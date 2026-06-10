Emmanuel Macron és Friedrich Merz új javaslata alapjaiban változtathatja meg az Európai Unió bővítési folyamatát: miközben az EU politikailag egyre erősebben támogatja Ukrajna csatlakozását, Berlin és Párizs olyan megoldást tett az asztalra, amely lehetővé tenné az új tagállamok felvételét anélkül, hogy azok azonnal beleszólhatnának a legfontosabb uniós döntésekbe. Az elképzelés mögött az a félelem húzódik meg, hogy egy újabb vétózó ország megbéníthatná a közösséget, ugyanakkor a terv komoly ellenállást válthat ki azokban a tagjelölt országokban, amelyek teljes jogú tagságra készülnek.

Megvan, hogyan trükközzék be Ukrajnát az EU-ba, Merz és Macron kiötlötte – ennek nagyon nem fognak örülni délen / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Franciaország, Németország, Hollandia, Belgium és Luxemburg közös dokumentumban vetette fel, hogy az újonnan csatlakozó országok átmeneti időre ne kapjanak szavazati jogot a költségvetési, biztonságpolitikai és külpolitikai kérdésekben. A javaslat hivatalosan ideiglenes intézkedésként szerepel, célja pedig az, hogy az EU bővítése ne járjon együtt a döntéshozatal további lassulásával.

A háttérben egyre sürgetőbbé vált Ukrajna és Moldova uniós közeledése,

miközben Montenegró és Albánia már a csatlakozási folyamat legelőrehaladottabb szakaszában jár.

Az Európai Unióban ugyanakkor egyre többen tartanak attól, hogy a jelenlegi egyhangúsági szabályok mellett újabb tagállamok belépése tovább növelheti a politikai blokkolások kockázatát.

Gyengítenének a vétón, de szigorúbb ellenőrzés jöhet a csatlakozás után

A kezdeményezés mögött részben a korábbi magyar vétók tapasztalata áll. Az idei év első felében az előző magyar kormány hónapokon át blokkolta az Ukrajnának szánt, mintegy 90 milliárd eurós támogatási csomag elfogadását, ami jelentős feszültséget okozott Brüsszelben. A mostani dokumentum ugyan név szerint nem említi Magyarországot, de külön kitér arra, hogy az EU-nak védekeznie kell azokkal a helyzetekkel szemben, amikor egy tagállam magatartása sérti az őszinte együttműködés elvét.

A javaslat másik fontos eleme, hogy jelentősen szigorítanák a csatlakozás utáni ellenőrzést is.

Az öt ország szerint hosszabb ideig fennmaradó biztosítékokra lenne szükség arra az esetre, ha egy új tagállam visszalépne a jogállamiság, a sajtószabadság vagy a demokratikus normák területén. Az elképzelés szerint ilyen esetekben az Európai Bizottság akár jogi eljárásokat is indíthatna – írja az Euractiv.