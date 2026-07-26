Meglepetés a Formula–1-ben: év közben cserélik le az egyik helyszínt – hosszú kihagyás után térhet vissza egy ikonikus pálya

A Formula–1 és a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) vasárnap, röviddel a Hungaroringen rendezett Magyar Nagydíj rajtja előtt bejelentette, hogy az idény elején a közel-keleti konfliktusok miatt elhalasztott, jelen állás szerint október első hétvégéjére kiírt Bahreini Nagydíjnak a Malajziában található sepangi versenypálya lesz a házigazdája.

Max Verstappen, az utolsó Formula–1-s Maláj Nagydíj győztese / Fotó: Ahmad Yusni / AFP

Az új helyszínen megtartandó verseny az Azerbajdzsáni Nagydíj és a Szingapúri Nagydíj közé kerül a versenynaptárban, a döntés azonban még a Motorsport Világtanács hivatalos jóváhagyására vár – számolt be róla az Index.

A Bahreini Nagydíjat eredetileg tavasszal, a szahíri pályán rendezték volna meg, azonban az iráni háború miatt a Formula–1 elhalasztotta, a szaúd-arábiai futammal együtt. A sportág vezetése később megvizsgálta az októberi pótlás lehetőségét is, azonban a biztonsági helyzet továbbra sem tette lehetővé a bahreini rendezést, emiatt alternatív helyszínt kellett keresni, hogy a verseny ne kerüljön ki a 2026-os világbajnoki naptárból.

Nem ismeretlen a pálya a Formula–1 számára

A Formula–1, a nemzetközi szövetség, valamint Bahrein és Malajzia kormánya végül abban állapodott meg, hogy a futamot Sepang fogadja be. A verseny azonban hivatalosan továbbra is Bahreini Nagydíj marad, mivel azt a bahreini szervezők rendezik, Malajzia mindössze a helyszínt biztosítja – adtak magyarázatot a térképpel összevetve bizarrnak ható elnevezésre.

A sepangi versenypálya 1999 és 2017 között megszakítás nélkül adott otthont a Maláj Nagydíjnak, mielőtt kikerült a versenynaptárból. A világbajnokság így közel kilenc év után tér vissza Malajziába. A első Formula–1-es futamot a pályán az ír Eddie Irvine nyerte meg, az eddig utolsó maláj nagydíjat pedig 2017-ben a holland Max Verstappen nyerte. A jelenlegi mezőnyből rajta kívül csak a spanyol Fernando Alonso (háromszor) és a brit Lewis Hamilton tudott nyerni Malajziában.