Az Alza.hu új fizetési lehetőséggel bővíti kínálatát: a webáruház a Klarnával kötött együttműködésnek köszönhetően kamatmentes részletfizetést és halasztott fizetési opciót is elérhetővé tesz vásárlói számára. Bár a Klarna már korábban is megjelent a magyar piacon, a piacvezető online kiskereskedő csatlakozása új lendületet adhat a „vásárolj most, fizess később” (Buy Now, Pay Later, BNPL) konstrukció hazai terjedésének.

Már az Alza is bevezette a világszerte egyre népszerűbb fizetési módszert – ilyen az új konstrukció / Fotó: csikiphoto

Ezzel újít az Alza

A Klarna fizetési szolgáltatásával az Alza vásárlói a pénztárnál három lehetőség közül választhatnak:

egy összegben fizethetnek,

három kamatmentes részletben rendezhetik a vételárat,

illetve a visszatérő ügyfelek számára 30 napos halasztott fizetés is elérhető.

A társaság közlése szerint a konstrukció az Alza.hu weboldalon és az alkalmazásban is használható.

Bár a Klarna már korábban is jelen volt Magyarországon, a szolgáltatás eddig csak korlátozott számú kereskedőnél volt elérhető. A nagy hazai online műszaki áruházak közül az iPon már korábban bevezette a három részletben történő kamatmentes fizetési lehetőséget, most azonban az Alza – amely saját közlése szerint Magyarország legnagyobb online kiskereskedője – is csatlakozott ehhez a körhöz.

A többi jelentős piaci szereplő – például a MediaMarkt, az eMAG, a PCX vagy az Aqua – továbbra is elsősorban hagyományos fizetési módokat és pénzügyi partnereken keresztül igényelhető áruhiteleket kínál. A Klarna által népszerűvé tett, néhány kattintással elérhető, kamatmentes BNPL-konstrukció ezeknél a kereskedőknél jelenleg nem része az alapértelmezett fizetési kínálatnak.

Nem ugyanaz, mint egy klasszikus áruhitel

A BNPL-modell lényege, hogy a vásárló azonnal megkapja a terméket, miközben a vételárat rövid futamidő alatt, több részletben rendezi. A legismertebb konstrukcióban a fizetés három egyenlő részletben történik, kamat felszámítása nélkül, amennyiben a részleteket időben teljesítik. Ez jelentősen eltér a hagyományos áruhitelektől, amelyek jellemzően hosszabb futamidővel, magasabb hitelösszeggel és sok esetben kamatköltséggel működnek. Emiatt

a BNPL elsősorban néhány tíz- vagy néhány százezer forintos vásárlások – például mobiltelefonok, játékkonzolok, háztartási gépek vagy számítástechnikai eszközök – finanszírozására vált népszerűvé.

A vállalat közlése szerint a Klarna bevezetése óta leggyakrabban mobiltelefonokat, játékkonzolokat és háztartási gépeket vásárolnak ezzel a fizetési móddal, ugyanakkor a szolgáltatás bármely termékkategóriában igénybe vehető. Az Alza szerint az együttműködés célja a fizetési lehetőségek bővítése és a vásárlási folyamat egyszerűsítése, míg a Klarna azt hangsúlyozza, hogy a rugalmas fizetési konstrukciók hozzájárulhatnak a forgalom és a vásárlói aktivitás növekedéséhez.