Fordulat történt a vízfogyasztásban, megszólalt a szolgáltató: az agglomerációs polgármester újabb szigorítást hirdetett ki – maximális a terhelés

Fontos tájékoztatást tett közzé kedd délután a budai agglomeráció egyik településének polgármestere. Piliscsaba az egyik azoknak a városoknak, amelyek napok óta közvetlen veszélynek vannak kitéve és a vízszolgáltatás elapadása fenyeget.

Fordulat történt a vízfogyasztásban, megszólalt a szolgáltató: újabb szigorítás lépett életbe / Fotó: Piliscsaba / Facebook

A helyzet nem itt a legrosszabb, Szadán például a teljes lakosság zacskózott vízre kényszerült, miután hétfőn leürült a rendszer. A DMRV Zrt. szolgáltatási területén a leginkább kritikus a helyzet, amelynek tegnap még kifejezetten élesen hangot is adtak.

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, hétfői felhívásukat azzal kezdték, hogy a lakossági alapellátás érdekében azonnali vízkorlátozásra van szükség. Kiemelték, hogy kánikulai meleg idején a folyamatos és biztonságos ivóvízellátás nem kényelmi szempont, hanem kritikus elvárás, de ehhez a lakosság együttműködése szükséges.

A DMRV nyomatékosan felhívta a szolgáltatási területén működő önkormányzatok és a lakosság figyelmét a víztakarékosságra, pláne azért, mert az eddigi kérések hiábavalónak bizonyultak és a helyzet egyáltalán nem javult, sőt, romlott.

A június 26-án pénteken bizonyos településeken elrendelt I. fokú vízkorlátozás már tiltotta, hogy vezetékes vízzel locsoljanak, öntözzenek, medencét töltsenek vagy autót mossanak, ennek ellenére az érintett településeken tovább nőtt a vízfogyasztás.

Kedden a társaság minden önkormányzattól már II. fokú készültség elrendelését kérte, hogy megakadályozza a teljes hálózati összeomlást és a vízhiányt. A tilalmak ebben a fokozatban már a települések gazdasági szereplőit is érintik.

Fordulat történt a vízfogyasztásban, megszólalt a szolgáltató

Itt tartott a történet tehát 24 órával ezelőtt, most pedig újabb információk jelentek meg és ez alapján gyökeres fordulatról lehet beszámolni. Hétfőn Piliscsaba még arról kommunikált, hogy "alig maradt vizük", most viszont már arról írt a polgármester, hogy "köszönik a felelős együttműködést."

Thumáné Kauzál Melinda ugyanakkor emlékeztetett rá, hogy az országos tisztifőorvos a harmadfokú hőségriasztást 2026. július 1. (szerda) 24:00 óráig meghosszabbította. Ráadásul a DMRV Zrt. tájékoztatása szerint

a tartós hőség,

a csapadék hiánya

és a rendkívül alacsony dunai vízállás miatt

a vízellátó rendszer továbbra is maximális terhelés mellett üzemel. Csakhogy kifejezetten pozitív fejleményről is beszámolt

a DMRV Zrt. visszajelzése alapján az elmúlt napban már érzékelhető volt a vízfogyasztás csökkenése,

ami nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy eddig sikerült elkerülni a vízhiány kialakulását Piliscsabán. A polgármester arról is írt, hogy a hivatal és a polgárőrség munkatársai több helyszínen is ellenőrzést végeztek és örömmel tapasztalták, hogy szabálytalanságot nem találtak. Ahol pedig locsolást láttak, ott egyeztetést követően bebizonyosodott, hogy az saját kútból biztosított vízzel történt.