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nukleáris elrettentés
baleset
amerikai légierő
B-52
bombázó

Rendkívüli légikatasztrófa történt az éjjel: lezuhant az amerikaiak legendás nukleáris bombázója, ezt senki nem élhette túl – videón, mi maradt a B-52-esből

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Súlyos légikatasztrófa rázta meg az Egyesült Államokat: röviddel a felszállás után lezuhant egy B-52H Stratofortress stratégiai bombázó az Edwards légitámaszpont közelében. Az amerikai légierő szerint nyolcan tartózkodtak a lezuhant gép fedélzetén, és az első információk alapján a balesetet valószínűleg senki sem élte túl.
VG
2026.06.16, 06:12
Frissítve: 2026.06.16, 06:27

A világ egyik legismertebb és legnagyobb hatótávolságú stratégiai bombázója zuhant le az Egyesült Államokban. A kaliforniai Edwards légitámaszpont tájékoztatása szerint egy B-52H Stratofortress típusú nehézbombázó röviddel a felszállás után csapódott a földbe, a hatalmas mennyiségű üzemanyag miatt pedig óriási tűz és füstoszlop keletkezett. A légierő későbbi közlése alapján a fedélzeten nyolcan tartózkodtak, és az első jelek szerint a katasztrófát senki sem élhette túl.

Rendkívüli légikatasztrófa történt az éjjel: lezuhant az amerikaiak legendás nukleáris bombázója, ezt senki nem élhette túl
Rendkívüli légikatasztrófa történt az éjjel: lezuhant az amerikaiak legendás nukleáris bombázója, ezt senki nem élhette túl / Fotó: Air Force amn/nco/snco

Nyolc utas volt a lezuhant bombázón

Az amerikai légierő tájékoztatása szerint a baleset helyi idő szerint délelőtt 11 óra 20 perckor történt az Edwards légibázison. A gép közvetlenül a felszállást követően zuhant le, a helyszínre azonnal mentő- és tűzoltóegységeket vezényeltek – írja a The Aviationist.

A tragédiáról készült első felvételek még a hivatalos bejelentés előtt jelentek meg a közösségi médiában. A képeken kilométerekről látható, sűrű fekete füstoszlop emelkedik a magasba. A tűz intenzitását az is fokozta, hogy a bombázó felszálláskor gyakorlatilag teljes üzemanyagkészlettel repült. A B-52H több mint 141 tonna kerozint képes szállítani.

A légierő késő esti közleményében megerősítette, hogy a gépen nyolc ember tartózkodott. 

Ez azért is fontos, mert a B-52-esek normál személyzete általában öt főből áll, így feltételezhető, hogy a fedélzeten tesztelési vagy kiképzési feladatot végző további szakemberek is helyet kaptak.

A hatóságok egyelőre nem közölték a baleset okát, ugyanakkor hivatalos vizsgálat indult. A légibázist lezárták, a beérkező légi forgalmat más repülőterekre irányították át, hogy minden erőforrást a mentési és helyszínelési munkálatokra tudjanak összpontosítani.

Tíz éve nem volt ilyen katasztrófa

A sajtóban megjelent felvételek alapján a gép roncsai nagy területen szóródtak szét. A helyszínen több tucat tűzoltó- és mentőjármű dolgozott, miközben a kiégett törzsből gyakorlatilag csak felismerhetetlen roncsdarabok maradtak.

A baleset különösen érzékenyen érintheti az amerikai légierőt, mert a B-52 Stratofortress az Egyesült Államok egyik legismertebb stratégiai fegyverrendszere. A nyolcmotoros bombázó az 1950-es évek óta áll szolgálatban, és a mai napig az amerikai nukleáris elrettentő erő egyik alappillérének számít. A típus folyamatos modernizáción esik át, a jelenlegi tervek szerint pedig még évtizedekig szolgálatban maradhat.

A mostani az első B-52-es katasztrófa tíz év után. 

A legutóbbi hasonló eset 2016-ban történt Guam szigetén, amikor egy B-52H megszakított felszállás közben túlfutott a kifutópályán és kigyulladt. Akkor a fedélzeten tartózkodó hétfős személyzet minden tagja ki tudott menekülni. A mostani tragédia azonban az első hivatalos információk alapján jóval súlyosabb következményekkel járhatott.

A vizsgálat várhatóan hónapokig tarthat, miközben az amerikai légierőnek arra is választ kell találnia, hogyan történhetett katasztrófa közvetlenül a felszállás után egy olyan típusnál, amelyet évtizedek óta a világ egyik legmegbízhatóbb stratégiai bombázójaként tartanak számon.

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