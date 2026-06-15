Itt van Orbán Viktor válasza arra, hogy az Országgyűlés megtiltotta, hogy újra miniszterelnök legyen: decemberben valami nagy dolog fog történni – „Hatvanpuszta tipikusan műbalhé”

Váratlanul nagyinterjút adott hétfőn 18 órától Orbán Viktor az Indexnek. A volt miniszterelnök megszólalása azért is bír nagy jelentőséggel, mert először szólalt meg a lex Orbánról, vagyis hogy a tiszás többségű parlament eltiltotta tőle, hogy újra miniszterelnök legyen.

Itt van Orbán Viktor válasza, hogy az Országgyűlés megtiltotta, hogy újra miniszterelnök legyen: decemberben valami nagy dolog fog történni / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

De a volt kormányfő ugyanakkor nem csak erről beszélt, hanem értékelte a hétvégi pártelnöki újraválasztását, az áprilisi választási vereséget, de reagált a korrupciós vádakra is.

Itt van Orbán Viktor válasza, hogy az Országgyűlés megtiltotta, hogy újra miniszterelnök legyen

A Fidesz elnöke úgy fogalmazott annak kapcsán, hogy a 1990-től számolva az Alaptörvény módosításával nyolc évben korlátozták az egy személy által miniszterelnöki tisztségben tölthető időszakot, hogy ez róla szól, azt pedig viccesnek találja, hogy Magyarországon bárkit eltiltanak a néptől. „Ezt ellenem csinálják, ne beszéljünk mellé. De a végén a nép dönt, ha pedig azt akarják, hogy valakit ne válasszanak meg, meg kell győzni a népet, ahogy az április 12-én történt.”

Vicces és nevetséges

– értékelte a mai döntést. Hosszabban szó volt a választás alakulásáról is. Szerinte az emberek többre vágytak, mint amit a Fidesz ígért. Összesítése szerint 1213 konkrét ígéret hangzott el a Tisza Párt részéről, ami több mint 6000 milliárd forintnyi kiadás.

„Én ezt nem tudtam vállalni. Mondtam, hogy veszélyes kaland, ők meg azt mondták, hogy kipróbáljuk. Most éppen a kipróbálásban vagyunk” – fogalmazott.

Szerinte többet dolgoztak a kampányban, mint korábban a győzelmekért. A munkát elvégezték, nem a mozgósítási rendszerükkel volt a baj, hanem a digitális mozgósítás újítása megjelent a politikában, és a Fidesz nem volt innovatív. Ez egy olyan hátrány, amit nem dolgoztak le az elmúlt két hónapban sem, és kell is hozzá még jó néhány, hogy ledolgozzák.

Én csak a tényeket ismerem, a magyarázatok komolyabb szaktudást igényelnek a digitális világról, mint amivel én rendelkezem – ismerte el.

Fidesz és korrupció: Orbán Viktor szerint ez propaganda

Orbán Viktort kérdezték a folyamatos korrupciós vádakról is. Szerinte ezek nem szimbólumok, hanem propaganda. A pártelnök kijelentette, hogy

Hatvanpuszta tipikusan műbalhé, nincs reális alapja.

A Matolcsy-ügy hatósági ügy, az eljárások megindultak. „Új kormány van, meglátjuk, mire jutnak.” Orbán Viktor azzal folytatta, hogy van a valóság és a valóságról kialakított képzet, utóbbiban pedig nem voltak jók.