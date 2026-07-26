Deviza
EUR/HUF362,45 +0,51% USD/HUF318,67 +0,51% GBP/HUF424,45 +0,51% CHF/HUF389,26 +0,51% PLN/HUF83,97 +0,56% RON/HUF69,47 +0,52% CZK/HUF15,01 +0,52% EUR/HUF362,45 +0,51% USD/HUF318,67 +0,51% GBP/HUF424,45 +0,51% CHF/HUF389,26 +0,51% PLN/HUF83,97 +0,56% RON/HUF69,47 +0,52% CZK/HUF15,01 +0,52%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
sport
iráni konfliktus
Formula-1 Magyar Nagydíj
Forma-1-es Bahreini Nagydíj
iráni háború
Forma-1
Malajzia
Közel-Kelet

Meglepetés a Formula–1-ben: év közben cserélik le az egyik helyszínt – hosszú kihagyás után térhet vissza egy ikonikus pálya

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A közel-keleti konfliktus a sportra is rányomta a bélyegét. Malajziában rendezik meg a 2026-os Formula–1-es Bahreini Nagydíjat.
VG
2026.07.26, 14:32

A Formula–1 és a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) vasárnap, röviddel a Hungaroringen rendezett Magyar Nagydíj rajtja előtt bejelentette, hogy az idény elején a közel-keleti konfliktusok miatt elhalasztott, jelen állás szerint október első hétvégéjére kiírt Bahreini Nagydíjnak a Malajziában található sepangi versenypálya lesz a házigazdája.

Formula–1, Formula-1, Forma-1 Malajzia, Bahrain, autóverseny
Max Verstappen, az utolsó Formula–1-s Maláj Nagydíj győztese / Fotó: Ahmad Yusni / AFP

Az új helyszínen megtartandó verseny az Azerbajdzsáni Nagydíj és a Szingapúri Nagydíj közé kerül a versenynaptárban, a döntés azonban még a Motorsport Világtanács hivatalos jóváhagyására vár – számolt be róla az Index.

A Bahreini Nagydíjat eredetileg tavasszal, a szahíri pályán rendezték volna meg, azonban az iráni háború miatt a Formula–1 elhalasztotta, a szaúd-arábiai futammal együtt. A sportág vezetése később megvizsgálta az októberi pótlás lehetőségét is, azonban a biztonsági helyzet továbbra sem tette lehetővé a bahreini rendezést, emiatt alternatív helyszínt kellett keresni, hogy a verseny ne kerüljön ki a 2026-os világbajnoki naptárból.

Nem ismeretlen a pálya a Formula–1 számára

A Formula–1, a nemzetközi szövetség, valamint Bahrein és Malajzia kormánya végül abban állapodott meg, hogy a futamot Sepang fogadja be. A verseny azonban hivatalosan továbbra is Bahreini Nagydíj marad, mivel azt a bahreini szervezők rendezik, Malajzia mindössze a helyszínt biztosítja – adtak magyarázatot a térképpel összevetve bizarrnak ható elnevezésre.

A sepangi versenypálya 1999 és 2017 között megszakítás nélkül adott otthont a Maláj Nagydíjnak, mielőtt kikerült a versenynaptárból. A világbajnokság így közel kilenc év után tér vissza Malajziába. A első Formula–1-es futamot a pályán az ír Eddie Irvine nyerte meg, az eddig utolsó maláj nagydíjat pedig 2017-ben a holland Max Verstappen nyerte. A jelenlegi mezőnyből rajta kívül csak a spanyol Fernando Alonso (háromszor) és a brit Lewis Hamilton tudott nyerni Malajziában.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu