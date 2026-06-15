Bejelentették: plusz szabadságot ad a Tisza-kormány, ennyi még sosem járt Magyarországon – ők vehetik igénybe, itt vannak a részletek

Némiképp váratlanul plusz szabadság bevezetéséről beszélt a Tisza-kormány szociális és családügyi minisztere a parlamentben. A bejelentést a közösségi oldalán is megerősítette.

Plusz szabadságot ad a Tisza-kormány, ennyi még sose járt Magyarországon / Fotó: Magyar Péter / Facebook

Történt, hogy a Mi Hazánk országgyűlési képviselője "Mennyi idő lesz az apaszabadság?" címmel kérdést tett fel Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszternek.

Az ellenzéki képviselő az apaszabadságokkal kapcsolatban arról beszélt, hogy Magyarországon

az első 5 napra 100 százalékos,

a második 5 napra csak 40 százalékos illetmény jár,

ezzel sereghajtók vagyunk az EU-ban. A Mi Hazánk Mozgalom az 5 plusz 5 nap helyett 1 hónapos apaszabadságot javasol népesedéspolitikai okokból is, és azt kérdezte, mire számíthatnak a magyarok a Tisza-kormánytól.

Plusz szabadságot ad a Tisza-kormány, ennyi még sose járt Magyarországon

Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a válaszában azt mondta: a fiataloknak megfelelő körülményeket kell teremteni ahhoz, hogy valóban javuljon a demográfiai mutató.

Elmondása szerint a kormány minden eszközzel támogatja, hogy az apák otthon maradhassanak, és vállalta, hogy

3 hetes keretben államilag fizetett apaszabadságot biztosít.

Fontosnak nevezte, hogy ezt összehangolják a csecsemőgondozási díjjal (cseddel) és a szülők szabadságával. Később a közöségi oldalán a következőket írta:

Meddig leszünk még sereghajtók az apaszabadság kérdésében az Európai Unióban? Ezt a kérdés tette fel nekem Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke ma a Parlamentben. A kormány álláspontja az apák szerepéről világos: minden lehetséges eszközzel támogatni kell azt, hogy az apák gyermekük születését követően ténylegesen jelen lehessenek a családjuk életében. Ezért az apaszabadság időtartamát 3 hétre emeljük – erősítette meg.

További segítségként összehangolják az apaszabadságot a CSED-del és a szülői szabadsággal, hogy a családok rugalmasan dönthessenek arról, mikor melyik szülő marad otthon a gyermekkel. "Mert nekünk valóban a magyar családok az elsők, nem csak beszélünk róla" – zárta posztját a tárcavezető.