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Európai Unió
Ukrajna
Magyarország

Ez nagyon gyors volt: a Tisza-kormány belement az ukrán fegyverpénzbe, Magyarország nem vétóz tovább – 6 milliárd euró szabadul fel azonnal

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Sajtóértesülések szerint Magyarország feloldotta az Európai Békeeszköz elleni vétóját, amellyel két éven át akadályozta az EU fegyver-visszatérítési mechanizmusát. A döntés nyomán azonnal 6,6 milliárd euró szabadul fel azoknak az uniós tagállamoknak, amelyek saját készleteikből szállítottak fegyvert Ukrajnának.
VG
2026.06.03, 07:20
Frissítve: 2026.06.03, 08:12

A Magyar-kormány feloldotta az Európai Békekerettel – az EU Ukrajna fegyverellátását finanszírozó mechanizmusával – szembeni vétóját, amelyet az Orbán-kabinet közel két éven át fenntartott. A döntéssel azonnal 6,6 milliárd euró értékű visszatérítés válik elérhetővé, és további összegek folyósítása is megkezdődhet – írja a Politico.

Peter Magyar - Ursula von der Leyen joint press conference in Brussels Magyarország feloldotta vétóját az Európai Békeeszközzel szemben
Magyar Péter és Ursula von der Leyen / Fotó: Anadolu via AFP

A változásról hétfőn Magyar Péter miniszterelnök kabinetjének brüsszeli nagykövete tájékoztatta az EU Politikai és Biztonsági Bizottságát – erősítette meg a lapnak egy a találkozón jelen lévő tisztviselő. Az Európai Békekeret az EU rendes költségvetésén kívül működő alap, amely azoknak a tagállamoknak téríti vissza a szállított fegyverek értékének körülbelül 40 százalékát, amelyek saját készleteikből juttatnak hadianyagot Ukrajnának.

Mivel az alap döntéshozatala egyhangúságot igényel, Magyarország egyedül is képes volt megbénítani a mechanizmust, és élni is tudott ezzel a lehetőséggel. A két évig tartó vétó után 40 milliárd eurót meghaladó visszatérítési igény torlódott fel, ami komoly feszültséget keltett a legnagyobb fegyverszállítók, köztük Németország és Hollandia, körében.

A vétó visszavonása beleilleszkedik abba a tágabb folyamatba, amellyel Magyar Péter az EU-val, a NATO-val és Ukrajnával való kapcsolatokat kívánja rendezni. Pénteken Magyarország megállapodást kötött az Európai Bizottsággal 16,4 milliárd euró befagyasztott uniós forrás feloldásáról. Emellett Budapest tárgyalásokat kezdett Kijevvel a kárpátaljai magyarok jogairól, visszavonta ellenvetését az Ukrajna számára szánt 90 milliárd eurós uniós hitel előtt, és jelezte: nem ellenzi tovább Ukrajna EU-tagságát sem.

Mi jön ezután?

A vétó megszűnésével a tagállamoknak új feltételrendszert kell kidolgozniuk az alap felhasználásához. Dönteni kell arról, hogy a visszatérített összegek a nemzeti költségvetésekbe kerülnek-e vissza, vagy újabb Ukrajna-támogatásba forgatják őket. Napirenden van a jelenlegi, nagyjából 40 százalékos visszatérítési arány felülvizsgálata és az alap újrafinanszírozásának kérdése is.

Ezeket a témákat várhatóan jövő héten, az EU-s védelmi miniszterek ciprusi informális ülésén tárgyalják meg. Kijev egyértelműen azt szorgalmazza, hogy a felszabaduló pénzt újabb fegyverbeszerzésekre fordítsák. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter kedden felszólította az EU-tagállamokat: a visszatérített forrásokat használják légvédelmi rendszerek – köztük Patriot-rakéták – vásárlására a NATO által koordinált ukrajnai szükségleti program keretében.

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