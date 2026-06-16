Deviza
EUR/HUF349,28 -0,35% USD/HUF300,84 -0,51% GBP/HUF404,04 -0,4% CHF/HUF379,22 -0,34% PLN/HUF82,38 -0,09% RON/HUF66,8 -0,24% CZK/HUF14,46 -0,4% EUR/HUF349,28 -0,35% USD/HUF300,84 -0,51% GBP/HUF404,04 -0,4% CHF/HUF379,22 -0,34% PLN/HUF82,38 -0,09% RON/HUF66,8 -0,24% CZK/HUF14,46 -0,4%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 730,73 +0,82% MTELEKOM2 704 -0,07% MOL3 888 +3,4% OTP44 390 +1,23% RICHTER11 910 -1,73% OPUS342 -2,56% ANY7 800 -0,26% AUTOWALLIS145 -0,68% WABERERS4 900 0% BUMIX9 251,17 -0,59% CETOP4 694,67 +1,43% CETOP NTR2 988,04 +1,41% BUX138 730,73 +0,82% MTELEKOM2 704 -0,07% MOL3 888 +3,4% OTP44 390 +1,23% RICHTER11 910 -1,73% OPUS342 -2,56% ANY7 800 -0,26% AUTOWALLIS145 -0,68% WABERERS4 900 0% BUMIX9 251,17 -0,59% CETOP4 694,67 +1,43% CETOP NTR2 988,04 +1,41%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
sajtó
Tisza-kormány
betiltás
Ukrajna
Orbán Viktor
Magyarország
vétó

Ezt sem verte nagydobra a Tisza-kormány: Magyarország újabb ukrán vétót oldott fel szép csendben – újra szabad, amit Orbán Viktorék betiltottak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nem ez az első jele a magyar-ukrán közeledésnek. A Tisza-kormány most minden jel szerint hathatósan hozzájárult ahhoz, hogy egy újj ukrán tilalom szűnjön meg.
Hecker Flórián
2026.06.16, 19:54
Frissítve: 2026.06.16, 20:18

Különösebb hírverés nélkül újabb Ukrajnával szembeni intézkedés szűnt meg Magyarországon. Egészen pontosan arról van szó, hogy a Tisza-kormány olyan helyzetet teremtett, hogy a tilalom feloldódjon, ennek érdekében pedig minden jel szerint el is járt.

Tisza-kormány, Vitézy, Orbán Anita, Magyar Péter, Kármán András
Tisza-kormány: szép csendben újabb ukrán vétót oldottak fel / Fotó: Facebook / Vitézy Dávid

A Világgazdaság tapasztalatai szerint ugyanis a napokban immáron zavartalanul elérhető az a 12 ukrán hírportál, amelyeket az Orbán-kormány még tavaly ősszel tiltott be.

Ehhez minden jel szerint a Tisza-kormány aktív közreműködésére is szükség volt.

Tisza-kormány: szép csendben újabb ukrán vétót oldottak fel

Az ügy még 2025. szeptember végére nyúlik vissza, amikor Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterként bejelentette, hogy több magyar hirportál Ukrajnában való betiltása miatt a magyar kormány tükörintézkedésekkel reagál.

Magyarország válasza az ukrán cenzúrára – fogalmazott akkor a Fidesz jelenelgi parlamenti frakcióvezetője. Mint írta, az Európai Unióba igyekvő Ukrajna külföldi, köztük magyar internetes híroldalakat blokkolt, mert azok kritikusan mertek írni az oroszok elleni szankciós politikáról, Ukrajna fegyveres támogatásáról, az Európai Uniót és a NATO-t széttagoltként (!) és nem túl hatékony szervezetként merészelték ábrázolni. 

Szerinte az igazi bűnük ezeknek a magyar oldalaknak (Origo, Demokrata) az volt, hogy írni merészeltek a Soros Alapítvány befolyásolási tevékenységéről. Erre reagálva lépett az Orbán-kormány és a viszonosság elvét követve tükörintézkedéseket vezetett be ukrán hírportálok ellen. Így aztán azok Magyarország területén azóta nem elérhetők, pontosabban nem voltak elérhetők. 

Gulyás gergely megjegyezte, hogy nem hiszi, hogy sokan olvasnák az ukrán Pravdát vagy akárcsak vágynának rá, de egy szuverén országnak arányos választ kell adni a teljesen indokolatlan támadásra. 

Az érintett ukrán hírportálok a következők:

  1. tsn.ua 
  2. oboz.ua 
  3. anons-zak.com.ua
  4. ungvar.uz.ua/
  5. zakarpattya.net.ua/
  6. pravda.com.ua 
  7. hromadske.ua 
  8. nv.ua 
  9. lb.ua  
  10. insiderinfo.com.ua
  11. uaonline.com.ua
  12. eurointegration.com.ua

Csakhogy ha ma valaki felkeresi ezeket az olalakat, azt fogja tapasztalni, hogy zavartalanul eléri őket Magyarország területéről. Ez pedig nem véletlen.

Már nem él Orbán Viktorék rendelete, de Orbán Anita is kellhetett hozzá

Az, hogy ez így alakult, kulcsmomentum volt, hogy a 298/2025. (IX. 29.) kormányrendelet az új Tisza-kormány felállásával érvényét vesztette, miután a korábbi veszélyhelyzet 2026. május 13-án megszűnt.

Ez önmagában viszont nem lett volna elég ahhoz, hogy a 12 ukrán portál újra elérhetővé váljon Magyarországon. Leagábbis az Economx arról írt korábban, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) tájékoztatása szerint bár a blokkolás alapjául szolgáló rendelet már nem hatályos, a honlapok blokkolása kizárólag az azt kezdeményező szerv értesítése alapján oldható fel.

Ez pedig, ha minde igaz, a Külügyminisztérium, vagyis Orbán Anita tárcája.

Az NMHH hangsúlyozta, hogy ők csak végrehajtó szerv, önállóan nem törölhetnek senkit a Központi Elektronikus Hozzáférhetetlenné Tételi Határozatok Adatbázisából (KEHTA). Mivel a Külügyminisztériumtól eddig semmilyen hivatalos jelzés nem érkezett a tiltás feloldására, a hatóság hivatalból, a helyzet mielőbbi tisztázása érdekében az új külügyminiszterhez, Orbán Anitához fordult.

Ez vezethetett tehát eredményre, megérkezhetett a hivatalos jelzés, amellyel már újra olvashatóka az ukrán hírportálok belföldön. Az egyelőre nem ismert, hogy Ukrajnában vajon a betiltott magyar lapok is elérhetővé váltak-e.

Akárhogy is, a magyar-ukrán közeledésnek nem ez az első jele. Korábban Magyarország feloldott a vétóját Ukrajna uniós csatlakozása elől, szabad utat adott az ukrán fegyverpénznek, ha hiányos is, de megegyezés született a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetéről, illetve Magyarország hajlandó az oroszok elleni uniós szankciókat egy évvel meghosszabbítani.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu