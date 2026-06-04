Magyarország nem vétóz tovább, Magyar Péter szabad utat adott Ukrajna uniós csatlakozásának – ezért volt sürgős megállapodnia az ukránokkal a kárpátaljai magyarok jogairól

Magyarország hivatalosan is jelezte, hogy kész feloldani Ukrajna európai uniós csatlakozási kérelmével szembeni, két éve fennálló vétóját, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy megállapodás született Kijevvel a kisebbségi jogokról – tudta meg az Euronews.

Magyarország hivatalosan is feloldotta Ukrajna uniós csatlakozási folyamatával szembeni vétóját

„Átfogó megállapodást kötöttünk Ukrajnával a 100 ezres magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről” – mondta Magyar szerdán egy Facebook-videóban.

Ezután az Európai Unióhoz rendelt nagykövetek ülésén a magyar fél jelezte a fenntartások enyhülését, így az utolsó pillanatban napirend-módosítással lehetővé vált, hogy a 27 tagállam megtegye azt a szükséges intézkedést, amelyet eddig blokkoltak.

A lépést üdvözölték uniós tisztviselők. „Ez a pozitív fejlemény erős üzenetet küld az egységről és az eltökéltségről” – mondta Ciprus, az ülést elnöklő ország szóvivője.

Marta Kos bővítésért felelős uniós biztos is pozitívan fogadta a hírt. „Ukrajna és Moldova már most teljesíti a tagállamok által meghatározott jogállamisági követelményeket. Itt az ideje, hogy felgyorsítsák útjukat az uniós tagság felé. Ez a legjobb módja annak, hogy biztosítsuk a kisebbségi jogok tiszteletben tartását.”

A szerdai ülést követően az EU Tanácsa levelet küldött Ukrajnának és Moldovának, amelyben megerősítette készségét az első klaszter megnyitására. Közben a tagállamok közös tárgyalási állásponton dolgoznak.

Magyarország döntése után Ukrajna közelebb került az európai uniós csatlakozáshoz

A csatlakozási folyamat 33 fejezetből áll, amelyeket hat tematikus klaszterbe sorolnak. Az első, alapvetéseknek nevezett klaszter – mivel a jogállamiságot, az emberi jogokat és az igazságszolgáltatást fedi le – az összetett folyamatban elsőként nyílik meg és utolsóként zárul le.

Az elmúlt két évben Ukrajna és Moldova, amelyeket informálisan együtt kezelnek tagjelöltként, az első klaszter feloldásán dolgozott. Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnök azonban vétóval élt ez ellen, és így befagyasztotta a folyamatot.

Brüsszel azóta többféleképpen próbálta megkerülni a vétót, sikertelenül. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök többször bírálta Orbán blokkolását, és kifejezte, hogy a csatlakozást országa háború utáni jövőjének biztonsági garanciájának tekinti.