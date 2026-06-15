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Közel-Kelet
Hormuzi-szoros
Egyesült Államok
Irán

Tényleg megtörtént, a fél világ most ezt nézi: érkeznek az első óriáshajók a Hormuzi-szoroson, televannak olajjal – Trump 300 milliárd dolláros újjáépítést tervezhet

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A Hormuzi-szorosban ismét megindult a kereskedelmi hajóforgalom az Egyesült Államok és Irán előzetes megállapodását követően. A fejlemény a hónapok óta tartó blokád enyhülését jelzi, miközben Washington és Teherán a jövő héten Svájcban írhatja alá a formális egyezményt.
VG
2026.06.15, 20:00
Frissítve: 2026.06.15, 20:00

Megindultak az első hajók a Hormuzi-szorosban az Egyesült Államok és Irán közötti előzetes megállapodás nyomán – jelentette be Donald Trump amerikai elnök. A fejlemény fontos jele annak, hogy a hónapok óta tartó feszültség enyhül, és a világ egyik legforgalmasabb energiaszállító útvonala újra megnyílhat a kereskedelmi forgalom előtt.

Ship traffic resumes at Strait of Hormuz following US-Iran ceasefire Az első kereskedelmi tanker sikeresen áthaladt a Hormuzi-szoroson az amerikai–iráni megállapodás után.
A Hormuzi-szoros a világ egyik legkritikusabb szűk keresztmetszete / Fotó: Anadolu via AFP

A Disha nevű máltai zászló alatt közlekedő LNG-tanker vált az első kereskedelmi hajóvá, amely a megállapodást követően biztonságosan áthaladt a szoroson, az iráni forgalomelválasztó sávokat használva. Trump teljesen biztonságos, védett és tiszta déli folyosóról beszélt, és jelezte: a hivatalos aláírás után azonnal feloldják a iráni kikötők elleni amerikai haditengerészeti blokádot.

A szoros, amely a globális tengeri olajszállítás mintegy ötödét bonyolítja, február vége óta nagyrészt le volt zárva az amerikai–izraeli katonai fellépés következtében. Június 14-én Washington és Teherán előzetes megállapodást kötött a fegyveres konfliktus leállításáról és a vízi út megnyitásáról. 

A formális aláírást június 19-re tervezik Svájcban.

A közvetítő tárgyalásokban jelentős szerepet játszott Shehbaz Sharif pakisztáni miniszterelnök. A legfontosabb célok között említette a Hormuzi-szoros tartós megnyitását és azt, hogy Irán soha ne fejlesszen atomfegyvert. Washington kész enyhíteni a szankciókon, amennyiben Teherán teljesíti a hosszú távú kötelezettségeket.

Egyes értesülések szerint a megállapodás tartalmazhat akár 300 milliárd dolláros nemzetközi támogatást is Irán háború utáni újjáépítéséhez, ezt a részletet a felek a napokban hozhatják nyilvánosságra. A megállapodás ellenére több akadály is hátravan: Izrael nem vonja vissza erőit Dél-Libanonból, ami bonyolíthatja a helyzetet.

További kihívást jelent a tengeri aknák felszámolása: szakértők szerint 40–50 nap is eltelhet, mire a biztosítók és a hajózási vállalatok biztonságosnak ítélik az útvonalat. A brit UKMTO továbbra is óvatosságra inti a hajókat a formális aláírásig.

A Hormuzi-szoros jelentősége

A Hormuzi-szoros a világ egyik legkritikusabb szűk keresztmetszete, amelyen keresztül naponta átlagosan 20 millió hordó olaj és olajtermék halad át – ez a globális olajfogyasztás mintegy 20 százaléka. Emellett a világ cseppfolyósított földgáz- (LNG-) kereskedelmének kb. 20 százaléka is itt megy keresztül. De a szoros jelentősége messze túlmutat az energiahordozókon.

  • A globális tengeri műtrágya-kereskedelem egyharmada halad át rajta. A Perzsa-öböl országai (Katar, Szaúd-Arábia, Bahrein) a nitrogénalapú műtrágyák (urea, ammónia) nagy exportőrei.
  • Katar adja a világ héliumtermelésének 30-36 százalékát a földgázfeldolgozás melléktermékeként. A szoros lezárása miatt a termelés jelentősen visszaesett, ami már most hiányt okoz a félvezetőgyártásban, az MRI-készülékekben, a tudományos műszerekben és az űrkutatásban.
  •  Emellett jelentős mennyiségű LPG, petrolkémiai alapanyagok és alumínium halad át a szoroson.

A szoros lezárása globális inflációs és ellátási válságot gerjesztett: emelkedtek a szállítási költségek, a biztosítási díjak és az energiaárak, ami tovább drágította a mezőgazdasági termelést és növelte az élelmiszerárakat.

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