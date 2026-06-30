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autóipar
Románia
Gödöllő
lear

Hivatalos: több száz embert rúg ki a Magyarországon is jelenlévő amerikai autóipari óriáscég, inkább Afrikába viszi a termelését Európából – most Románia a soros

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az amerikai Lear Corporation autóipari óriásvállalat szerkezetátalakítás miatt több száz munkavállalót bocsát el a jászvásári gyárából Romániában. A cég neve azért lehet ismerős, mert 2023-ban bezárta a gödöllői és gyöngyösi gyárát, ami miatt 1300 magyar munkavállalót tettek az utcára.
Németh Tamás
2026.06.30, 14:07

Folytatódik a csoportos leépítés a Lear Corporation, amerikai autóipari beszállító romániai gyárában. A kirúgások már tavasszal elkezdődtek és egészen őszig tartanak a cég tervei szerint.  A vállalat az európai autóipar hanyatlása és a Lear csoport globális átszervezésére hivatkozva küldi el dolgozóit, számol be róla a Profit. 

Túl drága a munkaerő: Gödöllő után most a románoknál tart lefejezéseket az amerikai autóipari multi – Afrika már jó lesz nekik, ott nem kell sokat fizetni
Túl drága a munkaerő: Gödöllő után most a románoknál tart lefejezéseket az amerikai autóipari multi – Afrika már jó lesz nekik, ott nem kell sokat fizetni Fotó: CFOTO via AFP

Tavasszal Jászvásáron, a Letcani telephelyen már történtek elbocsátások. Azóta a vállalat folyamatos leépítésekbe kezdett, amik átfedésben vannak egyes projektek más csoporttagokhoz történő átadásával. Az AJOFM Jászvásár (helyi munkaügyi hivatal) megerősítette, hogy a Lear hivatalosan is bejelentette a szakaszos kollektív létszámleépítéseket. „Kezdetben 460 emberről volt szó, de a pontos számot még nem tudni, mivel néhány alkalmazott önként távozott” – mondta Adriana Sirghie, a munkaügyi hivatal szóvivője.

Lear Corporation: ott végzi a gyártást a multi, ahol ahol a legolcsóbb a munkaerő vagy ahol a legközelebb vannak az autógyárak 

A vállalathoz közel álló források a termelés áthelyezését jelölik meg a fő okként, mivel két, Jászvásárban (Iași) végrehajtott projektet a Lear csoport más telephelyeire helyeznek át. A Mercedeshez kapcsolódó termelést 2026 szeptemberéig, a Porsche kapcsolódó termelést pedig 2026 októberéig helyezik át.

Emlékezetes, Romániában 2024 decemberében és 2025 januárjában a Lear csoportos létszámleépítéseket hajtott végre az európai autóiparban történt létszámleépítések közepette. Akkor csak 40 alkalmazott távozott, a technikusoktól a textilgyártókon át az autóipari kábelköteg-kalibráló munkásokig. 

A Lear tavaly 1,4 milliárd lejes árbevételt ért el, ami 12,5 százalékos csökkenést jelent 2024-hez képest. A korábban bejelentett 4 milliós mínusz után azonban ismét nyereséges volt, 4 millió lejes veszteséggel. Az adósságokat jelentősen csökkentették, 310 millió lejről 200 millió lejre. Az alkalmazottak száma 2025 végére 4000-ről 2871 főre csökkent.

A Lear Corporation nem vonul ki teljesen Romániából, a jászvásári leépítések ellenére több mint 4000 főt foglalkoztatva folytatja tevékenységét, különösen a pitești és campulungi egységekben. A strukturális átalakítás a veszteséges részlegeket érinti, miközben az elektronikai üzletág és a helyi szoftverfejlesztés megmarad.

Magyar vonatkozás

Neve onnan lehet ismerős a magyaroknak, hogy 2023-ban egy rendkívül hasonló döntéssel teljesen bezárta a gödöllői és gyöngyösi kábelkorbácsgyárát, ami miatt előbbinél 800, míg utóbbinál 500 magyar munkavállalót bocsátottak el. 

1300 munkavállaló került az utcára az amerikai cég döntése miatt Magyarországon.

A vállalat a bezárásokat pontosan ugyanazzal indokolta, mint most a romániait: a régióban megemelkedett munkaerő-költségek miatt a nagy élőmunka-igényű, nehezen robotizálható folyamatokat olcsóbb országokba helyezik át, mint például Afrika. 

A Lear Corporation tevékenységét a gödöllői leépítésekkel jelentősen átstrukturálta. Bár a kábelkorbácsgyárat, valamint korábban a móri textilhuzat-gyárat teljesen felszámolták, de az OPTEN szerint autóüléseket továbbra is készítenek és a gépjárműiparhoz köthető elektronikai rendszereket is szerelnek. A LEAR olyan autógyárak közvetlen közelében tart fenn kiszolgáló egységeket, mint például a győri Audi vagy a kecskeméti Mercedes. 

Automotive supplier Lear Corporation GmbH
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A jászvásári és a korábbi gödöllői leépítések mögött ugyanaz az amerikai menedzsment és üzleti stratégia áll: a megemelkedett bérköltségű gyárakat bezárják vagy karcsúsítják, a termelést pedig még olcsóbb régiókba helyezik át. Marokkóban új csatlakozórendszer-gyárat nyitottak, Tunéziában pedig egy óriási, 4500 új munkahelyet teremtő egységet adtak át. A Lear Corporation egyelőre nem nevezett meg konkrét újabb gyárakat a régiónkban, amiket érintene bezárás, vagy durvább leépítés, de a vállalat vezetése egyértelművé tette, hogy a leépítési hullámnak még koránt sincs vége. 

2024-ben 15 000 munkahelyet szüntettek meg világszerte, és Ray Scott vezérigazgató bejelentette, hogy a cég a globális munkaereje újabb 8 százalékát építi le a továbbiakban, mialatt zajlik az átállás gyáraik teljes automatizálására, írja az Autonews. 

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