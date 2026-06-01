Deviza
EUR/HUF355,87 +0,5% USD/HUF306,09 +0,7% GBP/HUF411,69 +0,7% CHF/HUF389,11 +0,08% PLN/HUF83,99 +0,37% RON/HUF67,8 +0,55% CZK/HUF14,66 +0,52% EUR/HUF355,87 +0,5% USD/HUF306,09 +0,7% GBP/HUF411,69 +0,7% CHF/HUF389,11 +0,08% PLN/HUF83,99 +0,37% RON/HUF67,8 +0,55% CZK/HUF14,66 +0,52%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 797,41 -0,61% MTELEKOM2 666 +1,37% MOL3 918 +1,66% OTP40 920 -1,56% RICHTER12 560 -2,18% OPUS350,5 -0,99% ANY7 980 +0,88% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 620 -0,86% BUMIX9 254,89 +0,5% CETOP4 517,78 -1,03% CETOP NTR2 851,61 -1,04% BUX133 797,41 -0,61% MTELEKOM2 666 +1,37% MOL3 918 +1,66% OTP40 920 -1,56% RICHTER12 560 -2,18% OPUS350,5 -0,99% ANY7 980 +0,88% AUTOWALLIS148 0% WABERERS4 620 -0,86% BUMIX9 254,89 +0,5% CETOP4 517,78 -1,03% CETOP NTR2 851,61 -1,04%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Alaptörvény-módosítás
alkotmányos válság
Sulyok Tamás
Magyar Péter

Sulyok Tamás: Alkotmányos válság felé sodrórik az ország

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A Sándor-palotában zajlott egyeztetés után kemény üzenetet küldött a nyilvánosságnak a köztársasági elnök. Sulyok Tamás úgy látja, hogy Magyarország alkotmányos válság felé sodródhat.
VG
2026.06.01, 17:36

Példátlanul éles hangvételű bejegyzésben számolt be Sulyok Tamás a miniszterelnökkel folytatott hétfő reggeli egyeztetésről. A köztársasági elnök szerint a kormány akár személyre szabott alkotmánymódosítással is megpróbálhatja eltávolítani hivatalából.

SULYOK Tamás
Nem hajlandó lemondani tisztségéről Sulyok Tamás, ezt ismét világossá tette a miniszterelnökkel folytatott megbeszélésen / Fotó: Bodnár Boglárka

Soha nem látott politikai és alkotmányos feszültségre utaló Facebook-bejegyzést tett közzé hétfőn Sulyok Tamás köztársasági elnök. Az államfő arról számolt be, hogy a miniszterelnök kérésére a Sándor-palotában egyeztetett, amelyen jelen volt az igazságügyi miniszter is. A találkozó után közzétett nyilatkozatában Sulyok azt írta, a megbeszélés során megerősítést nyert, hogy 

a kormányzat az Alaptörvénytől eltérő, egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét.

Az államfő hangsúlyozta, hogy álláspontja szerint ezek az érvek nem szolgáltatnak alkotmányos alapot a lemondására. Bejegyzésében külön kiemelte, hogy az Alaptörvény betartására és betartatására tett esküje miatt nem tehet eleget az erre vonatkozó felszólításnak.

A legélesebb kijelentés azonban ezt követően érkezett. Sulyok Tamás azt állította, hogy a miniszterelnök az igazságügyi miniszter jelenlétében arról beszélt, hogy a kormány a törvényesen betöltött tisztségéből való eltávolítása érdekében módosíthatja az Alaptörvényt.

Az államfő szerint ez úgynevezett „személyre szabott jogalkotás” lenne. Bejegyzésében azt írta, hogy az alkotmányjog ezt a jelenséget politikai zsákmányszerzésnek nevezi. Ez rendkívül súlyos vád, hiszen azt sugallja, hogy a legmagasabb szintű jogszabályt nem általános alkotmányos célok, hanem egy konkrét politikai helyzet megoldása érdekében alakítanák át.

Sulyok Tamás: Alkotmányos válság felé sodrórik az ország

A köztársasági elnök szerint egy ilyen folyamat nemcsak jogi, hanem politikai következményekkel is járna. Úgy véli, hogy az ebből kialakuló alkotmányos válság tovább mélyítené a társadalmi megosztottságot, miközben rontaná Magyarország nemzetközi megítélését is.

Az államfő külön kitért arra, hogy a jogállamiság kérdése az Európai Unióban továbbra is kiemelt jelentőségű. Szerinte egy esetleges alkotmányos konfliktus hatással lehetne azokra az uniós forrásokra is, amelyek lehívása jogállamisági feltételek teljesítéséhez kötött.

A Facebook-bejegyzés alapján a felek között nem sikerült közeledést elérni. 

Sulyok Tamás egyértelművé tette, hogy nem kíván lemondani tisztségéről, miközben a nyilatkozat szerint a kormányzat más megoldásokban gondolkodhat.

A köztársasági elnök megszólalása azért is rendkívüli, mert a magyar politikai rendszerben ritkán fordul elő, hogy egy hivatalban lévő államfő ilyen nyíltan és közvetlenül bírálja a kormány alkotmányos szándékait. A következő napokban várhatóan a kormány részéről is reagálnak majd az elhangzott állításokra, amelyek újabb fejezetet nyithatnak a magyar közjogi és politikai viták történetében.

Alkotmánymódosítással mozdítanák el Sulyok Tamást, megnevezték, hogy ki látná el a feladatait

Alkotmánymódosítással kívánja eltávolítani a pozíciójából Sulyok Tamás köztársasági elnököt a Tisza Párt – jelentette be Magyar Péter a Sándor-palota előtti sajtótájékoztatóján hétfőn. A miniszterelnök május 31-ig adott határidőt az államfőnek a lemondásra, de azonfelül, hogy az alaptörvénybe belenyúlnak, most sem hangzott el sok konkrétum.

 

Országszerte

Országszerte
1259 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu