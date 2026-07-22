Mit szól ehhez Putyin? Gőzerővel magyarázkodik Magyarország az oroszoknak Ruszin-Szendi Romulusz kirohanása miatt – "Nem bontunk fel semmilyen gazdasági kapcsolatot"

Magyarország nem tervezi felmondani vagy felülvizsgálni az Oroszországgal kötött gazdasági megállapodásokat – közölte a moszkvai magyar nagykövetség. A diplomáciai képviselet szerint Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter kijelentése nem az orosz-magyar gazdasági kapcsolatok megszakítását jelentette.

Pontosította Magyarország álláspontját a moszkvai nagykövetség, miután Ruszin-Szendi Romulusz kijelentése komoly visszhangot váltott ki Oroszországban / Fotó: ID1974

Nem tervezi felmondani vagy módosítani az Oroszországgal kötött gazdasági megállapodásokat Magyarország

– közölte a moszkvai magyar nagykövetség az orosz Izvesztyijával. A diplomáciai képviselet ezzel reagált azokra a találgatásokra, amelyek Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter korábbi kijelentése után jelentek meg.

A nagykövetség hangsúlyozta, hogy a sajtóban idézett nyilatkozat „nem értelmezhető a magyar-orosz kapcsolatokra vonatkozó általános kijelentésként”, és nem jelent döntést a kétoldalú gazdasági együttműködést érintő szerződések felülvizsgálatáról vagy felmondásáról.

Az orosz lap külön a Paks II. atomerőmű-beruházás szerződésének jövőjéről kérdezte a magyar felet. A válasz alapján a projektet érintő megállapodások felülvizsgálata nincs napirenden.

A nagykövetség arra is kitért, hogy Ruszin-Szendi Romulusz kijelentése Magyarország biztonság- és védelempolitikai prioritásaira vonatkozott.

A nyilatkozat a külföldi hírszerző szolgálatok befolyásával szembeni fellépésről szólt, nem pedig a kétoldalú gazdasági kapcsolatok megszüntetéséről. A diplomáciai képviselet emlékeztetett arra is, hogy Magyarország minden nemzetközi kérdésben – így a szankciós javaslatok ügyében is – saját nemzeti, gazdasági és biztonsági érdekei alapján alakítja álláspontját. A közlemény szerint Budapest továbbra is arra törekszik, hogy Oroszországgal a kölcsönös tiszteletre és a pragmatikus együttműködésre épülő kapcsolatot tartson fenn.

Ruszin-Szendi Romulusz egy korábbi nyilatkozatában arról beszélt, hogy Magyarországnak „be kell csapnia az ajtót az oroszok előtt”. A kijelentésre az orosz politikai életben is reagáltak: Szergej Mironov, az Igazságos Oroszország párt vezetője például azt vetette fel, hogy Oroszországnak le kellene állítania a Magyarországra irányuló kőolajszállításokat a Barátság kőolajvezetéken.