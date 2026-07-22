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Ruszin-Szendi Romulusz
Barátság kőolajvezeték
orosz olaj

Most túl messzire ment a Tisza-kormány: nagyon berágtak rá Oroszországban, brutálisan megfenyegették Magyarországot – "Zárjuk el a Barátság olajvezetéket és mindenki boldog lesz"

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A Barátság kőolajvezeték ismét a geopolitikai viták középpontjába került. Egy orosz parlamenti politikus azt követeli, hogy Moszkva állítsa le a Magyarország felé irányuló olajexportot.
VG
2026.07.22, 19:22
Frissítve: 2026.07.22, 19:50

Az orosz Állami Duma egyik befolyásos képviselője azt javasolta, hogy Oroszország állítsa le a Magyarországra irányuló olajszállításokat a Barátság kőolajvezetéken. A felvetés válasz Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter korábbi kijelentésére, miszerint Magyarország „bezárja az ajtót az oroszok előtt”, és helyreállítja a NATO-szövetségesek bizalmát.

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Magyarország energiaellátása is célkeresztbe kerülhet, miután egy orosz pártelnök a Barátság kőolajvezeték leállítását sürgette / Fotó: MOL

Szergej Mironov, az Igazságos Oroszország párt elnöke és az orosz Állami Duma képviselője az RTVI-nek nyilatkozva kijelentette: Oroszországnak meg kellene szüntetnie a Magyarországra irányuló kőolajszállításokat a Barátság kőolajvezeték déli ágán.

A politikus szerint jelenleg az orosz kőolaj Magyarországra és Szlovákiába érkezik, ahol finomítják, majd az így előállított üzemanyag egy része Ukrajnába kerül.

Csak én érzem ezt abszurdnak? Ha Budapestnek valami nem tetszik, akkor ne erőltessük rá az olajat. Zárjuk el ezt az ágat, és mindenki boldog lesz 

– fogalmazott Mironov.

Hozzátette, hogy szerinte Magyarországnak inkább Oroszországot kellene ellátnia üzemanyaggal, mivel az ukrán dróntámadások miatt több orosz finomító is kiesett a termelésből. A politikus azt állította, hogy a magyar finomítók közvetve az ukrán hadsereget is ellátják üzemanyaggal.

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A kemény hangú nyilatkozat előzménye, hogy Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter július 14-én kijelentette: Magyarország célja helyreállítani a NATO-szövetségesek bizalmát, valamint „bezárni az ajtót az oroszok előtt”.

A miniszter arról is beszélt, hogy az orosz hírszerzés megpróbál bejutni az európai országokba, ezért a nemzetbiztonság, a kritikus infrastruktúrák védelme, az ellátásbiztonság és a NATO-tagságból fakadó kötelezettségek terén nem lehet kompromisszumot kötni.

A Barátság kőolajvezeték továbbra is kulcsfontosságú Magyarország és Szlovákia energiaellátásában. Az Európai Unió orosz szankciói alól kapott mentességnek köszönhetően a két ország továbbra is vásárolhat orosz kőolajat ezen az útvonalon. Ugyanakkor a MOL az elmúlt időszakban fokozta a beszerzések diverzifikációját. A társaság idén már tíz különböző nyersolajtípust vásárolt, és alternatív szállítási útvonalakat is vizsgál, hogy csökkentse az egyetlen vezetéktől való függőség.

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Bár újabb lökést adtak az olajáraknak a Hormuzi-szoros hétvégi eseményei, inkább a tőzsdei olajtermék- és LNG-jegyzések miatt van ok az aggódásra egy elhúzódó válság esetén Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint. Úgy véli, nem véletlen a Mol finomítójának elhúzódó javítása. Hamarosan emelkedhet a benzin- és a gázolaj ára.

 

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