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tőzsde
Mol

Most már pontosan látszik a mesterterv: tízmilliárdokra vágja meg a Tisza-kormány a Molt az orosz olaj miatt – ez az ára a Barátság vezetéknek

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Átírná az Ural-Brent olajfajták árkülönbözete után fizetendő különadó szabályait a kabinet, a magyar olajvállalat rosszabbul járhat a törvény módosításával. Az olajipari különadó sok 10 millió dolláros tételt róhat a Molra idén és 2027-ben is.
K. T.
2026.06.30, 14:51

Növelné a magyar olajtársaságra nehezedő adónyomást a Magyar-kormány, amely a Brent és az Ural olajtípusok közötti árkülönbözethez kapcsolódó különadó kiterjesztését tervezi. A Mol a javaslat alapján még jövőre is tízmilliárd forintos tételt fizethet be a költségvetésbe ezen a jogcímen.

Mol, különdó, Ural-Brent
Rosszul járhat az Ural-Brent árkülönbözetre vonatkozó különadó kiterjesztésével a Mol / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

A parlament keddi ülésén vitáztak a képviselők az olajipari extraprofitadó tervezett módosításáról. A kabinet június közepén bocsátotta társadalmi egyeztetésre az erre vonatkozó törvényjavaslatot. A Magyar Péter vezette új kormányzat ebben nemcsak meghosszabbítaná a jelenlegi szabályozást, hanem szélesebb körben is alkalmaznák azt az orosz Ural típusú és a Brent típusú kőolaj közötti árkülönbözetből származó előnyökre.

A Mol orosz típusú nyersanyagot vásárol és dolgoz fel, amely olcsóbb a globális benchmarknak számító Brentnél. A magyar társaság által előállított olajtermékek piaci árát ugyanakkor inkább utóbbi olajfajta befolyásolja. A Mol így a két olajfajta árkülönbözetén jelentős haszonra tesz szert. Ezt fölözi le az állam az árkülönbségre kirótt speciális közteherrel.

A jelenleg érvényben lévő szabályozás alapján a hordónkénti öt dolláros különbözet alatt 0 százalékos az adókulcs, az öt dollár feletti árkülönbözetet pedig 95 százalékos adó terheli.

Így és ennyit fizethet a Mol a jövőben

A törvénymódosítás ezzel szemben sávos adózást vezetne be, amely már az öt dollár alatti árszintbeli eltérést is érintené: 

  • a két dollár alatti különbség alatt továbbra sem kellene fizetni, 
  • a 2-5 dollár közötti különbségre 50 százalékos adókulcs, 
  • az 5 dollár feletti részre pedig 95 százalékos különadó vonatkozna.

Az Erste értékelése szerint ez az új rendszer egyértelműen negatív lenne a Mol számára. A társaság évente mintegy 45 millió tonna Ural típusú nyersolajat importál, így a maximális negatív hatás a bankház becslése alapján, az Ural- Brent árkülönbözet alakulásától függően elérheti a hozzávetőleg 70 millió dollárt.

A magyar olajtársaság éves jelentése szerint 2025-ben 84 millió dollárt fizetett be az államkasszáma a két olajfajta árkülönbözetre kivetett extraprofitadóként, amit az év második felében tapasztalt árkülönbözet kiszélesedése eredményezett. Ez a tavalyi, átlagosan 352 forintos dollár árfolyammal számolva 29,6 milliárd forintot jelent.

 MOL részvény
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Brent árfolyama idén sokkal nagyobb volatilitást mutat, a jegyzés az iráni háború február végi kitörésekor hordónként 72 dollárról 114 dollárig szökött fel, és csak június végén ereszkedett vissza a közel-keleti konfliktus kirobbanása előtti szintre. Az olajpiacon továbbra is hektikus mozgások jellemezhetik, tekintve, hogy az Egyesült Államoknak és a perzsa rezsimnek továbbra sem sikerült megállapodniuk a háború lezárásáról.

A Mol részvényei 0,4 százalékkal erősödtek kedd kora délutánig, az év eleje óta pedig bő negyedével nőtt a társaság tőzsdei értéke.

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