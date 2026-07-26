Elszabadultak az üzemanyagárak a magyarok egyik kedvenc üdülőhelyén: egyelőre a kormány is tehetetlen – drága mulatság lesz, ha most indulunk útnak
Ismét a középpontba került üzemanyagárak emelkedése Olaszországban, a benzin és a dízel drágulása egyaránt aggodalomra ad okot. Szombaton Milánóban 2,6 eurós (mintegy 940 forint) literenkénti benzinárat jegyeztek fel egy belvárosi töltőállomáson.
Miközben az ellenzék azzal vádolja a kormányt, hogy nem tett eleget egy újabb gazdasági válság elkerülése érdekében, Giorgia Meloni miniszterelnök és az iparért és a Made in Italy-ért felelős miniszter, Adolfo Urso új intézkedéseken dolgozik a benzinár-emelkedés megfékezésére – írta az Euronews.
Az üzemanyagárak Olaszországban július 3-a óta emelkednek, amikor lejárt az a jövedékiadó-csökkentés, amelyet a kormány az Amerikai Egyesült Államok és Irán közötti háború kitörésekor vezetett be az árrobbanás kezelésére. Vasárnap az Urso vezette minisztérium közölte, hogy a legfrissebb adatok szerint az országos közúthálózaton a „self service” rendszerű töltőállomásokon a benzin literenkénti átlagára 1,981 euró, a gázolajé pedig 2,184 euró. Az autópálya-hálózaton pedig ugyanez az átlagár 2,071 euró literenként a benzin, és 2,255 euró a gázolaj esetében.
Drasztikus drágulás
Az árak azonban a töltőpisztolynál jelentősen magasabbak. Helyi források szerint szombaton 2,7 euró feletti literenkénti dízelárat és 2,5 euró feletti benzinárat mértek az A21-es Torino–Piacenza, az A4-es Velence–Trieszt, az A22-es Brenner–Modena autópályán, valamint a Milánó–Brescia és a Messina–Palermo szakaszokon. Rómában több töltőállomáson elérték a 2,3 eurós literenkénti benzinárat.
A drágulás miatt már a fogyasztóvédelmi szervezetek is riadót fújnak. A Codacons számításai szerint az olaszok üzemanyagköltsége eléri a 10,8 milliárd eurót, ami csaknem 2 milliárddal több a 2025-ösnél.
„Könyörtelen az összehasonlítás az előző évvel: azonos fogyasztási szint mellett, és a 2025. júliusi, átlagos havi üzemanyagárakkal számolva az olaszok a hónap végére összesen 841 millió euróval többet költenek majd csak benzinre és gázolajra, mint 2025 azonos időszakában” – fejtette ki közleményében a Codacons.
Ezzel párhuzamosan a Cgia di Mestre kutatóirodája úgy becsülte, hogy 2026-ban a háztartások és a vállalkozások csaknem 29 milliárd eurónyi többletköltséggel szembesülnek majd az áram, a gáz és az üzemanyagok miatt. A legnagyobb emelkedés a benzin és a dízel esetében várható, 13,6 milliárd eurós pluszkiadással, ami 20,4 százalékos növekedés 2025-höz képest.
Lépéskényszerben a kormány az üzemanyagárak miatt
Az olasz kormány olyan beavatkozások lehetőségét mérlegeli, amelyek mérsékelnék az üzemanyagár-emelkedés hatását Az egyik ilyen intézkedés a mozgó jövedéki adó bevezetése lenne, amely az áremelkedéssel járó magasabb áfa-bevételhez igazítva tenné lehetővé az árak csökkentését.
Az ellenzéki pártok jóval átfogóbb lépéseket kérnek a kormánytól az állampolgárok megsegítésére. „Most Meloni legalább fogadja el a mozgó jövedéki adóról szóló javaslatunkat, amely azonnal csökkentené a benzin és a dízel árát. Hiszen aki egykor az adók teljes eltörlését ígérte, az ma hogyan utasíthatja el ezt az intézkedést?” – mondta Elly Schlein, a Demokrata Párt főtitkára.
„Itt komoly intézkedésekre van szükség, gyorsan kell lépni és beruházni a családok és a vállalatok védelmében: mikor vonjuk be a bankok, az energetikai óriások és a fegyveripar extraprofitját? Mikor nyúlunk az államnak a különböző drágulásokból származó többletbevételéhez és a fegyverkezés őrült kiadásaihoz? Mikor megyünk Európába, hogy hatalmas beruházásokat követeljünk egy ipari és energetikai fellendítési stratégiára, ahogy a pandémia idején tettük a PNRR-rel? Fel kell emelni az országot és levegőhöz kell juttatni az állampolgárokat. Elég a fütyörészésből” – írta a közösségi oldalakon az Öt Csillag Mozgalom vezetője, Giuseppe Conte.