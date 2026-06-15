Kisállami mozgástér a nagyhatalmak között
Idén 23. alkalommal szervezték meg Szingapúrban Ázsia legjelentősebb biztonságpolitikai találkozóját, a Shangri-La Dialogue-ot, ahol 44 ország képviseltette magát, többnyire a legmagasabb szinten. Ugyanakkor Kína második éve csak alacsonyabb szinten jelent meg a fórumon. A nyitó előadást Vietnám vezetője, To Lam tartotta, aki szerint három nagy, összefüggő válság alakítja Ázsia helyzetét. A nemzetközi rend eróziója, az ellátási láncok miatt a fejlődési modellek töredezése és a stratégiai bizalom krízise fokozza a térség geopolitikai aggodalmait. Ahogy Lam fogalmazott, amikor a bizalom eltűnik a nemzetközi kapcsolatokból, és a nemzetközi jogot szelektíven alkalmazzák, illetve egyre inkább az erő határozza meg az ügyek kimenetelét, akkor a kis és közepes államoknak egyre szűkebb a mozgásterük, és egyre inkább kiszolgáltatottabbá válnak.
Az átalakuló világrendben, legfőképpen az USA–Kína-versengésben a kis és közepes államok számára egyre inkább az egyensúlyozás és a hálózatépítés képessége válik meghatározóvá. A gazdasági, technológiai és biztonsági függéseiket kell diverzifikálni, miközben rugalmas partnerségekkel és ügyek mentén való pragmatikus kapcsolatépítéssel építik az önállóságukat. A legfontosabb lehetőség, hogy a két pólus közötti térben nélkülözhetetlenné tegyék magukat a nagyhatalmak számára, és saját érdekeiket rugalmasan, pragmatikusan és több csatornán keresztül érvényesítsék. Az államok sikere azon múlhat, hogy képesek-e proaktívan és rugalmasan cselekedni a válságok előtt, nem pedig utólag reagálni a nagyhatalmi nyomásra. Ez az egyensúlyozás művészete, amelynek Délkelet-Ásziában nagy hagyományai vannak.
Szingapúr talán a legérdekes példája ennek a nagyhatalmak között egyensúlyozó stratégiának. A városállam a nagy hatalmak érdekszféráinak, illetve a fő tengeri kereskedelmi útvonalak stratégiai metszéspontján, kis területtel, korlátozott erőforrásokkal építette fel 1965 után a hálózatépítésen alapuló nemzetstratégiáját. Ennek két pillére a tudáson alapuló és alkalmazkodó gazdaságpolitika és a nemzeti érdek vezérelte pragmatikus geopolitika. A hálózati stratégia azonban nem sérthetetlenséget, hanem gyorsabb alkalmazkodást jelent, vagyis az energiaimporttól, a kereskedelmi útvonalaktól és a technológiai hozzáféréstől függő Szingapúr különösen érzékeny a geopolitikai sokkokra.
Szingapúr külpolitikája – középhatalmi keringő
Ezért az iráni háború kitörése óta valóságos geopolitikai nagyüzembe kezdett. Szingapúr a regionális együttműködést létfontosságúnak tekinti, ASEAN-tagsága egyszerre nemzetbiztonsági és gazdasági támasz, amelyet egyre tudatosabb középhatalmi hálózatépítéssel egészít ki. 2026 márciusa óta Lawrence Wong szingapúri miniszterelnök dél-koreai és japán csúcstalálkozóit az ausztrál és új-zélandi kormányfővel, majd a vietnámi államfővel folytatott tárgyalások és megállapodások követték. A térség középhatalmaival és partnerállamaival kötött megállapodások és a konkrét vállalások visszatérő irányai jól kirajzolódnak. Így a főbb témakörök igazodnak a legfontosabb trendekhez és kihívásokhoz, a technológiai és innovációs együttműködés, a kereskedelmi és ellátási láncok ellenálló képességének erősítése, az energiaellátás és a zöldátmenet biztonsága, továbbá a fizikai, védelmi és kiberbiztonsági együttműködés mélyítése. Szingapúr ezzel nem választ a nagyhatalmi pólusok között, hanem többirányú partnerségi hálózattal növeli saját mozgásterét, miközben diverzifikálja a gazdasági, technológiai és biztonsági kapcsolatait.
Szingapúr ma egyszerre logisztikai, pénzügyi, innovációs és tudásközpont, amely gazdasági rezilienciáját a nyitottság, a szabályozási minőség, az állami tőke stratégiai használata és az emberi tőke folyamatos fejlesztése révén tartja fenn. Külpolitikáját nézve „pragmatikus” és „el nem kötelezett” megközelítés jellemzi. A városállam célja nem a látványos elköteleződés, hanem a mozgástér megőrzése. Úgy próbál együttműködni a rivális pólusokkal, hogy közben a saját biztonsági és gazdasági érdekeit helyezi előtérbe. A növekvő geopolitikai feszültségek és az USA–Kína-vámháborúja miatt Szingapúr tovább diverzifikálja és mélyíti kapcsolatait, hogy megőrizze mozgásterét az egyre szűkülő nemzetközi környezetben.
Szingapúrnak relevánssá kell tennie magát a nagyhatalmak számára
Szingapúr gazdaságpolitikája a függetlenség után egy fejlesztő állami logikára épült, amely az exportorientált iparosítást, a kikötői-logisztikai előnyök kihasználását, a külföldi tőke bevonzását és a humán tőke tudatos fejlesztését egyszerre kezelte.
A szingapúri modell alapja az innovatív és alkalmazkodó gazdasági stratégia, amelyhez politikai stabilitás, professzionális közigazgatás, fejlett digitális ökoszisztéma, világszínvonalú oktatás és alacsony bűnözési ráta társult. A siker egyik kulcsa a korrupciómentes, érdem alapján szerveződő, jól megfizetett alkalmazottakból álló közigazgatás, amely hatékonyan és innovatívan tervez, monitoroz és megvalósít.
A stratégia eredményeképpen a Világbank adatai szerint 1965-ben Szingapúr GDP-je 1 milliárd USD induló szintről hatvan év elteltével, 2024-re 547 milliárd USD-ra nőtt. A gazdaság szerkezetében a szolgáltatások dominálnak: 2025-ben a GDP 72 százalékát tették ki (azon belül a pénzügy 13, a nagykereskedelem 18, az üzleti szolgáltatások 16, a közlekedés/raktározás 10 százalékkal részesedett), míg a feldolgozóipar (elektronika, vegyipar, olajfinomítás) 18,5 százalékkal járult hozzá.
A fejlődési modellben az állam, a multinacionális vállalatok és az állami befektetési alapok együttműködése kapcsolta össze az ipari, pénzügyi és technológiai fejlődést. Az állami befektetési alapok, így a Temasek és a GIC pedig a nemzeti vagyon professzionális allokációján keresztül globális hálózatokat, technológiát és további tőkét kapcsolt be. Szingapúr összekötő gazdaságként a nyugati és kínai tőke, vállalatok és üzleti szabványok találkozási pontja, miközben intézményi stabilitással és szabályozási minőséggel biztosítja, hogy ezek a különböző szereplők ugyanazon ökoszisztémán belül működhessenek. Az összekötő pénzügyi központi szerepet a Monetary Authority of Singapore technokrata szabályozása alapozta meg, amely a városállamot a tőke, a pénzügyi szolgáltatások, a tudás és a technológia egyik ázsiai csomópontjává tette. Az Ázsiai Dollárpiac és az USA dollár alapú pénzügyi rendszer mellett, pénzügyi szolgáltatásaival Hongkong után az elsők között vált off-shore RMB piaccá és mára a kínai RMB pénzügyi hálózatoknak ázsiai közvetítője, összekapcsoló platformja is lett.
A 21. századba lépve a gazdaságpolitika rugalmassága és alkalmazkodóképessége került előtérbe. Ezért ma a technológia a szingapúri gazdaság egyik alappillérévé vált, miközben az új szakaszban az innováció, az AI és a fenntarthatóság vált fejlesztési prioritássá. Szingapúr innovációs központtá válásához kihasználta kapcsolatait a globális technológiai nagyhatalmakkal is. Így üzletbarát és kiszámítható gazdaságpolitikájára építve egyaránt vonzotta az amerikai és a kínai multinacionális cégeket és a világ 100 legnagyobb technológiai vállalatából több mint nyolcvannak ad otthont. A dinamikusan növekvő e-kereskedelmi ágazata, amely a régió kapujának is tekinthető, hamar mágnese lett a kínai technológiai óriásoknak, mint az Alibabának, a ByteDance-nek és a Tencentnek. A kínai technológiai vállalatok növekvő érdeklődésével szemben az amerikai technológia már régóta mélyen beágyazódott a szingapúri technológiai infrastruktúrába és a kapcsolódó ellátási láncokba. Így a fokozódó amerikai–kínai versengés miatt a városállam kapcsolódási pont lehet azon fejlett technológiai vállalatok számára, amelyek az amerikai intézkedések és szankciók miatt mérlegelik kínai termelésük és jelenlétük diverzifikálását. Azonban e tekintetben Szingapúrnak óvatosan kell lavíroznia.
Két nagyhatalom közt egyensúlyozva
Szingapúr alapító atyja, Lee Kuan Yew víziója szerint Szingapúrnak a világot annak kell elfogadnia, amilyen, túl kicsi ahhoz, hogy megváltoztassa. „De meg kell próbálnunk maximalizálni azt a mozgásteret, amelyben a térség nagy »fái« között manőverezhetünk. Ehhez fürgének és találékonynak kell maradnunk.” Ezt a megközelítést modernizálta Lawrence Wong, a jelenlegi miniszterelnök, aki szerint: „Külpolitikánk sem pró USA, sem pró Kína, az Szingapúr nemzeti érdekein és alapelvein alapul.” A két nagyhatalom, így az USA és Kína versengésében Szingapúr nem klasszikus semlegességre törekszik, hanem érdekalapú egyensúlyozásra, vagyis arra, hogy mindkét pólussal fenntartsa a számára előnyös kapcsolatokat.
Szingapúr az USA-val szoros védelmi együttműködést tart fenn, miközben technológiai transzferrel és jelentős FDI-vel támogatja Szingapúr innovációs törekvéseit. Míg Kínával a „teljes körű, magas színvonalú, jövőorientált” elnevezésű partnersége a gazdaság, a szabadkereskedelem és a digitális gazdaság területeire összpontosít. Természetesen a két globális szereplő mellett az Európai Unió szintén fontos partner Szingapúr számára, elsősorban kereskedelmi, technológiai és szabályozási szempontból.
Ahogy a Szingapúrban megrendezett nemzetközi védelmi konferencia, a 2026-os Shangri-La Dialogue üzenete is ezt erősítette meg, a töredező világrendben a kis és közepes államok mozgásterét nem az elzárkózás, hanem a rugalmas, ügyalapú biztonsági és gazdasági partnerségek hálózata növelheti. Szingapúr példája jól mutatja, hogy az egyensúlyozó és alkalmazkodó hálózatépítés lehet a 21. században a versenyképes nemzeti stratégia a kis, nyitott államok számára, de csak ha politikai stabilitással, erős intézményekkel, kiszámítható szabályozással, versenyképes humán tőkével kiegészül.