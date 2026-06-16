Egyszerre tett bejelentést az MVM és az Opus Titász: ennek nagyon fognak örülni a napelemesek – majdnem 100 milliárd forintot öntöttek rá az áramhálózatra

Több hálózatfejlesztést is lezárt az MVM. Az MVM Démász Áramhálózati Kft. több mint 42,909 milliárd forint, az MVM Émász Áramhálózati Kft. pedig több mint 12,127 milliárd forint támogatási értékű villamosenergia-hálózatfejlesztési beruházást valósított meg az EU és a kormány Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközének (RRF) 50 százalékos vissza nem térítendő támogatásával a Széchenyi Terv Plusz keretében - közölték a vállalatok hétfőn.

Csaknem 100 milliárd forint értékű hálózatfejlesztési programokat zárt le az MVM és az OPUS TITÁSZ / Fotó: Németh András Péter

A fejlesztésekkel jelentősen bővült a hálózatba integrálható megújuló energiaforrások kapacitása, miközben tovább erősödött az ellátásbiztonság és a villamosenergia-rendszer stabilitása.

Az MVM Démász beruházásában 132/22 kV-os alállomás fejlesztések és létesítések valósultak meg Szeged-Fehértó, Kalocsa, Kiskunhalas, Mezőhegyes és Szentes térségében. Emellett középfeszültségű (KÖF), kisfeszültségű (KIF), valamint digitális hálózati korszerűsítések is történtek az elosztóhálózat területén. A program eredményeként az MVM Démász Áramhálózati Kft. szolgáltatási területén 782 MW-tal nőtt a hálózatba fogadható új naperőművi termelőkapacitások volumene.

Az MVM Émász beruházásában 132/22 kV-os alállomás fejlesztések és létesítések valósultak meg Gyöngyöshalász, Hatvan, Miskolc, Eger és Heves térségében. Emellett középfeszültségű (KÖF), kisfeszültségű (KIF), valamint digitális hálózati korszerűsítések is történtek az elosztóhálózat területén. A program eredményeként az MVM Émász Áramhálózati Kft. szolgáltatási területén 221 MW-tal nőtt a hálózatba fogadható új naperőművi termelőkapacitások volumene.

A cégek szerint a fejlesztések hozzájárulnak a villamosenergia-rendszer stabilabb működéséhez, az ellátásbiztonság további erősítéséhez, valamint a megújuló energiaforrások hazai térnyeréséhez.

Ezek mellett az OPUS TITÁSZ ugyancsak hétfői közlése szerint a cég 41,5 milliárd értékű villamosenergia-hálózatfejlesztési beruházást valósított meg az EU és a kormány Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközének (RRF) 50 százalékos vissza nem térítendő támogatásával a Széchenyi Terv Plusz keretében.