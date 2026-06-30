Most már pontosan látszik a mesterterv: tízmilliárdokra vágja meg a Tisza-kormány a Molt az orosz olaj miatt – ez az ára a Barátság vezetéknek

Növelné a magyar olajtársaságra nehezedő adónyomást a Magyar-kormány, amely a Brent és az Ural olajtípusok közötti árkülönbözethez kapcsolódó különadó kiterjesztését tervezi. A Mol a javaslat alapján még jövőre is tízmilliárd forintos tételt fizethet be a költségvetésbe ezen a jogcímen.

Rosszul járhat az Ural-Brent árkülönbözetre vonatkozó különadó kiterjesztésével a Mol / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

A parlament keddi ülésén vitáztak a képviselők az olajipari extraprofitadó tervezett módosításáról. A kabinet június közepén bocsátotta társadalmi egyeztetésre az erre vonatkozó törvényjavaslatot. A Magyar Péter vezette új kormányzat ebben nemcsak meghosszabbítaná a jelenlegi szabályozást, hanem szélesebb körben is alkalmaznák azt az orosz Ural típusú és a Brent típusú kőolaj közötti árkülönbözetből származó előnyökre.

A Mol orosz típusú nyersanyagot vásárol és dolgoz fel, amely olcsóbb a globális benchmarknak számító Brentnél. A magyar társaság által előállított olajtermékek piaci árát ugyanakkor inkább utóbbi olajfajta befolyásolja. A Mol így a két olajfajta árkülönbözetén jelentős haszonra tesz szert. Ezt fölözi le az állam az árkülönbségre kirótt speciális közteherrel.

A jelenleg érvényben lévő szabályozás alapján a hordónkénti öt dolláros különbözet alatt 0 százalékos az adókulcs, az öt dollár feletti árkülönbözetet pedig 95 százalékos adó terheli.

Így és ennyit fizethet a Mol a jövőben

A törvénymódosítás ezzel szemben sávos adózást vezetne be, amely már az öt dollár alatti árszintbeli eltérést is érintené:

a két dollár alatti különbség alatt továbbra sem kellene fizetni,

a 2-5 dollár közötti különbségre 50 százalékos adókulcs,

az 5 dollár feletti részre pedig 95 százalékos különadó vonatkozna.

Az Erste értékelése szerint ez az új rendszer egyértelműen negatív lenne a Mol számára. A társaság évente mintegy 45 millió tonna Ural típusú nyersolajat importál, így a maximális negatív hatás a bankház becslése alapján, az Ural- Brent árkülönbözet alakulásától függően elérheti a hozzávetőleg 70 millió dollárt.

A magyar olajtársaság éves jelentése szerint 2025-ben 84 millió dollárt fizetett be az államkasszáma a két olajfajta árkülönbözetre kivetett extraprofitadóként, amit az év második felében tapasztalt árkülönbözet kiszélesedése eredményezett. Ez a tavalyi, átlagosan 352 forintos dollár árfolyammal számolva 29,6 milliárd forintot jelent.