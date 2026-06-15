Kisállami mozgástér a nagyhatalmak között

Idén 23. alkalommal szervezték meg Szingapúrban Ázsia legjelentősebb biztonságpolitikai találkozóját, a Shangri-La Dialogue-ot, ahol 44 ország képviseltette magát, többnyire a legmagasabb szinten. Ugyanakkor Kína második éve csak alacsonyabb szinten jelent meg a fórumon. A nyitó előadást Vietnám vezetője, To Lam tartotta, aki szerint három nagy, összefüggő válság alakítja Ázsia helyzetét. A nemzetközi rend eróziója, az ellátási láncok miatt a fejlődési modellek töredezése és a stratégiai bizalom krízise fokozza a térség geopolitikai aggodalmait. Ahogy Lam fogalmazott, amikor a bizalom eltűnik a nemzetközi kapcsolatokból, és a nemzetközi jogot szelektíven alkalmazzák, illetve egyre inkább az erő határozza meg az ügyek kimenetelét, akkor a kis és közepes államoknak egyre szűkebb a mozgásterük, és egyre inkább kiszolgáltatottabbá válnak.

Szingapúr: idén itt rendezték meg Ázsia legjelentősebb biztonságpolitikai találkozóját, a Shangri-La Dialogue-ot / Fotó: AFP

Az átalakuló világrendben, legfőképpen az USA–Kína-versengésben a kis és közepes államok számára egyre inkább az egyensúlyozás és a hálózatépítés képessége válik meghatározóvá. A gazdasági, technológiai és biztonsági függéseiket kell diverzifikálni, miközben rugalmas partnerségekkel és ügyek mentén való pragmatikus kapcsolatépítéssel építik az önállóságukat. A legfontosabb lehetőség, hogy a két pólus közötti térben nélkülözhetetlenné tegyék magukat a nagyhatalmak számára, és saját érdekeiket rugalmasan, pragmatikusan és több csatornán keresztül érvényesítsék. Az államok sikere azon múlhat, hogy képesek-e proaktívan és rugalmasan cselekedni a válságok előtt, nem pedig utólag reagálni a nagyhatalmi nyomásra. Ez az egyensúlyozás művészete, amelynek Délkelet-Ásziában nagy hagyományai vannak.

Szingapúr talán a legérdekes példája ennek a nagyhatalmak között egyensúlyozó stratégiának. A városállam a nagy hatalmak érdekszféráinak, illetve a fő tengeri kereskedelmi útvonalak stratégiai metszéspontján, kis területtel, korlátozott erőforrásokkal építette fel 1965 után a hálózatépítésen alapuló nemzetstratégiáját. Ennek két pillére a tudáson alapuló és alkalmazkodó gazdaságpolitika és a nemzeti érdek vezérelte pragmatikus geopolitika. A hálózati stratégia azonban nem sérthetetlenséget, hanem gyorsabb alkalmazkodást jelent, vagyis az energiaimporttól, a kereskedelmi útvonalaktól és a technológiai hozzáféréstől függő Szingapúr különösen érzékeny a geopolitikai sokkokra.