Magyar hatósági ellenőrök jelentek meg kedden a szegedi BYD-gyárnál, ahol elsősorban az építkezésen dolgozók iratait vizsgálták – értesült a South China Morning Post. Az ellenőrzés egy nappal azután történt, hogy Magyar Péter miniszterelnök bejelentette: a kormány átvilágítja a kínai autógyártó magyarországi beruházásához kapcsolódó korábbi döntéseket, támogatásokat és engedményeket.

Kínáig jutott a hír: razzia történt a szegedi BYD-gyárnál, kiszálltak az építkezésre a magyar hatóságok – az összes kínai cégnél következménye lehet / Fotó: CFOTO via AFP

A lap forrása szerint a hatóságok a munkások tartózkodási engedélyeit, társadalombiztosítási kártyáit, munkaszerződéseit és más jogi dokumentumait ellenőrizték. Arról egyelőre nincs hivatalos tájékoztatás, hogy a helyszíni vizsgálat közvetlenül része volt-e a kormány által bejelentett szélesebb körű eljárásnak.

A Világgazdaság cikkünk megjelenésekor írásban érdeklődött a BYD-nál az eset kapcsán. Amint érkezik reakció, arról beszámolunk.

Magyar Péter hétfőn a parlamentben azt mondta, hogy megvizsgálják a szegedi beruházáshoz kapcsolódó valamennyi döntést, tárgyalást és állami kötelezettségvállalást, amelyben Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter részt vett. A kormányfő közlése szerint az ellenőrzés kiterjedhet

az állami támogatásokra,

az adókedvezményekre,

a gyorsított engedélyezési eljárásokra,

a környezetvédelmi könnyítésekre és azokra a közpénzből finanszírozott fejlesztésekre is, amelyek a beruházást segítették.

A vizsgálat közvetlen előzménye, hogy Szijjártó Péter a múlt héten bejelentette: lemond parlamenti mandátumáról, és a BYD külső kapcsolatokért, valamint új üzleti lehetőségekért felelős vezetőjeként folytatja pályafutását.

A kinevezés összeférhetetlenségi kérdéseket vetett fel, miután korábbi miniszterként Szijjártó maga is részt vett a kínai vállalat magyarországi terjeszkedését megalapozó tárgyalásokban. A szegedi gyár építését 2023 decemberében jelentette be, később pedig stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a BYD vezetésével a vállalat európai központjának budapesti létrehozásáról.

Nem állhat meg a vizsgálat a szegedi gyárnál

A BYD-beruházás átvilágítása egy szélesebb kormányzati irányváltás része lehet. A májusban hivatalba lépett új kabinet vizsgálni kezdte az előző kormány idején Magyarországra érkezett kínai beruházásokat, különös tekintettel a munkaügyi és környezetvédelmi szabályok betartására.