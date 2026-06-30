Hivatalos: több száz embert rúg ki a Magyarországon is jelenlévő amerikai autóipari óriáscég, inkább Afrikába viszi a termelését Európából – most Románia a soros

Folytatódik a csoportos leépítés a Lear Corporation, amerikai autóipari beszállító romániai gyárában. A kirúgások már tavasszal elkezdődtek és egészen őszig tartanak a cég tervei szerint. A vállalat az európai autóipar hanyatlása és a Lear csoport globális átszervezésére hivatkozva küldi el dolgozóit, számol be róla a Profit.

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Tavasszal Jászvásáron, a Letcani telephelyen már történtek elbocsátások. Azóta a vállalat folyamatos leépítésekbe kezdett, amik átfedésben vannak egyes projektek más csoporttagokhoz történő átadásával. Az AJOFM Jászvásár (helyi munkaügyi hivatal) megerősítette, hogy a Lear hivatalosan is bejelentette a szakaszos kollektív létszámleépítéseket. „Kezdetben 460 emberről volt szó, de a pontos számot még nem tudni, mivel néhány alkalmazott önként távozott” – mondta Adriana Sirghie, a munkaügyi hivatal szóvivője.

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A vállalathoz közel álló források a termelés áthelyezését jelölik meg a fő okként, mivel két, Jászvásárban (Iași) végrehajtott projektet a Lear csoport más telephelyeire helyeznek át. A Mercedeshez kapcsolódó termelést 2026 szeptemberéig, a Porsche kapcsolódó termelést pedig 2026 októberéig helyezik át.

Emlékezetes, Romániában 2024 decemberében és 2025 januárjában a Lear csoportos létszámleépítéseket hajtott végre az európai autóiparban történt létszámleépítések közepette. Akkor csak 40 alkalmazott távozott, a technikusoktól a textilgyártókon át az autóipari kábelköteg-kalibráló munkásokig.

A Lear tavaly 1,4 milliárd lejes árbevételt ért el, ami 12,5 százalékos csökkenést jelent 2024-hez képest. A korábban bejelentett 4 milliós mínusz után azonban ismét nyereséges volt, 4 millió lejes veszteséggel. Az adósságokat jelentősen csökkentették, 310 millió lejről 200 millió lejre. Az alkalmazottak száma 2025 végére 4000-ről 2871 főre csökkent.

A Lear Corporation nem vonul ki teljesen Romániából, a jászvásári leépítések ellenére több mint 4000 főt foglalkoztatva folytatja tevékenységét, különösen a pitești és campulungi egységekben. A strukturális átalakítás a veszteséges részlegeket érinti, miközben az elektronikai üzletág és a helyi szoftverfejlesztés megmarad.