A szerb elnök kizárta annak lehetőségét, hogy 2027-ben ismét elinduljon az államfői tisztségért, ugyanakkor a jövőben akár újra miniszterelnök is lehetne.

Aleksandar Vucic kimondta: nem indul újra elnöknek, de máris új szerepre készülhet /Fotó: Xinhua / AFP

A Bloombergnek adott interjújában a politikus megerősítette: tiszteletben tartja az alkotmány rendelkezéseit, amelyek szerint egy személy legfeljebb kétszer töltheti be az elnöki posztot.

Aleksandar Vucic 2014 és 2017 között Szerbia miniszterelnöke volt, majd 2017-ben államfővé választották. Második elnöki mandátumát 2022-ben nyerte el, így a jelenlegi szabályok alapján 2027-ben már nem indulhat újra az elnökválasztáson.

A szerb politikus ugyanakkor nyitva hagyta annak lehetőségét, hogy visszatérjen a kormány élére. A lap kérdésére úgy fogalmazott:

„megtörténhet”, hogy ismét miniszterelnök lesz, mivel a kormányzó Szerb Haladó Pártnak szüksége lehet a vezetésére.

A szerb politikai rendszer sajátossága, hogy az alkotmány szerint a végrehajtó hatalom központja a miniszterelnök és a kormány, miközben az elnöki tisztség alapvetően reprezentatív és ceremoniális szerepet tölt be. Az államfőt ugyanakkor közvetlenül választják, ami jelentős politikai legitimációt és informális befolyást biztosít számára.

A cikk megjegyzi, Aleksandar Vucic elnöksége alatt az államfő szerepe látványosan megerősödött. Bár a formális hatáskörök nem változtak, a politikai döntéshozatal súlypontja az elnöki hivatalba került, miközben az egymást váltó miniszterelnökök szerepe elsősorban a kormány napi működésének irányítására korlátozódott.

Szerbiában 2027-ben egyszerre tartanak elnök- és parlamenti választásokat. Ez lehetőséget teremthet arra, hogy Vucic elnöki mandátumának lejárta után rövid időn belül a kormány élére kerüljön.

Az országban 2024 novembere óta rendszeres tiltakozások zajlanak az újvidéki vasútállomás tetőszerkezetének tragikus leomlása miatt, amely 16 ember életét követelte. A tragédia után sokan a korrupcióval átitatott, kínai cégekkel közösen végzett felújítási munkálatokat okolták, ami óriási felháborodást váltott ki az országban.

Aleksandar Vucic szerb elnök többször arról beszélt, hogy már a közeljövőben le is mondhat hivataláról. A Pekingben nyilatkozó államfő szerint vagy lemond valaki, vagy kitölti a mandátumát, köztes megoldás nincs. Kijelentése különösen a belgrádi tüntetés után kapott figyelmet, amelynek résztvevői számát a hivatalos becslések 30–34 ezer közé tették.