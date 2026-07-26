Mélyből a magasba: különleges kerékpáros kihívást rendeztek Magyarországon – ennyiből élvezhetjük az aktív kikapcsolódást
Különleges kerékpáros kihívást rendeztek július elején Magyarországon. Hazánk legmélyebb pontja Szegednél található, tengerszint feletti magassága 75,8 méter. Az ország legmagasabb pontja pedig a Mátrában elhelyezkedő Kékestető, amelynek tengerszint feletti magassága 1014 méter. A két pont közötti magasság 938 méter, azonban a két helyszínt összesen 230 kilométer választja el egymástól. Az első alkalommal megrendezett Elevation Hungary résztvevőinek ezt a távolságot kellett leküzdeniük.
Az embert próbáló kalandot hagyományteremtő jelleggel hívták életre, az első kiírást 2026. július 4-én, szombaton rendezték. A mezőny reggel 6 órakor indult Szegedről, vagyis a résztvevőknek a több mint 200 kilométer letekerése után kellett megküzdeniük hazánk legmagasabb hegyével. Este 9-ig lehetett célba érni, de aki este 8 után ért Mátrafüredre, az a sötétedés miatt már nem kezdhette meg a hegymenetet, de másnap reggel is befejezhette a kihívást, ha délelőtt 9 óráig felért a csúcsra.
A kerékpárosok dolgát a hőség és a nagyon durva szembeszél is megnehezítette. A 220 indulóból végül 190 kerékpárosnak sikerült teljesíteni az Elevation Hungary első kiírását, köztük jelen cikk írójának is.
Ennyibe került a különleges kerékpáros kihívás
Na de milyen költségekkel kell számolni, ha belevágnánk egy ilyen kihívásba? A nevezési díj 28000 forint volt. Ez tartalmazta:
- a részvételt a versenyen,
- a rajtcsomagot (kávé, szőlőcukor, ropi, müzliszelet, ajándékkuponok),
- a csomagszállítást a rajttól a célig (a hátizsákját mindenki feladhatta, igény esetén a hálózsákját is),
- a sikeres teljesítőknek befutóérmet,
- az ételt a három frissítőállomáson (Kecskemét, Jászberény, Mátrafüred) és a célban.
Önköltségen a frissítőállomásokon is lehetett vásárolni további ellátmányt, illetve útközben bárki megállhatott bármelyik számára szimpatikus boltban, cukrászdában vagy épp kocsmában is pihenni és feltölteni a készleteit, természetesen szintén saját költségen. A nagy meleg miatt a folyadékpótlás különösen fontos volt, ebben az út melletti közkutak is nagy segítséget jelentettek. A rutinosabbak azonban előre készültek zselével, energiaszelettel, gumicukorral, és egyéb frissítőkkel az útra.
Amivel kiadásként számolni kell, az utazás és a szállás. Mivel a rajt és a cél 230 kilométerre található egymástól, így a tömegközlekedés, azon belül is a vasút a legkézenfekvőbb. Itt az ár a lakóhelyünkön és az esetleges kedvezményeinken, bérleteinken is múlik.
A szállás pedig nagyban függ attól, hogy milyen típusú helyet vagy épp melyik szállodát választjuk. Szegeden a kétágyas szobák ára a szervezők által ajánlott hotelekben 25 ezer forint és 35 ezer forint között mozgott. A Mátrában pedig szintén ebben a kategóriában 30 ezer forint és 40 ezer forint között foglalhattunk. Két fős szobák esetén a szobaár feleződik.
A nevezéssel, két éjszaka szállással, utazással, frissítőkkel együtt a kihívás teljes költsége nagyjából fejenként 60 és 80 ezer forint közötti összegre tehető.
Természetesen ha valaki egyfős szobához ragaszkodott, akkor drágább volt a kirándulás. Ha valaki a célba érés után egyből hazaindult, vagy a Mátrában sátorozva töltötte a nyári estét, tudott faragni a kiadásain. Illetve a rendezvény előtti és alatti vásárlás is tudta felfelé vagy épp lefelé módosítani az erre szánt költségvetésünket.
Kulcsfontosságú a felkészülés
Az Elevation Hungary is jól illeszkedik abba a trendbe, hogy a magyarok körében is egyre népszerűbb az aktív kikapcsolódás, és a szabadidős, hobbi sportrendezvények. És szintén egyre elterjedtebb a futó- és kerékpáros turizmus, amikor valaki egy-egy verseny, kihívás, túra miatt utazik el egy adott városba, vagy akár egy adott külföldi országba.
Természetesen a szabadidősport költségeibe nemcsak a versenyek tartoznak bele. Az amatőr bringásoknak is be kell szereziük a kerékpárjukat, a bukósisakjukat, a megfelelő öltözéket, és az egyéb kiegészítőket (például sportóra, kerékpáros computer, kerékpáros táska, pótalkatrészek és hozzá való szerszámok, stb.). Ennek ma már ugyanolyan komoly piaca van, mint a futók esetében a különféle futócipőknek.
Az ugyanakkor kiemelten fontos, hogy mindig a felkészültségünknek, fizikai állapotunknak megfelelő versenyt vagy kihívást válasszunk. Edzés nélkül belevágni egy 100 vagy akár 200 kilométeres kerékpáros kihívásba ugyanúgy nem ajánlott, mint felkészülés nélkül rajthoz állni egy félmaratoni vagy maratoni futóversenyen. Ráadásul nyáron a szervezetet még inkább megterhelő hőség és kánikula miatt is fontos a fokozott óvatosság.