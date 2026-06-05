Az Európai Unió bővítési szabályainak átalakítását sürgeti António Costa, az Európai Tanács elnöke. A javaslat egyik legfontosabb eleme, hogy a tagállamoknak ne kelljen minden egyes csatlakozási fejezet megnyitásáról egyhangúlag dönteniük, ami jelentősen felgyorsíthatná a tagjelölt országok, köztük Ukrajna csatlakozási folyamatát. A felvetés különösen érzékeny kérdés, mert az elmúlt években több ország is vétójogával élve lassította egyes tagjelöltek előrehaladását.

Brüsszel új trükkje: elvennék a vétójogot a bővítésnél, hogy könnyebben felvegyék Ukrajnát – nem várnának tovább Magyarországra / Fotó: Elza Low

Megváltoztatnák a tagállamok vétójogát

A montenegrói Tivatban rendezett EU–Nyugat-Balkán csúcstalálkozó előtt adott interjújában Costa arról beszélt, hogy a jelenlegi rendszer túlságosan bonyolult és lassú. Az uniós bővítési folyamat során jelenleg több mint negyvenszer kell külön döntést hozniuk a tagállamoknak, ami szerinte feleslegesen nehezíti a haladást.

Az Európai Tanács elnöke azt javasolja, hogy a csatlakozási tárgyalások fejezeteinek és tematikus blokkjainak megnyitásához ne legyen szükség egyhangú támogatásra.

A vétójog megmaradna a folyamat végén, vagyis a fejezetek lezárásakor és a teljes csatlakozás jóváhagyásakor továbbra is minden tagállam egyetértése kellene. Costa szerint ezzel elkerülhető lenne, hogy kétoldalú politikai viták hosszú évekre megbénítsák a bővítést – írja a Euronews.

Az elmúlt években több ilyen eset is előfordult. Észak-Macedónia csatlakozását korábban Görögország, majd Bulgária akadályozta különböző történelmi és kisebbségi viták miatt. Ukrajna esetében Magyarország blokkolta a tárgyalások előrehaladását, elsősorban a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetére hivatkozva. Costa most azt mondta, hogy az ilyen jellegű vitákat az érintett országoknak külön kellene rendezniük, nem pedig az egész uniós bővítési folyamatot feltartóztatniuk.

Brüsszelben már a részleges csatlakozáson is elmélkednek

A vita azonban nem kizárólag Ukrajnáról szól. Bár Kijev régóta sürgeti csatlakozásának felgyorsítását, a mostani francia–német kezdeményezés elsősorban a Nyugat-Balkán országaira és Moldovára koncentrál. A háttéranyag szerint az EU-nak új lendületet kellene adnia a bővítésnek, egyszerűsíteni kellene a jelenlegi eljárásokat, és fokozatosabb integrációs lehetőségeket kellene kínálnia a tagjelölteknek.

Brüsszelben egyre több olyan elképzelés is napirenden van, amely részleges vagy fokozatos tagságot biztosítana a csatlakozás előtt álló országoknak.

Felmerült már az úgynevezett társult tagság, illetve az is, hogy egyes országok bizonyos uniós politikákban részt vehessenek, miközben még nem rendelkeznek teljes körű szavazati joggal. Friedrich Merz német kancellár korábban például azt vetette fel, hogy Ukrajna átmeneti időre korlátozott intézményi jogosultságokkal csatlakozhatna az uniós rendszerhez.