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Beárazták a Molt Lengyelországban: ekkora kamatot kínál a befektetőkek az olajcég

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A magyar olajtársaság 850 millió zloty összértékű kötvénykibocsátásra készül a jövő héten. A Mol a 6 havi WIBOR-hoz igazította ötéves lejáratú zlotykötvényeinek kamatozását.
K. T.
2026.06.30, 15:31

Méretes kötvénykibocsátásra készül a Mol Lengyelországban, az olajtársaság összesen 850 millió zloty értékben tervez piacra dobni vállalati kötvényeket. A jelenlegi árfolyamon 70,4 millió forint értékű tranzakció előkészítéseként, a piaci igényeket figyelembe véve kedden lezárta az értékpapírok árazási folyamatát a vállalat.

Mol, kötvény, Lengyelország
Jövő héten érkeznek a piacra a lengyel Mol-kötvények / Fotó: csikiphoto / Shutterstock

A magyar olajtársaság fedezetlen, ötéves lejáratú elsőbbségi kötvényeinek kamata 145 bázisponttal a 6 havi (6M) WIBOR felett alakult. 

A WIBOR a lengyel bankközi piacon alkalmazott referencia kamatláb, az a kamatszint, amelyen a kereskedelmi bankok hajlandóak egymásnak kölcsönt nyújtani.

A 6 havi WIBOR jelenleg 3,9 százalékon áll, ennek megfelelően a lengyel Mol-kötvények induló kamatozása 5,35 százalék. 

A kötvények kibocsátására a vonatkozó dokumentáció aláírását és a szükséges feltételek teljesülését követően, várhatóan 2026. július 8-ig kerül sor.
 

Első lengyelországi kötvénykibocsátásunk fontos mérföldkő diverzifikált finanszírozási stratégiánk megvalósításában. A magyar és horvát helyi tőkepiacokon való jelenlétünk, valamint lengyelországi kiskereskedelmi hálózatunk kiépítését követően természetes következő lépés volt a lengyel tőkepiacra történő belépés. Az erős befektetői kereslet és a túljegyzés jól tükrözi a befektetők Mol csoport iránti bizalmát, miközben a tranzakció tovább erősíti hosszú távú pénzügyi rugalmasságunkat

 – mondta el a kibocsátásról Székely Ákos, a Mol csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese.

A magyar társaság június első felében jelentette be, hogy ötéves lejáratú zlotykötvények kibocsátását tervezi. A lengyelországi kötvénybefektetők felkutatásában a Bank Pekao és az Erste Bank Polska segíti a Molt. A tranzakcióval begyűjtött forrásokat általános vállalatfinanszírozási célokra fordítja majd a vállalat.

 MOL részvény
MOL részvény16:47:21
Árfolyam: 3 714 HUF +38 / +1,02 %
Forgalom: 1 045 228 576 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Mol részvényei 0,7 százalékkal erősödtek kedd délután, az év eleje óta 26százalékk drágult az olajpapír.

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