Ambiciózus vasútfejlesztési tervet mutatott be szerdán Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A program 10 év alatt, jelentős európai uniós források bevonásával valósulhat meg, ám van olyan fejlesztés, aminek a sorsa hosszú időre megpecsételődött.

Fotó: MÁV csoport / Facebook

Balatoni körvasút: már 2030-ban elindulhatott volna az építkezés, most valamiért tíz évre lekerült a napirendről – Vitézy Dávid erről nem beszélt

A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv szerint mintegy 3500 milliárd forintot fordítanának új állomásokra, vasúti pályákra és szerelvényekre. Az egész országot lefedő programban több, a balatoni régiót érintő beruházás is szerepel,

a régóta tervezett balatoni körvasút megvalósításáról azonban nem esett szó.

Vitézy Dávid korábban a szakbizottsági meghallgatásán arról beszélt, hogy a következő időszak egyik legfontosabb feladata a vasútfejlesztések felgyorsítása lesz.

A balatoni körvasút fejlesztésével kapcsolatban Vitézy azt mondta, hogy nem feltétlenül a teljes hálózat villamosítása jelenti a legjobb megoldást, a térségben célszerűbb lehet akkumulátoros vonatokat közlekedtetni. A felsővezeték kiépítése szerinte elsősorban a jelentős teherforgalmat lebonyolító vonalakon gazdaságos.

A körvasút projektről pedig úgy fogalmazott, hogy a folytatásáról az eddig elkészült dokumentumok áttekintése után döntenek.

A Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv ugyanakkor nem tért ki a balatoni körvasút megvalósítására, noha a korábbi Lázár János-féle építési és közlekedési minisztérium a Világgazdasággal azt közölte, hogy a projekt előkészítése fontos szakaszhoz érkezett.

Az eredeti ütemezés szerint 2026-ban írhatták volna ki az előkészítési feladatokra vonatkozó közbeszerzést, az év végéig pedig a tervezési szerződéseket is aláírhatták volna. A részletes tervezés és az engedélyezés 2027 és 2029 között zajlott volna, míg a kiviteli tervek elkészítése várhatóan két és fél-három évet vett volna igénybe. A szükséges források rendelkezésre állása esetén a kivitelezés 2030-ban kezdődhetett volna meg.

Lapunkkal azt is közölték, hogy a beruházás részeként villamosítanák a Balatonfüred–Tapolca–Keszthely vasútvonalat, összesen 77 kilométeren megszüntetnék a sebességkorlátozásokat, Lepsény és Balatonakarattya között pedig kilenc kilométer hosszú villamosított pályaszakaszt építenének. A projekt előkészítésére hazai forrásból összesen 7,5 milliárd forintot különítettek el.