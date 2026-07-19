Deviza
EUR/HUF363,9 +0,29% USD/HUF318,17 +0,29% GBP/HUF427,72 +0,26% CHF/HUF393,86 +0,32% PLN/HUF83,74 +0,06% RON/HUF69,57 +0,29% CZK/HUF15,03 +0,29% EUR/HUF363,9 +0,29% USD/HUF318,17 +0,29% GBP/HUF427,72 +0,26% CHF/HUF393,86 +0,32% PLN/HUF83,74 +0,06% RON/HUF69,57 +0,29% CZK/HUF15,03 +0,29%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
köztársasági elnök
Tisza Párt
Sulyok Tamás

Sulyok Tamást pótolják, de a pótlást is pótolni kell – így oldják meg, hatalmas az alkotmányos zűrzavar

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hatalmas az alkotmányos felfordulás, a köztársasági elnök eltávolítása tovább veti a hullámokat. Sulyok Tamás sorsáról az ellenzéki Orbán Viktor azt üzente, ezen túl "senki sincs biztonságban", a kormánypárt közben rendezi a sorokat.
Pető Sándor
2026.07.19, 10:41

Felfordult a magyar alkotmányos rendszer, védelmében Sulyok Tamás köztársasági elnök szombaton úgy döntött: aláírja a saját eltávolításáról szóló demokratikus precedens nélküli alkotmánymódosítást. A fejlemények nem csak a politikai életben vetnek hatalmas hullámokat, az áprilisi választáson győztes, hatalmát centralizáló kormánypártnak a nyomán praktikus probémákat kell megoldania.

Sulyok Tamás feladatait Forsthoffer Ágnes látja el hétfőtől, de ki látja el akkor az ő feladatait?
Sulyok Tamás feladatait Forsthoffer Ágnes látja el hétfőtől, de ki látja el akkor az ő feladatait? Fotó: NurPhoto via AFP

Maga Sulyok Tamás úgy fogalmazott, az átalakítás hosszú távra üt sebet a magyar jogállamon, a leköszönt kormányfő Orbán Viktor drámai üzenete szerint pedig azt jelzi: mostantól "senki sincs biztonságban".

Ugyanakkor az elnök feladatok olyan fontosak, hogy az alkotmányos zűrzavar közepette kinevezendő Tisza-államelnök érkezésig sem maradhatnak ellátatlanul. 

Sulyok Tamás döntése után Magyar Péter kormányfő nyomban bejelentette: miután július 20-án 0:00 órától – azaz már holnap – megszűnik a köztársasági elnöki megbízatása, az Alaptörvény rendelkezései szerint július 20-tól ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit.

Ezzel azonban nincs vége. Felvetődhetne a kérdés, mennyire veszi komolyan a köztársasági elnöki pozíciót a Tisza Párt, ha valaki egyszerre látná el a feladatait egy olyan fontos más munkakör feladatival, mint amilyen a parlamenti elnökéé. Sőt, a konkrét esetben összeférhetetlenség is felmerülhet. Mindezek elkerülését célozza egy másik személyi döntés.

Sulyok Tamás eltávolítása után ez történik

Forsthoffer Ágnes szombati Facebook-posztjában megerősítette: az alaptörvény 17. módosításnak hatálybalépésére tekintettel Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása 2026. július 20-án megszűnik, és az új köztársasági elnök megválasztásáig jogköreit az Országgyűlés elnöke gyakorolja.

"E felelősségteljes közjogi feladatot az Alaptörvényhez és Magyarország alkotmányos rendjéhez hűen, a tisztség méltóságát szem előtt tartva, legjobb tudásom szerint fogom ellátni. Az átmeneti időszakban minden erőmmel azon leszek, hogy a rám ruházott feladatokat kiegyensúlyozottan, pártatlanul és az ország érdekeit szolgálva végezzem" - fogalmazott az MTI jelentése szerint.

Arról is tájékoztatta Veszprém 02. választókerület lakóit, hogy a köztársasági elnök helyettesítésének ideje alatt országgyűlési képviselői jogait nem gyakorolhatja.

Az Országgyűlés elnökének feladatait a törvény szerint ideiglenesen az Országgyűlés által kijelölt alelnök látja el.

Hallerné Nagy Anikó alelnök személyére irányuló előterjesztését pénteken írásban benyújtotta, amelyről az Országgyűlés a hétfői ülésén dönt 

– közölte.

 

 


 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu