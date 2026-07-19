Az ördögi Prada, a Gucci és a Louis Vuitton örülhet a legjobban - kijött a luxusmárkák legfrissebb rangsora

Az olasz Prada, az amerikai Michael Kors és - a tunéziai Azzedine Alaïa divattervező által létrehozott - francia Alaïa érte el a legerősebb összesített digitális helyezést a luxusmárkák között a második negyedévben - derül ki Bank of America legfrissebb felméréséből.

A Prada vezeti a luxusmárkák idei legfrissebb rangsorát / Fotó: Hans Lucas via AFP

A Prada végzett az élen összesítésben a luxusmárkák versenyében

A felmérés 43 luxusmárkát rangsorol a közösségi média követői, az online keresések és a weboldal forgalma alapján. A momentum 60 százalékos súlyt kapott, míg a fennmaradó 40 százalékot a digitális jelenlét hozta.

A Prada végzett az első helyen az összesítésben, az olasz márkát pedig a Michael Kors és az Alaïa követte.

A Michael Kors három hónapja vett lendületet, miután a Google-keresések száma áprilisban és májusban olyannyira megugrott a korábbi alacsony bázisról, hogy az első negyedévi a 33. helyről egészen a dobogó második fokáig tört előre.

A Prada és az Alaïa voltak a legerősebb márkák az egész első fél évet tekintve, mivel mindkét negyedévben folyamatosan az élen álltak.

Nagyot javított a Chanel és a Gucci

A Chanel mutatta be azonban a legnagyobb javulást, az áprilisi 10. helyről júniusban az elsőre kúszott fel, mivel Matthieu Blazy kollekciója hatalmas érdeklődést keltett.

A második, illetve a harmadik helyen pedig az Alaïa és a New York-i Coach végzett júniusban.

A Gucci negyedéves momentum-rangsora 20 hellyel javult, így a hatodik helyen végzett, amit az erősebb amerikai weboldal-forgalom, az online keresések és a promóciós események is támogattak. A Saint Laurent öt hellyel feljebb lépett a 16. helyre, míg a Kering egyik vezető márkája, a Balenciaga a 13. helyről a 35. helyre esett vissza.

Az LVMH márkái közül a Loro Piana a hetedik helyen tért vissza a top 10-be, míg a Louis Vuitton a 28. helyről a 10. helyre kúszott fel.

A Dior a 31. helyen végzett, miután a kínai keresési aktivitása gyengült a negyedév során.

A Swatch szerezte meg az első helyet a kemény (hard) luxuscikkek kategóriájában, amit az Audemars Piguettel közösen tervezett Royal Pop zsebóra iránti online érdeklődés nagyban segített. A Jaeger-LeCoultre és a Tissot a második és harmadik helyen végzett az összesített rangsorban.