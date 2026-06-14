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beruházás

A kormányváltás előtt hatalmas lendületet vettek a magyar gazdák

A gépberuházás bizalmat jelez a jövőben, a magyar mezőgazdaság pedig ezen a téren nekilendült az áprilisi választás előtt. A magyar gazdák bíztak a jövőben, az agrárágazat számára a 2026-os jövő pedig érkezőben van – hamarosen kiderül, mit enged az időjárás és az új kormány politikája.
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Pető Sándor
1 órája
Beruházás Traktor Mezőgazdaság
Fotó: Photo12 via AFP

Erős döccenővel indult a magyar gazdák számára az új kormány munkája, az ukrán gabona behozatalát illetően a Tisza-kormány szarvashibát vétett, amit ellenzéki figyelmeztetésre aztán korrigáltak. Most olyan adatokra hívta fel a figyelmet az Agrárközgazdasági Intézet (AKI), amelyek szerint az év az áprilisi választások előtt úgy indult, hogy beszerzéseik tanúsága szerint a magyar gazdák erőteljesen bíztak a jövőben. Mit enged az időjárás és az új kormány jövőbeli lépesei ebben a szezonban, hamarosan kiderül.

A magyar gazdák már egy éve növelik gépberuházásaikat, elmaradt beruházásokat pótolva
A magyar gazdák már egy éve növelik gépberuházásaikat, elmaradt beruházásokat pótolva  Fotó: Photo12 via AFP

A számokról, amelyekből a bizalom kiolvasható:

Az AKI összesítése szerint

  • az első negyedévben 44 százalékkal több mezőgazdasági gépet és eszközt forgalmaztak értékben Magyarországon, mint a múlt év első három hónapjában.
  • Eközben alkatrészből is több fogyott, 6 százalékkal.
  • Az egyéni gazdaságok és a társas vállalkozások 54,3 milliárd forintért vettek új mezőgazdasági gépeket és eszközöket, alkatrészekre 24,5 milliárd forintért.
  • Az erőgépek beszerzésére 28 milliárd forint ment – ez hajszállal több, mint az összes mezőgazdasági gépberuházások fele.

Még mindig van hova növekedni: a 44 százalékos szárnyalás után a forgalom még mindig elmarad a 2022. I. negyedévi eredménytől. A támogatási források rendelkezésre állásától függő új gépek értékesítése mellett az alkatrészeladás viszont az elmúlt években folyamatos emelkedést mutat. Agazdák egy része nem új gépet vesz, hanem a régieket tartja karban.

A növekedés tavaly a második negyedévben kezdődött, majdnem két évnyi visszaesés után, amikor beruházások maradhattak el, és ezeket most pótolják.

Magyar gazdák: ami nagyon kellett, az a traktor

A traktoprok beszerzése

az erőgép-beruházások 73 százalékát

és az összes beruházás 38 százalékát adták.

Az utóbbiból a gabonakombájnok részesedése 2 százalék volt. 

A számokból látszik, hogy ami most nagyon kellett, az a traktor.  Miközben az össznövekedés 44 százalék volt értékben, darabszámra traktorból 67 százalékkal többet vettek. Ez egyébként 646 kerekes traktort jelentett most.

os az emelkedés.

Az elemzés szerint a gazdálkodók egyre nyitottabbak a technológiai fejlesztésekre és a korszerű technikai eszközök alkalmazására, miközben a géppiacot világszerte átalakítja a technológiai fejlődés, az időjárás változása, de befolyásolja a folyamatot támogatások alakulása is.  
 

Pető Sándor
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