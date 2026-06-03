Ez nagyon gyors volt: a Tisza-kormány belement az ukrán fegyverpénzbe, Magyarország nem vétóz tovább – 6 milliárd euró szabadul fel azonnal

A Magyar-kormány feloldotta az Európai Békekerettel – az EU Ukrajna fegyverellátását finanszírozó mechanizmusával – szembeni vétóját, amelyet az Orbán-kabinet közel két éven át fenntartott. A döntéssel azonnal 6,6 milliárd euró értékű visszatérítés válik elérhetővé, és további összegek folyósítása is megkezdődhet – írja a Politico.

Magyar Péter és Ursula von der Leyen / Fotó: Anadolu via AFP

A változásról hétfőn Magyar Péter miniszterelnök kabinetjének brüsszeli nagykövete tájékoztatta az EU Politikai és Biztonsági Bizottságát – erősítette meg a lapnak egy a találkozón jelen lévő tisztviselő. Az Európai Békekeret az EU rendes költségvetésén kívül működő alap, amely azoknak a tagállamoknak téríti vissza a szállított fegyverek értékének körülbelül 40 százalékát, amelyek saját készleteikből juttatnak hadianyagot Ukrajnának.

Mivel az alap döntéshozatala egyhangúságot igényel, Magyarország egyedül is képes volt megbénítani a mechanizmust, és élni is tudott ezzel a lehetőséggel. A két évig tartó vétó után 40 milliárd eurót meghaladó visszatérítési igény torlódott fel, ami komoly feszültséget keltett a legnagyobb fegyverszállítók, köztük Németország és Hollandia, körében.

A vétó visszavonása beleilleszkedik abba a tágabb folyamatba, amellyel Magyar Péter az EU-val, a NATO-val és Ukrajnával való kapcsolatokat kívánja rendezni. Pénteken Magyarország megállapodást kötött az Európai Bizottsággal 16,4 milliárd euró befagyasztott uniós forrás feloldásáról. Emellett Budapest tárgyalásokat kezdett Kijevvel a kárpátaljai magyarok jogairól, visszavonta ellenvetését az Ukrajna számára szánt 90 milliárd eurós uniós hitel előtt, és jelezte: nem ellenzi tovább Ukrajna EU-tagságát sem.

Mi jön ezután?

A vétó megszűnésével a tagállamoknak új feltételrendszert kell kidolgozniuk az alap felhasználásához. Dönteni kell arról, hogy a visszatérített összegek a nemzeti költségvetésekbe kerülnek-e vissza, vagy újabb Ukrajna-támogatásba forgatják őket. Napirenden van a jelenlegi, nagyjából 40 százalékos visszatérítési arány felülvizsgálata és az alap újrafinanszírozásának kérdése is.