon Szerbia felé.
Horgostól Újvidékig épülne meg a szerb szakasz
A tervek szerint az új vezeték szerbiai szakasza a magyar határ közelében, Horgostól északkeletre indulna, végpontja pedig a Transnafta újvidéki terminálja lenne. Innen a nyersolajat a már működő szerb rendszeren keresztül továbbíthatnák a pancsovai finomítóhoz.
A mintegy 113 kilométer hosszú, DN450-es névleges átmérőjű vezetéket legfeljebb 70 bar üzemi nyomásra tervezik.
A beruházás része lenne több elzáróállomás, két tisztító- és diagnosztikai állomás, valamint egy újvidéki mérőállomás is. A cső mellett optikai kábelt fektetnének le, amely a teljes rendszer távoli felügyeletét és irányítását szolgálná.
A nyomvonal Újvidék mellett Magyarkanizsa, Zenta, Ada, Óbecse és Zsablya területét érintené. A vezeték nagyrészt mezőgazdasági, vízgazdálkodási és erdőterületeken haladna át, egyes szakaszokon pedig vízfolyások, közutak és vasútvonalak alatt vezetnék el.
Szerbia a horvát útvonal mellé keres alternatívát
Szerbia jelenleg egyetlen irányból jut importált nyersolajhoz. A szállítmányok a horvát Janaf rendszerén keresztül érik el a szerb határt, majd a Transnafta hálózatán jutnak el Újvidékig és a pancsovai finomítóig.
Az új vezeték ezt az egyoldalú függést mérsékelné:
ha a horvát útvonalon műszaki, kereskedelmi vagy politikai probléma jelentkezne, Szerbia Magyarország irányából is fenntarthatná az ellátását.
A szerb kormány már 2023. december 7-én kiemelt nemzeti jelentőségű projektté nyilvánította a beruházást.
A függőség azonban nem szűnne meg teljesen, hanem részben átrendeződne. A Janaf mellett megjelenne egy Magyarországon keresztül vezető útvonal, amelynek működése a magyar vezetékrendszertől és a Barátság kőolajvezeték ellátásától is függne. Amennyiben ezen keresztül főként orosz olaj érkezne, Szerbia tranzitútvonalai változatosabbá válnának, a forrásoldali kitettsége viszont kevésbé csökkenne.
A kivitelezőt már ki is választották
A környezetvédelmi eljárás előrelépése arra utal, hogy a korábban többször megakadt beruházás ismét mozgásba lendült. A kivitelezési pályázatot 2025 decemberében írták ki, majd a leállítás és a határidők meghosszabbítása után tavasszal eredményt hirdettek.
A munkát az MVM Juzna Backa köré szerveződő konzorcium nyerte el. A közbeszerzés két részből állt:
- az egyik magára a vezeték építésére,
- a másik a munkálatok szakmai ellenőrzésére vonatkozott.
A kivitelező kiválasztása lezárult, a műszaki ellenőrzésre kiírt eljárás egy részét azonban jogorvoslati döntés miatt megsemmisítették.
A két pályázati rész becsült együttes értéke áfa nélkül 15,4 milliárd szerb dinár, ami a július 22-i hivatalos szerb középárfolyamon mintegy 47,6 milliárd forintnak felel meg. Ez becsült közbeszerzési érték, nem feltétlenül azonos a beruházás végleges teljes költségével.
Nemrég még arról számoltunk be, hogy újabb akadályba ütközött a szerb-magyar kőolajvezeték megvalósítása. A szerb közbeszerzési jogorvoslati testület megsemmisítette a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt tender eredményét, ezért ezt az eljárási részt meg kell ismételni. A döntés nem érintette a kivitelező személyét, az építkezés azonban csak a felügyeleti szerződés rendezése után indulhat el.
A projekt kivitelezője továbbra is az MVM Juzna Backa vezette konzorcium maradt, amelynek kiválasztását korábban szintén megtámadták, de sikertelenül. A most benyújtott környezeti hatástanulmány azt mutatja, hogy az engedélyezés közben halad tovább, miközben a közbeszerzési vita továbbra is késleltetheti a munkakezdést.