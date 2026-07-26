Mélyből a magasba: különleges kerékpáros kihívást rendeztek Magyarországon – ennyiből élvezhetjük az aktív kikapcsolódást

Különleges kerékpáros kihívást rendeztek július elején Magyarországon. Hazánk legmélyebb pontja Szegednél található, tengerszint feletti magassága 75,8 méter. Az ország legmagasabb pontja pedig a Mátrában elhelyezkedő Kékestető, amelynek tengerszint feletti magassága 1014 méter. A két pont közötti magasság 938 méter, azonban a két helyszínt összesen 230 kilométer választja el egymástól. Az első alkalommal megrendezett Elevation Hungary résztvevőinek ezt a távolságot kellett leküzdeniük.

Első alkalommal rendezték meg az Elevation Hungary kerékpáros kihívást / Fotó: Elevation Hungary Facebook-oldala

Az embert próbáló kalandot hagyományteremtő jelleggel hívták életre, az első kiírást 2026. július 4-én, szombaton rendezték. A mezőny reggel 6 órakor indult Szegedről, vagyis a résztvevőknek a több mint 200 kilométer letekerése után kellett megküzdeniük hazánk legmagasabb hegyével. Este 9-ig lehetett célba érni, de aki este 8 után ért Mátrafüredre, az a sötétedés miatt már nem kezdhette meg a hegymenetet, de másnap reggel is befejezhette a kihívást, ha délelőtt 9 óráig felért a csúcsra.

A kerékpárosok dolgát a hőség és a nagyon durva szembeszél is megnehezítette. A 220 indulóból végül 190 kerékpárosnak sikerült teljesíteni az Elevation Hungary első kiírását, köztük jelen cikk írójának is.

Ennyibe került a különleges kerékpáros kihívás

Na de milyen költségekkel kell számolni, ha belevágnánk egy ilyen kihívásba? A nevezési díj 28000 forint volt. Ez tartalmazta:

a részvételt a versenyen,

a rajtcsomagot (kávé, szőlőcukor, ropi, müzliszelet, ajándékkuponok),

a csomagszállítást a rajttól a célig (a hátizsákját mindenki feladhatta, igény esetén a hálózsákját is),

a sikeres teljesítőknek befutóérmet,

az ételt a három frissítőállomáson (Kecskemét, Jászberény, Mátrafüred) és a célban.

Önköltségen a frissítőállomásokon is lehetett vásárolni további ellátmányt, illetve útközben bárki megállhatott bármelyik számára szimpatikus boltban, cukrászdában vagy épp kocsmában is pihenni és feltölteni a készleteit, természetesen szintén saját költségen. A nagy meleg miatt a folyadékpótlás különösen fontos volt, ebben az út melletti közkutak is nagy segítséget jelentettek. A rutinosabbak azonban előre készültek zselével, energiaszelettel, gumicukorral, és egyéb frissítőkkel az útra.