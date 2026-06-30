Aperol Spritz árkörkép, turisztikai index lett a koktél árából – spoiler: Milánóban a legdrágább

Olaszország, Spanyolország, Bulgária és Albánia új turisztikai narratívát formál a népszerű italra építve, létrehozták az Aperol Spritz indexet, ami megmutatja, hol, mennyibe kerül ez koktél - írja a népszerű turisztika portál. Korábban már írtunk róla, a Campari csoport márkái közül magasan kiemelkedik az Aperol, amelyből tavaly 785 millió euró értékben vásároltak világszerte, ez a teljes bevétel 25,7 százalékát adja, szemben a névadó Camparival, amely 323 millió eurós forgalmat generált, s részesedése is csökkent, 10,6 százalékra.

Aperol Spritz árkörkép, hol mennyibe kerül a mediterrán országokban/Fotó: ARTUR WIDAK

Miért pont az Aperol Spritz

Aperolból 0,3 százalékkal több, Campariból 4,5 százalékkal kevesebb bevétel folyt be 2025-ben a milánói társasághoz. Nem meglepő, hogy a Campari csoport második legnagyobb piaca maga Olaszország, 15,3 százalékos részesedéssel és 466 millió eurós forgalommal, ami 3 millióval kevesebb a 2024-esnél.

Azonban ha egyetlen ital árából kellene megítélni, mennyire drága egy nyári úti cél, nem feltétlenül az Aperol Spritzre gondolnánk. Egy brit valutaváltó cég mégis erre építette fel saját „Aperol Spritz Indexét”, amely 38 európai üdülőhelyen hasonlítja össze a népszerű koktél árát. Az eredmény egyszerre szórakoztató és árulkodó:

ugyanazért az italért Európában akár nyolcszoros árat is elkérhetnek.

A Eurochange immár második éve készíti el az indexet, amelynek során minden népszerű idegenforgalmi célponton három népszerű bár vagy étterem itallapját vizsgálták meg, majd ezek átlagából számolták ki az adott város „spritzárát”.

A rangsort ismét Nápoly vezeti, ahol egy Aperol Spritz átlagosan mindössze 2 euróba kerül. Sőt, egyes helyeken már 1 euróért is hozzá lehet jutni az ikonikus narancssárga koktélhoz.

A második helyen Palermo végzett 4 eurós átlagárral,

míg a dobogó harmadik fokára a bolgár Várna került 4,75 euróval. Burgaszban átlagosan 4,92 eurót, a törökországi Marmarisban 6,32 eurót, az albán Sarandában 6,71 eurót kell fizetni egy pohárért.

Ahol horror áron ihat a turista

A lista másik végén már jóval fájdalmasabb összegekkel találkozhatnak a turisták. Milánóban egy Aperol Spritz átlagosan 16,66 euróba kerül, de a város híres Aperol Terrazzáján akár 20 eurót is elkérnek érte. Rómában az átlagár 14 euró, vagyis ugyanaz a koktél hétszer annyiba kerülhet, mint Nápolyban.