Milliárdos keretek és filléres csodák: akkora a különbség a vb-csapatokat vizsgálva, mint Franciaország és az NB II között

A Transfermarkt becslése szerint a világbajnokság legértékesebb csapata a francia válogatott, amelynek kerete 1,52 milliárd eurót ér. A második helyen az angolok állnak 1,36 milliárd euróval, míg a harmadik a spanyol válogatott 1,22 milliárd euróval. Az első ötösbe még a portugálok és a németek fértek be, mindkét válogatott megközelíti vagy meghaladja az egymilliárd eurós álomhatárt.

A világbajnokság legkevesebbet érő csapata a katari válogatott, a legdrágább a francia együttes / Fotó: CFOTO via AFP

A számok önmagukban is nehezen felfoghatók, de a magyar futballhoz viszonyítva még látványosabb a különbség. Az NB I teljes piaci értéke jelenleg 153 millió euró, vagyis a francia válogatott közel tízszer annyit ér, mint a teljes magyar élvonal. Az NB II összértéke ennél is jóval szerényebb, 38,6 millió euró körül alakul, ami azt jelenti, hogy

a franciák teljes kerete nagyjából negyvenszer annyit ér, mint a magyar másodosztály összes játékosa együtt.

A magyar válogatott – melynek értékét Szoboszlai Dominik megduplázza – a maga valamivel 200 millió euró feletti értékével ugyan nem tartozna a világelithez, de a vb mezőnyének alsó harmadát egyértelműen megelőzné. A nemzeti csapat értéke nagyjából ötszöröse az NB II teljes játékosállományának.

Csepelről érkezett a világbajnokság egyik legnagyobb látványossága: a stadion előtt álló óriás mögött nemzetközi logisztikai művelet áll – meglepő részleteket árult el a művész Június 11-én rajtolt a futballtörténelem eddigi legnagyobb világbajnoksága, amelynek egyik kiemelt helyszíne az atlantai Mercedes–Benz Stadion. A létesítmény előtt egy magyar alkotás fogadja majd a szurkolókat: Szőke Gábor Miklós monumentális sólyomszobra, amely az elmúlt években Atlanta egyik legismertebb turisztikai látványosságává nőtte ki magát. A művész a Világgazdaságnak mesélt arról is, hogy a stadion előtt álló óriás mögött komoly gazdasági, tervezési és logisztikai műveletek állnak.

Az atlantai stadion előtt áll Szőke Gábor Miklós szobra. A létsítményben 8 mérkőzést játszanak / Fotó: Szőke Miklós Gábor

A három legolcsóbb válogatott

A világbajnokság legkevesebbet érő csapata a katari válogatott, amelynek teljes keretét mindössze 19,9 millió euróra becsülik. Ez kevesebb, mint az NB II teljes értékének fele.