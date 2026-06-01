Példátlanul éles hangvételű bejegyzésben számolt be Sulyok Tamás a miniszterelnökkel folytatott hétfő reggeli egyeztetésről. A köztársasági elnök szerint a kormány akár személyre szabott alkotmánymódosítással is megpróbálhatja eltávolítani hivatalából.

Nem hajlandó lemondani tisztségéről Sulyok Tamás, ezt ismét világossá tette a miniszterelnökkel folytatott megbeszélésen / Fotó: Bodnár Boglárka

Soha nem látott politikai és alkotmányos feszültségre utaló Facebook-bejegyzést tett közzé hétfőn Sulyok Tamás köztársasági elnök. Az államfő arról számolt be, hogy a miniszterelnök kérésére a Sándor-palotában egyeztetett, amelyen jelen volt az igazságügyi miniszter is. A találkozó után közzétett nyilatkozatában Sulyok azt írta, a megbeszélés során megerősítést nyert, hogy

a kormányzat az Alaptörvénytől eltérő, egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét.

Az államfő hangsúlyozta, hogy álláspontja szerint ezek az érvek nem szolgáltatnak alkotmányos alapot a lemondására. Bejegyzésében külön kiemelte, hogy az Alaptörvény betartására és betartatására tett esküje miatt nem tehet eleget az erre vonatkozó felszólításnak.

A legélesebb kijelentés azonban ezt követően érkezett. Sulyok Tamás azt állította, hogy a miniszterelnök az igazságügyi miniszter jelenlétében arról beszélt, hogy a kormány a törvényesen betöltött tisztségéből való eltávolítása érdekében módosíthatja az Alaptörvényt.

Az államfő szerint ez úgynevezett „személyre szabott jogalkotás” lenne. Bejegyzésében azt írta, hogy az alkotmányjog ezt a jelenséget politikai zsákmányszerzésnek nevezi. Ez rendkívül súlyos vád, hiszen azt sugallja, hogy a legmagasabb szintű jogszabályt nem általános alkotmányos célok, hanem egy konkrét politikai helyzet megoldása érdekében alakítanák át.

Sulyok Tamás: Alkotmányos válság felé sodrórik az ország

A köztársasági elnök szerint egy ilyen folyamat nemcsak jogi, hanem politikai következményekkel is járna. Úgy véli, hogy az ebből kialakuló alkotmányos válság tovább mélyítené a társadalmi megosztottságot, miközben rontaná Magyarország nemzetközi megítélését is.

Az államfő külön kitért arra, hogy a jogállamiság kérdése az Európai Unióban továbbra is kiemelt jelentőségű. Szerinte egy esetleges alkotmányos konfliktus hatással lehetne azokra az uniós forrásokra is, amelyek lehívása jogállamisági feltételek teljesítéséhez kötött.