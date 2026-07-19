Az ördögi Prada, a Gucci és a Louis Vuitton örülhet a legjobban - kijött a luxusmárkák legfrissebb rangsora
Az olasz Prada, az amerikai Michael Kors és - a tunéziai Azzedine Alaïa divattervező által létrehozott - francia Alaïa érte el a legerősebb összesített digitális helyezést a luxusmárkák között a második negyedévben - derül ki Bank of America legfrissebb felméréséből.
A Prada végzett az élen összesítésben a luxusmárkák versenyében
A felmérés 43 luxusmárkát rangsorol a közösségi média követői, az online keresések és a weboldal forgalma alapján. A momentum 60 százalékos súlyt kapott, míg a fennmaradó 40 százalékot a digitális jelenlét hozta.
A Prada végzett az első helyen az összesítésben, az olasz márkát pedig a Michael Kors és az Alaïa követte.
A Michael Kors három hónapja vett lendületet, miután a Google-keresések száma áprilisban és májusban olyannyira megugrott a korábbi alacsony bázisról, hogy az első negyedévi a 33. helyről egészen a dobogó második fokáig tört előre.
A Prada és az Alaïa voltak a legerősebb márkák az egész első fél évet tekintve, mivel mindkét negyedévben folyamatosan az élen álltak.
Nagyot javított a Chanel és a Gucci
A Chanel mutatta be azonban a legnagyobb javulást, az áprilisi 10. helyről júniusban az elsőre kúszott fel, mivel Matthieu Blazy kollekciója hatalmas érdeklődést keltett.
A második, illetve a harmadik helyen pedig az Alaïa és a New York-i Coach végzett júniusban.
A Gucci negyedéves momentum-rangsora 20 hellyel javult, így a hatodik helyen végzett, amit az erősebb amerikai weboldal-forgalom, az online keresések és a promóciós események is támogattak. A Saint Laurent öt hellyel feljebb lépett a 16. helyre, míg a Kering egyik vezető márkája, a Balenciaga a 13. helyről a 35. helyre esett vissza.
Az LVMH márkái közül a Loro Piana a hetedik helyen tért vissza a top 10-be, míg a Louis Vuitton a 28. helyről a 10. helyre kúszott fel.
A Dior a 31. helyen végzett, miután a kínai keresési aktivitása gyengült a negyedév során.
A Swatch szerezte meg az első helyet a kemény (hard) luxuscikkek kategóriájában, amit az Audemars Piguettel közösen tervezett Royal Pop zsebóra iránti online érdeklődés nagyban segített. A Jaeger-LeCoultre és a Tissot a második és harmadik helyen végzett az összesített rangsorban.
A digitális érdeklődés a puha (soft) luxuscikkek szektorában 18 százalékkal nőtt éves szinten, azaz már zsinórban ötödik negyedéve emelkedik a kattintások száma. A Google-keresések száma 47 százalékkal, a weboldalak forgalma 39 százalékkal nőtt, a kínai Baidu-aktivitás pedig 18 százalékos csökkenést mutatott.
- A Hard luxury kategóriába a hosszú élettartamú, kemény anyagokból (nemesfémek, drágakövek) készült, nagy értékű tárgyak tartoznak, mint példáűul az órák és az ékszerek.
- A Soft luxury a szezonális divathoz kötődő termékeket jelenti, mint mondjuk a bőr kiegészítők, táskák és a dizájner-ruházat
Az online aktivitás összességében 7 százalékponttal javult az első negyedévhez képest, ami alátámasztja a luxuscikkek iránti kereslet további, az Egyesült Államok és Dél-Korea által vezetett fellendülésére vonatkozó várakozásokat.