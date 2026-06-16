Egyszerre tett bejelentést az MVM és az Opus Titász: ennek nagyon fognak örülni a napelemesek – majdnem 100 milliárd forintot öntöttek rá az áramhálózatra
Több hálózatfejlesztést is lezárt az MVM. Az MVM Démász Áramhálózati Kft. több mint 42,909 milliárd forint, az MVM Émász Áramhálózati Kft. pedig több mint 12,127 milliárd forint támogatási értékű villamosenergia-hálózatfejlesztési beruházást valósított meg az EU és a kormány Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközének (RRF) 50 százalékos vissza nem térítendő támogatásával a Széchenyi Terv Plusz keretében - közölték a vállalatok hétfőn.
A fejlesztésekkel jelentősen bővült a hálózatba integrálható megújuló energiaforrások kapacitása, miközben tovább erősödött az ellátásbiztonság és a villamosenergia-rendszer stabilitása.
- Az MVM Démász beruházásában 132/22 kV-os alállomás fejlesztések és létesítések valósultak meg Szeged-Fehértó, Kalocsa, Kiskunhalas, Mezőhegyes és Szentes térségében. Emellett középfeszültségű (KÖF), kisfeszültségű (KIF), valamint digitális hálózati korszerűsítések is történtek az elosztóhálózat területén. A program eredményeként az MVM Démász Áramhálózati Kft. szolgáltatási területén 782 MW-tal nőtt a hálózatba fogadható új naperőművi termelőkapacitások volumene.
- Az MVM Émász beruházásában 132/22 kV-os alállomás fejlesztések és létesítések valósultak meg Gyöngyöshalász, Hatvan, Miskolc, Eger és Heves térségében. Emellett középfeszültségű (KÖF), kisfeszültségű (KIF), valamint digitális hálózati korszerűsítések is történtek az elosztóhálózat területén. A program eredményeként az MVM Émász Áramhálózati Kft. szolgáltatási területén 221 MW-tal nőtt a hálózatba fogadható új naperőművi termelőkapacitások volumene.
A cégek szerint a fejlesztések hozzájárulnak a villamosenergia-rendszer stabilabb működéséhez, az ellátásbiztonság további erősítéséhez, valamint a megújuló energiaforrások hazai térnyeréséhez.
Ezek mellett az OPUS TITÁSZ ugyancsak hétfői közlése szerint a cég 41,5 milliárd értékű villamosenergia-hálózatfejlesztési beruházást valósított meg az EU és a kormány Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközének (RRF) 50 százalékos vissza nem térítendő támogatásával a Széchenyi Terv Plusz keretében.
A beruházások célja az volt, hogy növeljék a hálózat rugalmasságát, erősítsék az üzembiztonságot, támogassák a növekvő energiaigények kielégítését és az energiahatékonyság javítását. A fejlesztések emellett hozzájárulnak a villamosenergia-termelés szén-dioxid-kibocsátásának csökkentéséhez, valamint a hazai klímapolitikai és fenntarthatósági célok eléréséhez is - tájékoztattak.
A beruházással az OPUS TITÁSZ hálózatán 261 MW-tal nőtt a hálózatba fogadható új időjárásfüggő többletkapacitás volumene.
A beruházási csomag része volt több alállomási kapacitás bővítése, a nagy-, közép- és kisfeszültségű hálózatok ellátásbiztonságának növelése, valamint digitalizációs fejlesztések végrehajtása is.
A társaság közlése szerint a beruházás jelentős mértékben érintette a több mint 52 ezer kilométeres hálózatot, és közel kétezer különálló fejlesztési elemet foglalt magában. A kiemelt projektek között szerepelt több alállomás kapacitásbővítése, valamint a Mavir Buj alállomás hálózatba illesztése, továbbá az ipari és a lakossági felhasználók ellátásbiztonságát javító fejlesztések Nyírbátor és Szolnok térségében.
Felidézték, hogy 2020-2021 között az OPUS TITÁSZ által ellátott közel 400 településből 224 településen valósult meg összesen 876 projekt.
A most lezárt beruházás teljes költségvetése 41,489 milliárd forint volt, amelyből 20,744 milliárd forint az RRF forrásaiból valósult meg, a fennmaradó részt a vállalat saját forrásból biztosította.
Az OPUS TITÁSZ szerint a fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország villamosenergia-rendszere a jövőben még nagyobb arányban fogadhassa be a napenergia-termelést, miközben az ügyfelek számára is stabilabb és biztonságosabb ellátást garantál.
Kaptak pár hónap haladékot a napelemesek, hogy rendezzék a dolgaikat a kivitelezőkkel: sok helyen még el sem kezdődött a munka, káoszt okoz a szolgáltatóváltás
Az eddigi határidőhöz képest elég három és fél hónappal később elkészülniük egy uniós támogatású pályázattal indított napelemes-energiatárolós beruházással a lakossági pályázat nyerteseinek. A most megjelent kormányhatározat időt ad a napelemes projektek érintettjeinek, hogy megoldják a folyamatban lévő szolgáltatóváltásukat. De ezzel még nincs minden sínen.