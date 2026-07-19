Németország nem kér Magyar Péter ajánlatából, amellyel eltávolította Sulyok Tamást: "állást kell foglalni"

Nincsen rá példa, hogy demokráciában jogszabálymódosítással megszüntessék az államelnök mandátumát, a precedenst erre Magyarország szolgáltatja, épp a napokban: hétfőn ötéves ciklusa felét sem letöltve kényszerűen távozik posztjáról Sulyok Tamás. A helyzet bizarr. Az előző magyar kormánnyal szemben a jogállamot védő Európai Bizottság hallgat. Magyar Péter a példátlan aktust politikai elvvel támasztja alá, miközben a magyar demokratikus rendszer megformálásban mintául használt Németország épp a napokban indult el – az ellenkező irányba.

Sulyok Tamás eltávolítását Steinmeir sem tette szóvá, az államelnöki szerepről azonban markáns véleményt fogalmazott meg Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Valójában a németeknél egy másik szempontból ugyanaz történt: egy adott elvet addig használnak, amíg politikai hasznot hajt, majd simán eldobják, amikor már nem – hívja fel a figyelmet a Berliner Zeitung. A szándék a németeknél az előretörő, Magyarországon pedig a legyőzött jobboldal visszaszorítása.

Miközben pörögtek az események, és Sulyok Tamás bejelentette: kényszerűen aláírja a saját eltávolítását tartalmazó, alkotmánymódosítást, Magyar Péter Facebook posztban erősítette meg indoklását az általa következetesen "Fidesz-bábnak" nevezett államelnök eltávolítására:

Sulyok Tamás szerint példátlan eltávolítása és a választójog korlátozása hosszú távra üt sebet a magyar alkotmányos rendszeren, a jpg uralmán, gyakorlatilag felszámolva az elnöki pozíció legitimitását: Magyarország következő államfője egy, az alkotmányos értékeket sértő eljárással elmozdított elnök helyébe fog lépni. Orbán Viktor leköszönt kormányfő szerint pedig a történtek után senki sincs biztonságban.

A kormány kritikusai szerint tehát ilyen módszerrel nem valósítható meg Magyar Péter ígérete, a köztársasági elnök pozíciója nem megújul, hanem szinte jóvátehetetlen kárt szenved.

Az Európai Bizottságnak pont a napokban lehetősége volt, hogy miután éveken keresztül eurómilliárdokat tartott vissza Magyarországtól a jogállamiság védelmére hivatkozva, kommentálja a Tisza-kormány hatalomkoncentráló intézkedéseit, amelyek más főhivatalnokokat is érintenek, korlátozzák a parlamenti képviselők megválaszthatóságát és kizárják a kormányfői poszt visszaszerzéséből személyese Orbán Viktort.