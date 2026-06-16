Ukrajna uniós csatlakozása: ez gyors volt, Zelenszkijjék máris szembetalálták magukat az első uniós országgal – "Megvédjük az érdekeinket"

Ukrajna és Moldova újabb lépést tett az európai uniós tagság felé, de Lengyelország szerint a neheze csak most következik. Varsó egyértelművé tette, hogy a csatlakozási tárgyalások során minden rendelkezésére álló eszközzel saját nemzeti érdekeit fogja képviselni.

Új szakaszba lépett Ukrajna és Moldova EU-tagsági folyamata, de Lengyelország nem hagyott kétséget afelől, hogy saját érdekei elsőbbséget élveznek majd / Fotó: NurPhoto via AFP

Jelentős mérföldkőhöz érkezett Ukrajna és Moldova európai uniós csatlakozási folyamata, miután az Európai Unió megnyitotta az első tárgyalási klasztereket a két tagjelölt országgal. A döntés ugyan fontos előrelépés, de a lengyel kormány szerint senki sem gondolhatja, hogy ezzel a legnehezebb akadályokon már túl vannak.

Ignacy Niemczycki lengyel európai ügyekért felelős államtitkár a luxemburgi Általános Ügyek Tanácsának ülését követően hangsúlyozta: a tárgyalási klaszterek megnyitása nem a folyamat vége, hanem annak valódi kezdete.

Tegnap megnyitottuk az első tárgyalási klasztereket Ukrajnával és Moldovával. Ez nagyon fontos pillanat, ugyanakkor szeretném teljesen világossá tenni, hogy ez nem a tárgyalások vége. Ez csak a kezdet

– fogalmazott a lengyel politikus.

Niemczycki szerint a klaszterek megnyitása azt jelenti, hogy az Európai Unió hivatalosan is ismerteti azokat a feltételeket, amelyeket a tagjelölt országoknak teljesíteniük kell a továbblépéshez. A folyamat során minden tagállamnak lehetősége van saját szempontjainak és érdekeinek érvényesítésére.

A lengyel államtitkár ennek kapcsán egyértelmű üzenetet küldött Kijevnek és Chisinaunak is.

„Pontosan ez az a pillanat, amikor hivatalos követelményeket támasztunk a tagjelölt országokkal szemben. Természetesen meg fogjuk védeni érdekeinket ezeken a tárgyalásokon” – jelentette ki.

Ukrajna még nem bukta el a lengyel támogatást

Varsó álláspontja különösen fontos lehet Ukrajna esetében. Lengyelország az elmúlt években az egyik legkövetkezetesebb támogatója volt Ukrajna európai integrációjának és az orosz agresszió elleni védekezésének. Ugyanakkor több olyan vitás kérdés is fennáll a két ország között, amelyek a csatlakozási tárgyalások során előkerülhetnek.

Ilyen lehet például

a mezőgazdasági piacok védelme;

az ukrán gabonaexport kérdése;

valamint egyes történelmi és kisebbségi ügyek.

A lengyel gazdák korábban többször tiltakoztak az ukrán mezőgazdasági termékek európai piacra történő beáramlása miatt, ezért Varsó várhatóan különös figyelmet fordít majd ezekre a témákra.

Az EU-csatlakozási tárgyalások rendszerint hosszú éveken át tartanak, és több tucat szakpolitikai területet érintenek. Minden egyes fejezet megnyitásához és lezárásához a tagállamok egyhangú támogatására van szükség, ami jelentős mozgásteret biztosít az egyes országok számára saját érdekeik képviseletére.