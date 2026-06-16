Nem ezt várta a Mol, most teljesen meglepődött: kegyetlen pofont kap Magyar Péteréktől – így fog kinézni az új adó

A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátott törvényjavaslata szerint kiterjesztenék a Molt terhelő extraprofitadót az orosz Urál és a Brent típusú kőolaj közötti kisebb árkülönbözetekre is. Az intézkedés a tervek szerint több mint 21 milliárd forinttal javíthatja a költségvetés egyenlegét 2026 és 2027 során.

A kormány szerint a nemzetközi energiapiaci bizonytalanság miatt indokolt a Molt érintő szabályok felülvizsgálata / Fotó: MDart10 / Shutterstock

Újabb módosításra készül a kormány a Molt érintő extraprofitadó rendszerében. A kedden társadalmi egyeztetésre közzétett törvényjavaslat alapján nemcsak meghosszabbítanák a jelenlegi szabályozást, hanem szélesebb körben is alkalmaznák azt az orosz Urál típusú és a Brent típusú kőolaj közötti árkülönbözetből származó előnyökre.

Tovább nőhet a Mol extraprofitadója

A jelenlegi rendszer lényege, hogy az állam különadót vet ki arra a többletnyereségre, amely abból adódhat, hogy a Mol az olcsóbb orosz kőolajat dolgozza fel, miközben a nemzetközi piacon magasabb árak érvényesülnek. A mostani javaslat ezt a rendszert alakítaná át sávossá.

A tervezet szerint a 2 és 5 amerikai dollár közötti hordónkénti árkülönbözet után 50 százalékos adót kellene fizetni. Az 5 dollár feletti árkülönbözetre továbbra is a jelenlegi, rendkívül magas, 95 százalékos adókulcs vonatkozna.

A változások első alkalommal a 2026 augusztusára vonatkozó adófizetési kötelezettségeknél lépnének életbe. Emellett a kormány a különadó hatályát a 2027-es adóévre is kiterjesztené, vagyis a Molnak a következő években is számolnia kellene a rendkívüli teherrel.

A törvényjavaslat indoklása szerint a lépést a nemzetközi energiapolitikai helyzet, az energiaárak tartós ingadozása, valamint az európai és világgazdasági folyamatok nyomán kialakult piaci bizonytalanság teszi szükségessé.

A kormány álláspontja szerint a költségvetés stabilitásának megőrzése és a rendkívüli piaci körülményekből eredő kockázatok kezelése érdekében indokolt a szabályok módosítása.

A tervezethez készült előzetes hatásvizsgálat konkrét számokat is tartalmaz. Eszerint az intézkedés már 2026-ban 6,25 milliárd forinttal javíthatja a költségvetési egyenleget. A teljes hatás azonban 2027-ben jelentkezne igazán, amikor további 15 milliárd forintos többletbevétellel számol az állam.