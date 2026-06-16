Most derült ki: Magyar Péter a pápához készül, már szervezik az útját XIV. Leóhoz – kulcsemberrel találkozott a miniszterelnök

A budapesti Prímási Palotában fogadta Erdő Péter bíboros, prímás Magyar Péter miniszterelnököt. A találkozó középpontjában a kormányfő közelgő vatikáni látogatása és a XIV. Leó pápával tervezett megbeszélés előkészítése állt.

A közelgő pápai audiencia előkészítése miatt ült tárgyalóasztalhoz Magyar Péter és Erdő Péter Budapesten / Fotó: Gyarmati Krisztián / Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Magyar Péter a Vatikánba látogat

Jelentős egyházi és diplomáciai egyeztetés zajlott a budapesti Prímási Palotában, ahol Erdő Péter bíboros, prímás fogadta Magyar Péter miniszterelnököt. A találkozó legfontosabb témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt.

A tervek szerint Magyar Péter a Vatikánban személyesen találkozik XIV. Leó pápával, így a budapesti megbeszélés kiemelt jelentőséggel bírt. A találkozóról kiadott tájékoztatás szerint az egyeztetés a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott.

A kormányzat és a katolikus egyház közötti kapcsolatok fontos szerepet játszanak a közelgő vatikáni látogatás előkészítésében.

A pápai audiencia várhatóan nemcsak egyházi, hanem diplomáciai szempontból is jelentős esemény lesz.

A találkozó időzítése azért is figyelemre méltó, mert szinte egy időben érkezett a hír Erdő Péter újabb fontos vatikáni megbízatásáról. Zsuffa Tünde, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye sajtószóvivője közölte: XIV. Leó pápa újabb öt évre meghosszabbította Erdő Péter tagságát a Keleti Egyházak Dikasztériumában.

Ez a kinevezés komoly bizalmat jelez a Szentszék részéről. Erdő Pétert még 2015 júniusában nevezte ki először a testület tagjává Ferenc pápa, azóta pedig folyamatosan részt vesz annak munkájában. A mostani hosszabbítással a bíboros továbbra is szerepet vállalhat a katolikus egyház keleti rítusú közösségeit érintő kérdések kezelésében.

A Keleti Egyházak Dikasztériuma a római kúria egyik meghatározó intézménye, amely a katolikus keleti egyházakkal kapcsolatos ügyeket koordinálja. Erdő Péter nemcsak ennek a testületnek a tagja, hanem összesen hét apostoli szentszéki dikasztériumban is szerepet vállal, ami nemzetközi szinten is kiemelkedő egyházi befolyást jelent.