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közlekedés
országgyűlés
Mohácsi Duna-híd
vasúti híd
Vitézy Dávid

Micsoda ötlet: átépítenék a mohácsi Duna-hidat vasúti híddá, vonatok használhatják autók és kamionok helyett? Vitézy Dávid azonnal válaszolt a parlamentben

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Nem ez az első meghökkentő felvetés. A mohácsi Duna-híd sorsa jelenleg az egyik legégetőbb kormányzati kérdés, ennek megfelelően pedig újabb és újabb javaslatok látnak napvilágot, mit lehetne vele kezdeni. Ezúttal az Országgyűlésben hangzott el egy merész kérdés.
Hecker Flórián
2026.06.15, 20:19
Frissítve: 2026.06.15, 20:59

Meglepő felvetés hangzott el az országgyűlésben hétfőn a mohácsi Duna-hídról az azonnali kérdések során.

Mohácsi Duna-híd
Mohácsi Duna-híd: micsoda ötlet, átépítenék vasúti híddá, vonatok használhatják? / Fotó: Világgazdaság

A túlárazott gigaberuházások megfékezése érdekében tett kormányzati intézkedésekről kérdezte Rózsahegyi Áron (Tisza) a közlekedési és beruházási minisztert, Vitézy Dávidot. Ekkor hangzott el egy merész ötlet, mi legyen a mostanában sokat kritizált építmény sorsa.

A mohácsi Duna-híd azóta vált igazán forró témává, hogy csütörtökön megjelent a Magyar Közlönyben a Mohácsi új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat megvalósításának felülvizsgálatáról szóló kormányhatározat, amelynek értelmében meg kell vizsgálni a kétszer egy forgalmi sávos keresztmetszetre csökkentés lehetőségét.

A határozat megállapítja, hogy a korábbi forgalmi és megvalósíthatósági tanulmányok alapján a Mohácsi új Duna-híd és kapcsolódó úthálózat kétszer két sávos kialakítása közlekedéspolitikailag nem volt alátámasztva, ezért szükséges a beruházás műszaki tartalmának és az eddig meghozott döntéseknek a teljes körű felülvizsgálata. A kormányhatározat értelmében a közlekedési és beruházási miniszter a pénzügyminiszter bevonásával

  • felülvizsgálja a híd és a kapcsolódó úthálózat megvalósítására hozott eddigi döntéseket,
  • a szerződésmódosítások jogszerűségét
  • és a beruházás megvalósításának eddigi folyamatát.

Ezzel összefüggésben Vitézy Dávid javaslatot tesz a korábbi kormánydöntésekhez és a hatályos vállalkozási szerződésben foglaltakhoz képest a műszaki tartalomnak a racionális csökkentésére, ami tekintettel van a beruházás előrehaladására is pénzügyi és műszaki szempontból.

A tárcavezető ebben a körben megvizsgálja a hídon, illetve híd és az 51-es számú főút közötti szakaszon a kétszer egy forgalmi sáv keresztmetszetre csökkentés lehetőségét.

Ennek augusztus 31-i határidővel kell megtörténnie, majd a közlekedési és beruházási miniszter feladata lesz az is, hogy október 31-ig érvényesítse a műszaki tartalom lehetséges csökkentését a beruházásra megkötött vállalkozási szerződés módosításával.

De Vitézy Dávid feladata lesz továbbá az is, hogy a felülvizsgálat szerint csökkentésre javasolt műszaki tartalom miatt a hatályos vállalkozási szerződés szerinti kivitelezési munkák felfüggesztéséről intézkedjen a felülvizsgálat alapján meghozandó döntésig.

Mohácsi Duna-híd: micsoda ötlet, átépítenék vasúti híddá, vonatok használhatják?

Már a 2x2 sáv helyetti 2x1 sávra való visszaépítés is kétségesnek tűnt, azonban a vasúti híddá való átalakítás ennél is meghökkentőbb javaslat. A tiszás országgyűlési képviselő azt hangsúlyozta, hogy a felelős és átlátható állami gazdálkodás a Tisza-kormány egyik alapelve, a magyar emberek pedig joggal várhatják el, hogy kövessék szigorúan nyomon minden beruházás finanszírozását és vessenek gátat a közpénzből megvalósuló projektek "ipari szintű megcsapolásának".

A képviselő ennek kapcsán tudakozódott a mohácsi Duna-híd beruházás eddig feltárt túlárazásáról és arról, hogyan biztosítható, hogy ne válhasson "érdekcsoportok túlárazott magánakciójává" egyetlen projekt sem. Végül felvetette,

lehet-e vasúti híddá is alakítani az építményt?

Vitézy Dávid, a tárca vezetője válaszában fontosnak nevezve a kérdést és azt hangsúlyozta, hogy szeretnék, hogy "a híd befejezhető legyen, ne maradjanak torzók." De azt is hozzátette, hogy "bármi áron bármit nem lehet hagyni."

A miniszter kérdésesnek nevezte, hogyan emelhették 98 százalékra az addig 20 százalékos előleget a beruházás esetében, úgy, hogy közben biztosítékot se kérnek, ráadásul 97 milliárd forintot már át is utaltak a projektre.

Szerinte ezért döntött a kormány a teljes műszaki tartalom felülvizsgálata és a lehetséges racionalizálások áttekintése mellett. "A vasút kapcsán sajnos nem vagyok bizakodó, a már legyártott pályalemez erre nem alkalmas" – reagált.

A miniszter szerint tehát nem feltétlenül kivitelezhető ötlet a mohácsi Duna-híd vasúti híddá való átalakítása, ugyanakkor kategórikusan nem zárta ki az eshetőséget.

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