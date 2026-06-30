Októberi határidőre dolgozik az EU és Kína, de a Nagy Sárkány akár hibernálhatja is az EU-val való gazdasági kapcsolatait – „Ez így nem fenntartható”

Az EU és Kína októberig adna esélyt a kereskedelmi vitáik rendezésére, miközben Maroš Šefčovič, az EU kereskedelmi biztosa arról beszélt Vang Ven-taó kínai kereskedelmi miniszterrel való tárgyalása után Brüsszelben, hogy nem fognak minden problémát megoldani. Ennek ellenére úgy gondolják, hogy októberig a szakértőknek elegendő idejük lesz arra, hogy kézzelfogható eredményeket érjenek el. Šefčovič szerint a felek számos olyan kérdést vesznek napirendre, amelyek hosszabb ideje terhelik az EU és Kína gazdasági kapcsolatait. Problémából pedig van bőven.

Súlyos aránytalanságok terhelik az EU és Kína kereskedelmi kapcsolatait, októberig kellene azokra legalább a megoldás alapjait megnevezni (illusztráció)

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Nem értették, Trump miért foglalkozik annyit a kereskedelmi kapcsolatokkal – most már ég a ház

Emlékezetes: nagy figyelmet, sőt, néha megrökönyödést váltott ki sokakban Donald Trump első elnöki ciklusa idején, amikor az amerikai elnök energiájának és figyelmének jelentős részét országa Kínával szemben fennálló, akkor évi kb. 200 milliárd dolláros kereskedelmi hiány kezelésére fordította (hogy aztán második elnöksége idején egy globális vámháborút és annak számos elágazását elindítva alaposan összekuszálja a globális kereskedelmi viszonyokat). Az akkor „elnöki szeszélynek” láttatott probléma mostanra Brüsszel számára is látható és tapasztalható problémává vált, pontosabban most már nem lehet véka alá rejteni azt, hogy foglalkozni is kell vele.

A Bloomberg összeállításában egyenesen a Kínával való kereskedelmi kapcsolatok legnagyobb tehertételének tekinti az Európai Unió folyamatosan növekvő kereskedelmi hiányát. A problémákat Brüsszel szerint tovább súlyosbítják az államilag támogatott kínai termékek, amelyek nagy mennyiségben árasztják el az európai piacot, az európai kiskereskedők érdekeit komolyan veszélyeztető fogyasztói dömpingárukról nem is beszélve, amik ellen az EU-nak a fogyasztókat érintő pénzügyi terhekkel kell védekeznie. Ezért a mostani bejelentések alapján a tárgyalások során szó lesz

a kínai exportkorlátozásokról is, amelyek megnehezítették Európa hozzáférését számos stratégiai fontosságú alapanyaghoz és alkatrészhez;

emellett napirendre kerülnek a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos kérdések, valamint a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) reformja is.

A következő nagyjából négy hónap, azaz egy negyedéves időszak azonban így sem lesz könnyű menet. Bár a felek az együttműködés szándékát hangsúlyozzák, és ennek részeként közös platformot hoznak létre a kereskedelmi folyamatok nyomon követésére, amelynek feladata az lesz, hogy időben azonosítsa az import vagy export hirtelen megugrását, ettől a már most megbillent kereskedelmi hiányt nem fogja az EU egycsapásra visszaállítani.