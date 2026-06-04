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Áll a bál a Balkánon: Szerbia lezárta a határait egyetlen ország állampolgárai előtt

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Szerbia ideiglenesen nem engedi át a montenegrói állampolgárokat több közös határátkelőn, miután Montenegró több mint 80 szerb állampolgárt utasított ki nemzetbiztonsági kockázatra hivatkozva. A feszültség az EU–Nyugat-Balkán-csúcstalálkozó előtt éleződött ki, amelyre Aleksandar Vucic, Szerbia elnöke is hivatalos.
VG
2026.06.04, 07:02
Frissítve: 2026.06.04, 09:13

Szerbia nem engedi át a montenegróiakat a közös határon amiatt, hogy az ország több mint 80 szerb állampolgárt kiutasított a tivati ​​repülőtérről a montenegrói nemzetbiztonság veszélyeztetése miatt – írja a Vecernji list a Vijesti újságra hivatkozva.

Szerbia ideiglenesen nem engedi át a montenegrói állampolgárokat több közös határátkelőn, Horgos, 2026. január 26.Lezárt kamionterminál a magyar-szerb határ szerbiai oldalán, Horgos határátkelőhelyen 2026. január 26-án.
Szerbia ideiglenesen nem engedi át a montenegrói állampolgárokat több közös határátkelőn / Fotó: Molnár Edvárd / MTI (illusztráció)

Szerdán egyetlen montenegrói sem léphette át Szerbia határát a gostun, jabuka és dracenovac határátkelőhelyeken.

Egy nevét nem vállaló forrás szerint ez egy „átmeneti intézkedés, amely rövid ideig tart”. 

A montenegrói média szerdán arról számolt be, hogy a rendőrség megtiltotta a belépést az országba azoknak a Szerbiából érkező személyeknek, akik Tivatba érkeztek, felforgató tevékenységek gyanúja miatt az EU–Nyugat-Balkán csúcstalálkozó előtt, amelyen Aleksandar Vucic szerb elnök is részt vesz.

A rendőrség bejelentette, hogy a járat összes charterutasát később ugyanazzal a járattal visszaszállították Belgrádba. A Vijesti újság szerint közöttük súlyos bűncselekményekkel vádolt személyek is vannak , akiket a szerbiai ellenzéki média és aktivisták évek óta a Vucic-kormányhoz közel állónak neveznek. Szerintük a kormányzó Szerb Haladó Párt felbéreli őket gyűlésekre, párthelyiségek biztosítására és a hatóságokat támogató tüntetések szervezésére.

Vucic egyébként két napja jelentette be, hogy nem indul újra a posztjáért. A szerb elnök ugyanis kizárta annak lehetőségét, hogy 2027-ben ismét elinduljon az államfői tisztségért. Aleksandar Vucic 2014 és 2017 között Szerbia miniszterelnöke volt, majd 2017-ben államfővé választották. Második elnöki mandátumát 2022-ben nyerte el, így a szerb alkotmány szerint 2027-ben már nem indulhat újra az elnökválasztáson.

Mint a Világgazdaság az elnök Bloombergnek adott interjúja nyomán beszámolt róla, a politikus miniszterelnöki szerepre készülhet.

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