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házkutatás
NAV
Családbarát Magyarország Központ

Házkutatást tartott a NAV a Családbarát Magyarország Központnál, elektronikus dokumentumokat foglaltak le

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Házkutatást tartott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. székhelyén, ahol a nyomozók lefoglalták a társaság elektronikus dokumentumait. A Szociális és Családügyi Minisztérium közlése szerint az intézkedés egy, a 2018 és 2020 közötti gazdálkodást érintő, költségvetési csalás gyanúja miatt folyamatban lévő büntetőeljárás része.
VG
2026.07.22, 15:53
Frissítve: 2026.07.22, 16:00

A 24.hu a minisztériumi tájékoztatás alapján azt írja, hogy a NAV Kiemelt Ügyek Osztályának munkatársai 2026. július 21-én jelentek meg a társaság székhelyén kutatás és lefoglalás céljából. Az eljárás a cég korábbi feljelentése alapján indult, a hatóságok pedig a feltételezett bűncselekménnyel összefüggő tárgyi és okirati bizonyítékokat, valamint egyéb bizonyítási eszközöket foglaltak le. Költségvetési csalás gyanúja állhat a háttérben.

költségvetési, család
Költségvetési csalás gyanújával kapcsolatos ügyben tartott házkutatást a NAV a Családbarát Magyarország Központnál (illusztráció)
Fotó: GaudiLab

A 2018-2020 közötti gazdálkodást vizsgálják egy költségvetési csalás miatti büntetőeljárás részeként

A minisztérium szerint a társaság működésében egy 2020-as ügyvezetőváltást követően több olyan körülmény is napvilágra került, amelyek szabálytalanságok gyanúját vetették fel. A közlés alapján egyes támogatások elszámolása hiányos vagy nem megfelelő volt, a dokumentáció több esetben hiányzott vagy egymásnak ellentmondó adatokat tartalmazott, emellett számos adminisztratív hibát is feltártak.

A Családbarát Magyarország Központ ezt követően saját vizsgálatot indított, majd az ABT Tanácsadó Kft. bevonásával átvizsgálta a korábbi évek gazdálkodását és a beszállítói szerződéseket is. A feltárt ügyek összetettsége miatt külső szakértőket is bevontak a folyamatba.

Az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait – írtuk tegnap a Világgazdaság oldalán.

Már évekkel ezelőtt feljelentést tettek

A közlemény szerint 2021 és 2022 között a Miniszterelnökség megbízásából egy külső cég teljes körű átvilágítást végzett a szervezetnél, azonban az elkészült jelentést kizárólag az akkori ügyvezető ismerhette meg.

Tóth Kinga Dóra szociális, család- és idősügyi államtitkár közlése szerint a Családbarát Magyarország Központ már évekkel ezelőtt feljelentést tett a feltárt szabálytalanságok miatt, és azóta többször is kezdeményezte a nyomozás felgyorsítását, valamint tájékoztatást kért az eljárás állásáról.

Az államtitkár szerint a hatóság korábbi tájékoztatása alapján a nyomozás hosszú ideig felderítési szakaszban maradt, ismeretlen tettes ellen folyt, és nem történt gyanúsítotti kihallgatás vagy más érdemi nyomozati cselekmény.

A minisztérium értékelése szerint a 2026. július 21-én végrehajtott kutatás és lefoglalás az első nyilvánosan ismert intézkedés, amely a büntetőeljárás érdemi előrehaladására utal.

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