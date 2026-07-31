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erőmű
energiahelyzet
villamosenergia
blokk

Csoda történt: újraindul Magyarország egyik legnagyobb erőműve, sokkal hamarabb, mint várták – már érkezik a segítség Svájcból és Franciaországból, úton van az alkatrész

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A vártnál korábban újraindulhat a Dunamenti Erőmű meghibásodott blokkja. A szakemberek a hétvégén is folyamatosan dolgoznak a javításon és a szükséges ellenőrzéseken.
VG
2026.07.31, 06:21
Frissítve: 2026.07.31, 06:43

Vasárnap befejeződik a Dunamenti Erőmű július 29-én meghibásodott G3 blokkjának javítása és valamennyi szükséges ellenőrzése. A szakemberek hétvégén is folyamatosan dolgoznak annak érdekében, hogy a blokk legkésőbb vasárnap ismét zavartalanul termelje az áramot az ország számára – olvasható az erőmű közleményében.

Dunamenti erőmű
A vártnál korábban újraindulhat a Dunamenti Erőmű meghibásodott blokkja / Fotó: Dunamenti Erőmű, Facebook

2026. július 29-én a G3 blokk tervezett indítása során egy speciális tömítési alkatrésznél műszaki rendellenességet észleltek, a javítás folyamatban van, amely várhatóan néhány napot vesz igénybe.

A G3 blokk átmeneti kiesése 380 MW teljesítménycsökkenést jelent a hazai áramtermelésben.

A műszaki esemény kizárólag a G3 blokkot érinti, nem a teljes Dunamenti Erőművet. A telephely további, jelenleg is működő egységei ez idő alatt is támogatják a magyar villamosenergia-rendszert: a G2 blokk 156 MW termelőkapacitást biztosít, az akkumulátoros energiatároló pedig 44 MW teljesítménnyel járul hozzá a rendszer szabályozásához és rugalmasságához. 

„A meghibásodást időben észleltük, a blokkot pedig a protokollnak megfelelően biztonságosan leállítottuk. 

A szükséges alkatrész rendelkezésre áll, kollégáink felkészültek a javításra, és a hétvégén is folyamatosan dolgoznak. A jelenlegi ütemezés szerint vasárnapra valamennyi szükséges munkát és ellenőrzést elvégzünk, így a G3 blokk ismét termelheti az áramot. Az erőmű többi egysége ez idő alatt is zavartalanul működik” – mondta Horváth Péter, a Dunamenti Erőmű Zrt. vezérigazgatója.

Magyar Péter miniszterelnök, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Tótth András energetikai államtitkár csütörtök délután a százhalombattai Dunamenti Erőműbe látogattak, ahol Fasimon Sándor, a Dunamenti Erőmű Zrt. igazgatóságának elnöke és Horváth Péter, az erőmű vezérigazgatója tájékoztatást adott az aktuális energetikai helyzetről, a Dunamenti Erőmű működéséről, az eddigi fejlesztésekről és a további beruházási tervekről.

Korábban a részben állami tulajdonban álló erőmű vezetése arról tájékoztatta a kormányt a helyszíni bejáráson, hogy a javítás folyamatban van.

A meghibásodott alkatrészt Svájcból és Franciaországból is megrendelték. Az érintett terület lehűtését követően már holnap megkezdődhet a beszerelés és az üzem újraindítása. Ennek köszönhetően a mostani információk szerint ez az erőmű az előzetesen vártaknál korábban, akár vasárnap teljes kapacitással szolgáltathat.

A százhalombattai Dunamenti Erőmű fő tevékenysége a villamosenergia-termelés, aktív szereplője Magyarország villamosenergia-termelési és szabályozási piacának. 

Kulcsfontosságú létesítményről van szó: ez Magyarország második legnagyobb teljesítményű gáztüzelésű erőműve. 

Csakhogy jelenleg működésképtelen. Az történt, hogy a G3 blokk tervezett indítása során egy speciális tömítési alkatrésznél műszaki rendellenességet észleltek, ezért le kellett állítani a blokk működését az eddigi legkritikusabb magyarországi energiahelyzet idején. 

A Dunamenti Erőművet 2014-ben csődhelyzetben vásárolta meg a MET Csoport a GDF Sueztől. A MET Csoport az elmúlt 12 évben 50 milliárd forintot költött telephely-korszerűsítésekre és -fejlesztésekre, valamint az elavult infrastruktúra elbontására. 

Energiabiztonság

Energiabiztonság
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