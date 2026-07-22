Elismerte a kormány: a Duna alacsony vízállása csapást mért az üzemanyagimportra – vasúton kell szállítani a szerbiai importot, egy vagyont emészt fel

Alacsony a Duna vízállása, emiatt akadozik az üzemanyag-import Szerbiában – számol be arról a Vajma hírportál. A kialakult helyzetről Dubravka Đedović Handanović szerb bányászati és energiaügyi miniszter egyeztetett Tomislav Mićovićcsal, a Szerbiai Kőolajipari Vállalatok Szövetségének főtitkárával.

A Duna alacsony vízállása Újvidéknél egy 2025 februárjában készült felvételen - a mostani alacsony vízállás a szerbiai üzemanyag-importban okoz nehézséget (illusztráció)

Fotó: Jana Milin / Shutterstock

Alig terhelhetők az uszályok, vasútra kellett terelni az üzemanyag-importot

A minisztérium tájékoztatása szerint júliusban eddig a tervezett üzemanyag-importnak csupán mintegy negyede érkezett meg az országba.

A Duna alacsony vízállása miatt a szállító uszályok mindössze 30-40 százalékos terheléssel közlekedhetnek, ezért a fuvarok egy részét közútra és vasútra kellett átterelni.

Ez jelentősen megdrágítja a logisztikát, miközben tovább nehezíti az üzemanyag-ellátást.

A miniszter szerint a jelenlegi helyzet ismét rámutatott a pancsovai kőolaj-finomító stratégiai jelentőségére. Hangsúlyozta, hogy a nyári időszakban szezonálisan is nőtt az üzemanyag iránti kereslet, miközben a nemzetközi olajpiacokon tapasztalható áremelkedés a nagykereskedelmi vásárlásokat is élénkítette.

Egyelőre nem sikerült nyélbe ütni a Mol-NIS-üzletet, miközben az óra ketyeg. A szerbiai olajvállalatban tervezett részesedésszerzése a Mol-nak a szerb bányaügyi miniszter által említett pancsovai finomítót, Szerbia egyetlen ilyen üzemét is érinti. Az érvényben lévő szankciók miatt az orosz és a szerb féllel kötött megállapodás mellett az amerikai kormány engedélyére is szükség van a szerződéskötéshez, amely július végéig biztosított – részleteket a Világgazdaság oldalán talál.

A globális geopolitikai konfliktusok miatt megugró árak hatásának mérséklése érdekében a szerb kormány 20 százalékkal csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját, hogy stabilizálja a piacot.

Terítékre került a szerb tartalékok kérdése is

Az egyeztetésen az üzemanyag-tartalékok helyzete is napirendre került. A miniszter közlése szerint a megnövekedett fogyasztás és az akadozó import következtében az olajipari vállalatok készletei csökkentek, ugyanakkor az állami dízeltartalék jelenleg 269 ezer tonnát tesz ki, amelyet a már úton lévő szállítmányok tovább növelnek.