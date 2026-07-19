Ennyi volt: Ukrajna megkapta az EU-pénzt és már tornázás közben sem lehet a magyart használni

Még mindig kényes téma a nemzeti kisebbségek jogainak védelme Ukrajna és az Európai Unió között, előbbi az uniós csatlakozás terén remél előrelépést, míg Magyarország a kisebbségekre nehezedő nyomást tapasztalja Kárpátalján. Az újabb felháborodást az ukrán nyelvi ombudsman lépései váltották ki, aki elítélte a kisebbségi nyelvhasználatot a tanintézmények sporttevékenységében - írja az Index.

Kisebbségi nyelvhasználat: Orbán Anita külügyminiszter sikeresnek nevezte a magyar–ukrán szakértői egyeztetéseket / Fotó: Purger Tamás

Korábban Nacsa Lőrinc volt fideszes országgyűlési képviselő emlékeztetett arra, hogy Kijev ugyan ígéretet tett a kisebbségek jogainak védelmére, de azokat a gyakorlatban nem tartotta be. Emellett hangsúlyozta a folyamatos nyomon követés szükségességét, és konkrét kérdéseket tett fel a vállalások teljesítésének határidejével kapcsolatban.

Erre válaszul Orbán Anita külügyminiszter arról számolt be, hogy a szakértői egyeztetések sikeresen zárultak a két ország között. Közölte, hogy Ukrajna vállalta a szükséges jogszabály-módosítások végrehajtását 2026-ban és 2027-ben.

A megállapodás alapján helyreáll a nemzetiségi iskolarendszer, a magyar nemzeti jelképek szabadon használhatók lesznek, az iskolai ügyintézés, a bizonyítványok kiadása, valamint az érettségi és felvételi vizsgák is magyar nyelven zajlanak majd. A magyar nyelv használata biztosított lesz az egészségügyben, a sportrendezvényeken, a tudományos konferenciákon és a politikai tevékenység során az érintett településeken

− mondta a tárcavezető.

Azonban Ferenc Viktória, a Fidesz európai parlamenti képviselője új információkat osztott meg, amelyből kiderült, hogy a kárpátaljai iskolák vezetői hivatalos levelet kaptak az ukrán államnyelv védelméért felelős biztostól.

A dokumentum arra szólít fel, hogy tegyenek intézkedéseket a nemzeti kisebbségek nyelveinek az államnyelv helyetti használatának korlátozására az iskolai sportfoglalkozásokon.

Pedig Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy az iskolai érintkezés minden területén garantálni kell a magyar nyelv szabad használatát. Mindezek ellenére az ukrán nyelvi ombudsman lépései nem erről árulkodnak. Emiatt Ferenc Viktória közvetlenül az Európai Bizottsághoz fordult, és arra kérte, hogy fordítson kiemelt figyelmet a kérdésre.