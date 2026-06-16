Deviza
EUR/HUF349,28 -0,35% USD/HUF300,84 -0,51% GBP/HUF404,04 -0,4% CHF/HUF379,22 -0,34% PLN/HUF82,38 -0,09% RON/HUF66,8 -0,24% CZK/HUF14,46 -0,4% EUR/HUF349,28 -0,35% USD/HUF300,84 -0,51% GBP/HUF404,04 -0,4% CHF/HUF379,22 -0,34% PLN/HUF82,38 -0,09% RON/HUF66,8 -0,24% CZK/HUF14,46 -0,4%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 730,73 +0,82% MTELEKOM2 704 -0,07% MOL3 888 +3,4% OTP44 390 +1,23% RICHTER11 910 -1,73% OPUS342 -2,56% ANY7 800 -0,26% AUTOWALLIS145 -0,68% WABERERS4 900 0% BUMIX9 251,17 -0,59% CETOP4 694,67 +1,43% CETOP NTR2 988,04 +1,41% BUX138 730,73 +0,82% MTELEKOM2 704 -0,07% MOL3 888 +3,4% OTP44 390 +1,23% RICHTER11 910 -1,73% OPUS342 -2,56% ANY7 800 -0,26% AUTOWALLIS145 -0,68% WABERERS4 900 0% BUMIX9 251,17 -0,59% CETOP4 694,67 +1,43% CETOP NTR2 988,04 +1,41%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
sportgazdaság
labdarúgó világbajnokág
Transfermarkt

Milliárdos keretek és filléres csodák: akkora a különbség a vb-csapatokat vizsgálva, mint Franciaország és az NB II között

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság nemcsak sportesemény, hanem egy gigantikus gazdasági verseny is. A pályán egyszerre szerepelnek olyan válogatottak, amelyek játékosállománya több mint másfél milliárd eurót ér, és olyanok is, amelyek teljes kerete alig ér annyit, mint egy magyar élvonalbeli klub. A világbajnokság első napjai ráadásul azt is megmutatták, hogy a piaci érték és az eredmény között nincs mindig egyenes összefüggés.
Zováthi Domokos
2026.06.16, 19:14

A Transfermarkt becslése szerint a világbajnokság legértékesebb csapata a francia válogatott, amelynek kerete 1,52 milliárd eurót ér. A második helyen az angolok állnak 1,36 milliárd euróval, míg a harmadik a spanyol válogatott 1,22 milliárd euróval. Az első ötösbe még a portugálok és a németek fértek be, mindkét válogatott megközelíti vagy meghaladja az egymilliárd eurós álomhatárt.

FIFA Pop-up Shop világbajnokság 2026
A világbajnokság legkevesebbet érő csapata a katari válogatott, a legdrágább a francia együttes / Fotó: CFOTO via AFP

A számok önmagukban is nehezen felfoghatók, de a magyar futballhoz viszonyítva még látványosabb a különbség. Az NB I teljes piaci értéke jelenleg 153 millió euró, vagyis a francia válogatott közel tízszer annyit ér, mint a teljes magyar élvonal. Az NB II összértéke ennél is jóval szerényebb, 38,6 millió euró körül alakul, ami azt jelenti, hogy

a franciák teljes kerete nagyjából negyvenszer annyit ér, mint a magyar másodosztály összes játékosa együtt.

A magyar válogatott – melynek értékét Szoboszlai Dominik megduplázza – a maga valamivel 200 millió euró feletti értékével ugyan nem tartozna a világelithez, de a vb mezőnyének alsó harmadát egyértelműen megelőzné. A nemzeti csapat értéke nagyjából ötszöröse az NB II teljes játékosállományának.

Csepelről érkezett a világbajnokság egyik legnagyobb látványossága: a stadion előtt álló óriás mögött nemzetközi logisztikai művelet áll – meglepő részleteket árult el a művész

Június 11-én rajtolt a futballtörténelem eddigi legnagyobb világbajnoksága, amelynek egyik kiemelt helyszíne az atlantai Mercedes–Benz Stadion. A létesítmény előtt egy magyar alkotás fogadja majd a szurkolókat: Szőke Gábor Miklós monumentális sólyomszobra, amely az elmúlt években Atlanta egyik legismertebb turisztikai látványosságává nőtte ki magát. A művész a Világgazdaságnak mesélt arról is, hogy a stadion előtt álló óriás mögött komoly gazdasági, tervezési és logisztikai műveletek állnak.

Szőke Miklós Gábor Atlanta Falcons sólyom szobor
Az atlantai stadion előtt áll Szőke Gábor Miklós szobra. A létsítményben 8 mérkőzést játszanak / Fotó: Szőke Miklós Gábor

A három legolcsóbb válogatott

A világbajnokság legkevesebbet érő csapata a katari válogatott, amelynek teljes keretét mindössze 19,9 millió euróra becsülik. Ez kevesebb, mint az NB II teljes értékének fele.

A második legolcsóbb résztvevő Jordánia, amelynek kerete 20 millió eurót ér. A csapat értékének nagyjából felét egyetlen játékos, Moussa Al-Tamari adja, aki a francia élvonalban futballozik.

A harmadik helyen Irak áll 21,2 millió euróval. Az iraki keret értéke még a magyar másodosztályétól is jelentősen elmarad, miközben a franciák játékosállománya több mint hetvenszer többet ér náluk.

2026 World Cup - Germany vs. Curaçao világbajnokság 2026
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A pénz nem mindig győz a világbajnokságon

A torna első napjainak legnagyobb gazdasági meglepetése kétségkívül a Spanyolország–Zöld-foki-szigetek mérkőzés volt.

A spanyol válogatott 1,22 milliárd eurós keretértékkel érkezett a világbajnokságra, míg a zöld-fokiak játékosainak összértéke alig haladja meg az 50 millió eurót. Ez több mint húszszoros különbséget jelent. Ennek ellenére a találkozó 0–0-s döntetlennel zárult, vagyis az egyik legdrágább csapat nem tudta legyőzni a torna egyik legolcsóbb résztvevőjét.

Minden idők legnagyobb üzlete lehet a 2026-os futball-világbajnokság: 104 Super Bowl egy hónap alatt – több tízmilliárd dollár bevétel csurranhat

A 2026-os észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság nemcsak sporttörténeti, hanem üzleti szempontból is mérföldkő lehet. A FIFA előzetes becslése szerint a 48 csapatos, 104 mérkőzéses futballtorna több mint negyvenmilliárd dollárral növelheti a globális GDP-t, miközben a közvetítési jogokból, szponzorációból és jegyeladásokból származó bevételek minden korábbi rekordot megdönthetnek.

A különbséget jól mutatja, hogy a spanyolok egyetlen sztárja, Lamine Yamal önmagában többet ér, mint a Zöld-foki-szigetek teljes kerete. A papírforma tehát elsöprő fölényt ígért, a pályán azonban ez egyáltalán nem látszott.

Nem ez volt az egyetlen olyan mérkőzés, ahol a pénz nem döntött:

  • a belgák 547 millió eurós kerettel csak 1–1-re végeztek Egyiptom ellen,
  • míg a brazilok – akiknek játékosállománya 928 millió eurót ér – szintén döntetlent játszottak a 448 millió euróra becsült marokkói válogatottal.

A világbajnokság első hete így gazdasági szempontból is fontos tanulságot hozott: a futballban a piaci érték ugyan jól mutatja az erőviszonyokat, de nem garantálja a győzelmet.

A pályán ugyanis időnként egy 20 millió eurós csapat is képes megállítani azokat, akiknek a kerete többet ér, mint a teljes magyar klubfutball együtt.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu