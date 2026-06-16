Vége az iráni háborúnak, Trump máris ráfordul Putyinra: kegyetlen ütést vihet be az oroszoknak Amerika – „Meg tudjuk tenni”

Donald Trump amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy nem hosszabbítja meg az orosz kőolajra vonatkozó szankciók alóli mentességeket, amelyeket a világszintű olajár-emelkedés miatt vezettek be. Az áremelkedést az Irán elleni háborús konfliktus idézte elő.

Donald Trump fókuszába Irán után Oroszország került / Fotó: AFP

Az elnök kijelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államoknak immár lehetősége van arra, hogy ne hosszabbítsa meg az orosz olajra vonatkozó mentességek érvényességét, amennyiben sikerül megállapodást kötni az Iránnal zajló háború lezárásáról adta hírül az EuroIntegration ukrán hírportál.

„Hamarosan meg tudjuk tenni ezt, mert ismét érkezni fog az olaj” – fogalmazott Trump.

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A közel-keleti háború kitörése és a Hormuzi-szoros lezárása után az amerikai kormányzat olyan mentességeket vezetett be, amelyek lehetővé tették egyes országok számára, hogy megvásárolják a már tengeren, tartályhajókban lévő orosz kőolajkészleteket. A lépés része volt azoknak az intézkedéseknek, amelyek célja a globális energiaárak féken tartása volt, miután az Irán elleni amerikai–izraeli műveletek következtében az árak drasztikusan megemelkedtek.

Az orosz szankciók alóli mentességeket komoly kritikák érték, főleg az európai szövetségesek részéről, akik szerint a szankciók elengedhetetlenek ahhoz, hogy Oroszországot megfosszák az olajexportból származó bevételektől, és ezzel csökkentsék Moszkva lehetőségeit az orosz-ukrán háború finanszírozására.

Májusban az Amerikai Egyesült Államok ismét bejelentette az orosz, tengeren veszteglő kőolajra vonatkozó szankciós enyhítések ideiglenes meghosszabbítását, hogy Washington ezzel is mérsékelje a világpiaci árak emelkedését.

Június 2-án Marco Rubio amerikai külügyminiszter kijelentette, hogy az Egyesült Államok a közeljövőben szeretné megszüntetni az Oroszországgal szembeni olajszankciók alóli kivételeket.

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