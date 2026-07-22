Elismerte a kormány: a Duna alacsony vízállása csapást mért az üzemanyagimportra – vasúton kell szállítani a szerbiai importot, egy vagyont emészt fel
Alacsony a Duna vízállása, emiatt akadozik az üzemanyag-import Szerbiában – számol be arról a Vajma hírportál. A kialakult helyzetről Dubravka Đedović Handanović szerb bányászati és energiaügyi miniszter egyeztetett Tomislav Mićovićcsal, a Szerbiai Kőolajipari Vállalatok Szövetségének főtitkárával.
Alig terhelhetők az uszályok, vasútra kellett terelni az üzemanyag-importot
A minisztérium tájékoztatása szerint júliusban eddig a tervezett üzemanyag-importnak csupán mintegy negyede érkezett meg az országba.
A Duna alacsony vízállása miatt a szállító uszályok mindössze 30-40 százalékos terheléssel közlekedhetnek, ezért a fuvarok egy részét közútra és vasútra kellett átterelni.
Ez jelentősen megdrágítja a logisztikát, miközben tovább nehezíti az üzemanyag-ellátást.
A miniszter szerint a jelenlegi helyzet ismét rámutatott a pancsovai kőolaj-finomító stratégiai jelentőségére. Hangsúlyozta, hogy a nyári időszakban szezonálisan is nőtt az üzemanyag iránti kereslet, miközben a nemzetközi olajpiacokon tapasztalható áremelkedés a nagykereskedelmi vásárlásokat is élénkítette.
Egyelőre nem sikerült nyélbe ütni a Mol-NIS-üzletet, miközben az óra ketyeg. A szerbiai olajvállalatban tervezett részesedésszerzése a Mol-nak a szerb bányaügyi miniszter által említett pancsovai finomítót, Szerbia egyetlen ilyen üzemét is érinti. Az érvényben lévő szankciók miatt az orosz és a szerb féllel kötött megállapodás mellett az amerikai kormány engedélyére is szükség van a szerződéskötéshez, amely július végéig biztosított – részleteket a Világgazdaság oldalán talál.
A globális geopolitikai konfliktusok miatt megugró árak hatásának mérséklése érdekében a szerb kormány 20 százalékkal csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját, hogy stabilizálja a piacot.
Terítékre került a szerb tartalékok kérdése is
Az egyeztetésen az üzemanyag-tartalékok helyzete is napirendre került. A miniszter közlése szerint a megnövekedett fogyasztás és az akadozó import következtében az olajipari vállalatok készletei csökkentek, ugyanakkor az állami dízeltartalék jelenleg 269 ezer tonnát tesz ki, amelyet a már úton lévő szállítmányok tovább növelnek.
Đedović Handanović kiemelte, hogy
az állami stratégiai készleteket rendkívüli helyzetek kezelésére tartják fenn, a folyamatos ellátás záloga azonban a pancsovai finomító zavartalan működése.
A miniszter szerint kulcsfontosságú lenne a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) működési engedélyének meghosszabbítása, mert ez lehetővé tenné, hogy a finomító teljes kapacitással termeljen, ellensúlyozva a logisztikai nehézségek miatt visszaeső importot.
Figyelmeztetett arra is, hogy amennyiben a NIS nem kap engedélyhosszabbítást, az ország üzemanyag-ellátása nagymértékben az állami tartalékokra szorulhat. A Duna alacsony vízállása miatt akadozó import és a nyári csúcsfogyasztás mellett a finomító teljes kapacitású működése nemcsak a szerbiai piac ellátását biztosítaná, hanem a régió energiabiztonságához is hozzájárulna.